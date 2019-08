Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 30. August 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Abschalten im Fränkischen Seenland - Urlaub im 4-Sterne Superior Parkhotel Altmühltal

Wie wäre es mit abwechslungsreichen Urlaubstagen in der Natur des Fränkischen Seenlandes? Die aus einem Römerkastell hervorgegangene Stadt Gunzenhausen ist das touristische Zentrum im Fränkischen Seenland. Idyllische Biergärten und reizvolle Straßencafés säumen die Innenstadt. Das 4- Sterne Superior Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen bietet Gästen ein Zuhause zum Wohlfühlen: 67 moderne, komfortable, mit einem Farbpsychologen sonnig und gemütlich eingerichtete Zimmer und Suiten begeistern. Im Restaurant „Chicorée“ können Gäste sich mit, auf die Jahreszeit abgestimmten, fränkischen Spezialitäten ebenso wie mit internationalen Feinschmeckermenüs oder einer feinen und leichten Küche verwöhnen lassen. Im „Club Vital“ erwecken Urlauber ihre Sinne mit angenehmen Düften, die aus Sauna, Dampfbad und Thermarium aufsteigen. Ein Erlebnisschwimmbad mit finnischer Sauna, römischem Dampfbad, Frischwasser-Whirlpools, Solarium und Naturkosmetikstudio sorgen für Wohlbefinden und Entspannung.

www.aktiv-parkhotel.de

Abschalten im Fränkischen Seenland Wir verlosen fünf Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen einlösbar in der Vor- oder Nachsaison im Parkhotel Altmühltal. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Parkhotel Altmühltal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wohlfühl-Auszeit vom Alltag: Gesunder Urlaub im 4-Sterne Göbel’s Hotel AquaVita

+ Entspannung garantiert: Im Schwimmbad können Gäste die Seele baumeln lassen. © GÖBEL’S HOTEL AQUA VITA

Bad Wildungen, die Wohlfühl- und Gesundheitsstadt an Deutschlands Märchenstraße, reizt mit seiner malerischen Fachwerk- Altstadt, heilenden Quellen, Europas größtem Kurpark und einem vielfältigen Gesundheits- und Kulturangebot am UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald-Edersee. Gerade jetzt zum Ende des Sommers und wenn der Herbst vor der Tür steht, kommt ein Verwöhnurlaub mit Gesundheitscharakter gerade recht. Hier setzen die Angebote des 4-Sterne Göbel’s Hotel AquaVita mit dem großen Gesundheitszentrum direkt an Europas größtem Kurpark an. Hier kann man herrlich entspannen und neue Energie tanken. Die großzügige QuellenTherme trägt genauso zum Erholen bei wie die moderne Saunalandschaft, das Physiotherapie- und PräventionsCenter sowie die attraktive Beauty- und Wellness-Lounge mit zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangeboten. Die Hotelküche mit regionalen, saisonalen und internationalen Gerichten verzaubert die Geschmäcker und bietet Hochgenüsse zu jeder Jahreszeit. In den großzügigen Zimmern fühlt man sich wie zu Hause und genießt traumhaften Wohnkomfort.

www.goebels-aquavita.de

Auszeit in Bad Wildungen Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Halbpension und jeweils einer Anti-Stress-Massage im Göbel's Hotel AquaVita. Tel. 0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Aquavita (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Im Herzen des Schwarzwaldes: Erholung pur im Hotel Schöne Aussicht

+ Wunderschön gelegen: Das Hotel Schöne Aussicht im Schwarzwald. © HOTEL SCHÖNE AUSSICHT

Schöne Aussicht, in Hornberg Niederwasser, so richtig gut gehen. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als den bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- & Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster- Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Genießen Sie zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser.

www.schoeneaussicht.com

Erholung im Schwarzwald Wir verlosen drei Übernachtungen inkl. Halbpension für zwei Personen einlösbar in der Vor- oder Nachsaison im Hotel Schöne Aussicht Tel. 0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Schöne Aussicht (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 10. August: Beate Beisenbusch aus Halver (Pfalz), Anja Plattner aus Waldeck (Gardaland), Elisabeth Graf aus Kreuzwertheim (Bundschu).

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz