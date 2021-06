Auszeit gewinnen: Anrufen und vom nächsten Urlaub träumen

+ © Foto: Hotel In der Mittelalterstadt Mühlhausen lädt das Brauhaus zum Löwen zum Kurzurlaub ein. © Foto: Hotel

Glückstelefon: Vom 26. Juni bis 2. Juli anrufen und gewinnen

Auszeit in Mühlhausen – Vorfreude auf den nächsten Kurzurlaub

Die mittelalterliche Stadt Mühlhausen in Thüringen liegt an der Deutschen Fachwerkstraße und verfügt über unzählige charmante Gassen mit beeindruckenden Fachwerkhäusern sowie zahlreiche Kirchen, in denen bereits Johann Sebastian Bach wirkte und spielte. Ein weiteres Highlight ist die gute erhaltene und begehbare Stadtmauer. Die „Stadt der Türme“ ist umgeben von bekannten Kultur- und Erlebnisstätten sowie Naturparks, wie dem zum UNESCO-Kulturerbe gehörigen Nationalpark Hainich mit Baumkronenpfad. Mühlhausen ist somit idealer Ausgangspunkt für spannende Ausflüge und Entdeckungs- oder Aktiv-Touren.

Das gemütliche Hotel „Brauhaus zum Löwen“ mitten in der Altstadt Mühlhausens strahlt gemütliches Flair aus, bietet erstklassigen Wohnkomfort, gut bürgerliche Küche sowie Thüringer Gastlichkeit und setzt auf regionale Produkte - in der Küche ebenso wie in einem kleinen Laden. Hier kann man nicht nur selbst gebrautes Bier trinken, sondern dem Braumeister bei der Bierbrau-Arbeit in der hauseigenen Brauerei über die Schulter schauen. Auch der urige Gewölbekeller, in dem man mittelalterlich schmausen oder besondere Events durchführen kann, ist ein Highlight zu jeder Jahreszeit. Und wer einmal nicht die sehenswerten Ausflugsziele erkunden möchte, lässt in der Therme die Seele baumeln, denn Brauhaus-Gäste haben einen separaten Zugang zur nahen Thüringen-Therme.

brauhaus-zum-loewen.de

Kultur, Natur & Genuss in Mühlhausen Wir verlosen drei Übernachtungen zwei Personen mit Halbpension im Brauhaus zum Löwen in Mühlhausen inklusive Brauereibesichtigung und Eintritt auf dem Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. T 0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Mühlhausen (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

+ Sehnsuchtsort am Starnberger See: Das Hotel liegt nur acht Kilometer von der Anlegestelle zur Überfahrt auf die Roseninsel entfernt, bestens erreichbar per Leih-Bike, E-Scooter oder Vespa. © Foto: Hotel

Auszeit für Genussurlauber – Sehnsuchtsort Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

25 Kilometer südlich von München beherbergt das Nordufer des Starnberger Sees so manche Besonderheit. Nach Süden hin öffnet sich ein einmaliger Panoramablick auf die Alpen. Beim Flanieren an der Promenade finden Ruhesuchende zu ihrer Mitte, Aktive tanken beim Stand Up Paddling Kraft. Und fünf Gehminuten entfernt erwartet Genussreisende im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg (4****S) kulinarisches Sightseeing der Extraklasse. Mit dem Gourmetrestaurant Aubergine besitzt es seit 2014 das einzige Sternelokal in der Region Starnberg-Ammersee, auch im Restaurant Oliv’s wird feine Küche geboten. In der Hemingway Bar schlummert mit mehr als 150 Sorten eine der größten Rumsammlungen Süddeutschlands. Zwischen den Leckereien sorgt der Wellness- und Fitnessbereich mit Panoramaterrasse, Dampfbad und finnischer Sauna für Entspannung. Highlight in einer der schönsten deutschen Urlaubsregionen: die Überfahrt zur verwunschenen Roseninsel im Starnberger See. Schon König Ludwig II. empfing dort Gäste wie die berühmte Kaiserin Sisi.

vier-jahreszeiten-starnberg.de

Sehnsuchtsort am Starnberger See Wir verlosen zwei Gutscheine über je drei Übernachtungen im Superior Doppelzimmer inklusive Frühstück sowie 1 x Abendessen für zwei Personen im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. T 0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Starnberg (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

+ Mythische Wesen, Abenteuer und großartige Lego-Events erwarten kleine und große Besucher im Legoland. © Foto: LEGOLAND Deutschland Resort

Familien-Spaß im Legoland – Großartige Abenteuer erwarten kleine und große Besucher

Raus aus dem Haus und rein in die bunten Lego-Welten im Legoland Deutschland Resort in Günzburg! In dem Familienfreizeitresort in Bayern erlebt die ganze Familie einen abenteuerreichen Tapetenwechsel inmitten aufregender Fahrgeschäfte schon für die Kleinsten, spaßiger Abenteuer für die ganze Familie und adrenalinreiche Achterbahn-Action für die Mutigen. Im parkeigenen Kino gibt es das neue, mythische Abenteuer Lego-Mythica in vier Dimensionen. Echte Sommer-Bonbons sind die drei langen Nächte mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr und Feuerwerk am 31. Juli sowie 7. und 14. August. Im Juli und August wird außerdem mit den Lego Ninjago-Jubiläumswochen der zehnte Geburtstag der ninja-starken Helden gefeiert. Nach Parkschluss fangen Kinderaugen an zu strahlen, wenn das Abenteuer mit einer Übernachtung in einer Burg oder im Pirateninsel Hotel im Legoland Feriendorf und am nächsten Tag im Legoland Park weitergeht.

legoland.de

Spaß im Legoland Wir verlosen einen dreitägigen Kurzurlaub für 4 Personen inklusive Parkeintritt und zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf. T 0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Legoland (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

+ Tipp: Für eine entspannte Heimkehr wird Urlaubern in Gastein täglich kostenlos ein Antigen Test angeboten. © Foto: Max Steinbauer

Smarter Urlaub in Gastein – Das Smarthotel in Dorfgastein – Easy. Modern. Central.

Freuen Sie sich auf das Sommergefühl von Gastein, denn ab sofort lädt das Smarthotel wieder zu rundum entspannten Urlaubstagen ein. Wer die herrliche Ruhe ursprünglicher Natur sucht und eindrucksvolle Gipfel, rauschende Gewässer sowie vielfältige Freizeitmöglichkeiten erleben möchte, ist im familiären Dorfgastein genau richtig. Nur 450 Meter von der Bergbahn ins Wanderparadies am Fulseck und einen Katzensprung von den beliebten Gasteiner Thermen und dem Gasteiner Heilstollen entfernt, ist das Hotel die perfekte Adresse zum Wandern, Radeln, Golfen oder einfach Kraft tanken und Wellness genießen inmitten der herrlichen Kulisse des Nationalparks Hohe Tauern. Wer seine Ferien gern besonders unbeschwert genießt, nutzt die täglichen Yoga-Angebote des Hotels oder gönnt sich nach einem aktiven Tag eine Auszeit im kleinen aber feinen Saunabereich. Smarte Inklusivleistungen und hinzubuchbare Extras bieten dazu viel Raum für individuelle Wünsche und für eine unkomplizierte Anreise gibt es den neuen, kontaktlosen Self Check-in.

smarthotel.at

Smarter Urlaub in Gastein Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension für zwei Personen im Smarthotel. T 0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Gastein (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 12. Juni: Regina Menke aus Kirchlengern (Elbtalaue), Udo Köhler aus Großalmerode (Südtirol), Lothar Zuschalg aus Rotenburg (Hinterglemm), Birgit Schröder aus Melsungen (Willingen) und Sabine Cedziwoda aus Warburg (Tirol). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

hna.de/ueber-uns/datenschutz.