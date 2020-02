Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 28. Februar, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Paradiesische Auszeit über dem Fuldatal - Wellness- und Familienurlaub für Erwachsene und Kinder

+ Blick in die Natur: Schön beim Frühstück können Gäste in Göbel’s Hotel Rodenberg die umliegende Natur genießen. © Göbel’s Hotel Rodenberg Frische Energien tanken in Göbel’s Hotel Rodenberg – hoch oben über dem idyllischen Fuldatal. Das Wander- und Naturparadies Waldhessen lockt mit seiner herrlichen Idylle und vielseitigen Ausblicken Naturliebhaber, Familien und Sportbegeisterte. Dort oben auf dem Rodenberg liegt mit faszinierendem Blick über das reizvolle Tal und die schöne Fachwerkstadt Rotenburg an der Fulda das 4-Sterne Göbel Hotel und empfängt Erholungssucher, Aktivurlauber, Genussjäger und Familien.

Den wunderbaren Blick hinunter auf die Stadt oder in die umliegende Natur entdecken die Hotelgäste schon beim reichhaltigen Frühstück im Restaurant oder von der schönen Panoramaterrasse.

Für pure Entspannung sorgt die attraktive Bade- und Saunalandschaft „Rodenberg SPA“ auf 1400 Quadratmetern mit Schwimmbad, verschiedenen Saunen, attraktiven Ruhezonen und Wellness- und Beauty-Lounge für zahlreiche Behandlungen und vielfältige Wohlfühl-Anwendungen. Für Kinder und Familien ist der großzügige Indoor-Spielpark „Koala Kids World“ ein absolutes Highlight sowie viele weitere Freizeitmöglichkeiten im und um das Hotel.

goebels-rodenberg.de

Kurzurlaub im Fuldatal Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen in Göbel’s Hotel Rodenberg inkl. Genießer-Frühstück und Verwöhnbuffet am Abend, plus Ganzkörpermassage mit Aroma-Öl pro Person. Tel.0 13 78 / 80 66 76 | Lösungswort: Rodenberg (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Erholung pur im Schwarzwald - Ruhe und Gelassenheit im Hotel Schöne Aussicht

+ Nichts als Wald und Wiese: Das Hotel Schöne Aussicht punktet mit Ruhe und Gelassenheit. © Hotel Schöne Aussicht

Gäste können es sich im Hotel Schöne Aussicht, in Hornberg Niederwasser, so richtig gut gehen lassen. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als den bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster-Passage miteinander verbunden. Im Restaurant genießen sie zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser. Um den Gästen noch mehr bieten zu können, baut das Hotel derzeit einen neuen Wellnessbereich. Ab Juli 2020 gibt es dort 970 Quadratmeter Wellness pur.

schoeneaussicht.com

Erholen im Herzen des Schwarzwalds Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension im Hotel Schöne Aussicht, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison. Tel.0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Schwarzwald (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Eine Welt frei von Hektik erleben - Wohlfühlen im Rottaler Bäderdreieck

+ Bewegung hält fit: Gesundheits- und Wellnessprogramme in der Glockenspiel-Poseidontherme schenken Wohlbefinden. © Hotel Glockenspiel Sanfte Hügel, idyllische Ortschaften und das geschwungene Flussbett der Rott – für die Gäste im niederbayerischen Rottal ist die Welt frei von Hektik. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die neue Wohlfühl-Therme. Direkt an der Fußgängerzone und angrenzend an den Kurpark, bieten das Hotel Glockenspiel/Therme mit 52 großzügig eingerichteten Doppelzimmern und das dazugehörige Appartementhaus Poseidontherme entspannte Gemütlichkeit. Im Vitalzentrum Lidl mit hauseigener findet jeder individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmte Gesundheits- und Wellnessprogramme.

badgriesbach.de

glockenspiel-poseidontherme.de

Kurzurlaub im niederbayerischen Bäderdreieck Wir verlosen drei Übernachtungen (So. - Mi.) für zwei Personen im Hotel Glockenspiel mit Frühstück, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison. Tel. 0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Glockenspiel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 8. Februar: Hannelore Wilk aus Wickede (Bad Füssing), Hilmar Mißling aus Northeim (Borkum) und Ingrid Bind aus Haibach (Meran). Herzlichen Glückwunsch!

