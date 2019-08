Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 16. August 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Spaß und Action am Gardasee – Legoland Water Park im Gardaland

Das Gardaland am zauberhaften Südostufer des Lago di Garda ist einer der beliebtesten Freizeitparks Europas. Und einer der Sensationellsten. Ob kleine Träumer, Abenteurer zwischen 9 und 99 oder Achterbahnfans – im Gardaland findet jeder sein perfektes Spaßprogramm.

Bislang konnten Gäste sich für eines von zwei Hotels entscheiden: das pinke Gardaland Hotel im New-England-Style und das Gardaland Adventure Hotel. Seit diesem Jahr wiegen einen im Gardaland Magic Hotel gleich drei nächtliche Themenwelten in den Schlaf: der Zauberwald, das Magische Eisschloss und das Haus des Zauberers.

Übrigens: Im kommenden Jahr wartet Gardaland bereits mit der nächsten Attraktion auf: In Kooperation mit LEGOLAND eröffnet im Vergnügungspark der erste LEGOLAND Water Park in Europa. Damit erschafft der Park eine weitere Erlebniswelt für die ganze Familie und beschert seinen Gästen auch künftig Spiel, Spaß und Freude.

gardaland.it

Attraktionen am Gardasee Wir verlosen vier Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Familienzimmer mit Frühstück und Eintrittskarten in das Gardaland. Tel. 0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Gardaland (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Mildes Klima in der Pfalz genießen – Herzlich willkommen im Bad Bergzaberner Land

+ Eindrucksvolle Wanderungen: Der Blick von der Burg Landeck bei Sonnenaufgang ist einzigartig. © Foto: Andreas Meyer Nur einen Schritt noch und die Gäste stehen im Elsass. Willkommen also im äußersten Süden der Pfalz. Eine Region, die wie kaum eine andere durch ihr südliches, mildes Klima von sich reden macht.

Wundern muss man sich nicht über die Kiwis und Feigen in den Gärten, die Zitronen in den Höfen und die üppigen Edelkastanien. Dieser Pfälzerwald im Rücken hält die Winde fern und so hat die Sonne leichtes Spiel bei der Erzeugung überdurchschnittlich hoher Temperaturen. Das Appartementhaus Interest liegt in leichter Hanglage mit Blick über Bad Bergzabern angrenzend an zahlreiche Wander- und Radwege.

Gäste wohnen in einem Ein-oder Zwei-Zimmer-Appartement mit Küche und Balkon. Der Pool steht kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung. In der Wasgaustube können Gäste verschiedene Diätformen aber auch Pfälzer Speisen genießen.

reiskur.de

bad-bergzaberner-land.de

Urlaub im Süden der Pfalz Wir verlosen sieben Übernachtungen inkl. Frühstück im Ein- Zimmer-Appartement im Appartementhaus Interest. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Pfalz (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Goldener Herbst in Bad Mergentheim – Weinberge und Wellness im Hotel Bundschu genießen

+ Entspannung in Bayern: Das Hotel Bundschu bietet Gesundheitsanwendungen und Wellness © Foto: Bundschu Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Die inspirierenden Farben des Herbstes genießen Gäste in den malerischen Weinbergen. Hier können die Spitzenweine in gemütlichen Weinstuben und urigen Besenwirtschaften gleich probiert werden.

Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder individuelle Wünsche im Restaurant.

Auch das Thema Gesundheit wird hier groß geschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder sie nehmen ein Sole- Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten verschiedene Anwendungen an.

hotel-bundschu.de

Herbst im Taubertal Gewinnnen Sie vier Übernachtungen (Do. - Mo.) mit Halbpension für zwei Personen im Hotel Bundschu. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Bundschu (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 27. Juli: Helga Schmidt aus Niedenstein (Bad Steben), Roswitha Lucas aus Eschau (Zillertal), Rolf Fügner aus Dransfeld (Zum Sagschneider), Toni Jung aus Bad Nauheim (Bad Füssing) und Konrad Heurung aus Eichenzell (Göbel´s Schlosshotel).

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz