Auszeit gewinnen: Radurlaub „auf Rezept“ im Hasetal

„Das Leben ist wie Rad fahren. Um das Gleichgewicht zu halten, muss man in Bewegung bleiben“, wusste schon Albert Einstein. Das Hasetal, das sich im Süden von Niedersachsen zwischen Teutoburger Wald und Ems erstreckt, ist ein perfekter Ort um in Balance zu finden und ein wahres Paradies für Radfahrer.

Liebevoll „Fahrradies“ genannt, führt das 1000 Kilometer lange und perfekt ausgezeichnete Radwanderwegenetz entlang der Flüsse Hase und Ems durch Wald-, Moor- und Heidelandschaften und malerische Städte wie Meppen und Osnabrück. Entdecken lassen sich Klöster und Kirchen, Schlösser und Mühlen, idyllische Wald- und Kräuterhöfe. Auf manchen Routen laden Outdoor-Fitnessgeräte oder Kneipp-Anlagen die Sportler zum Verweilen ein.

Einmalig in Deutschland ist das Konzept Radurlaub „auf Rezept“: Das Hasetal kombiniert geführte Radtouren mit einem Vitalprogramm. Gäste treten bei den 40 bis 50 Kilometer langen Tagesetappen kräftig in die Pedale und haben bei Kursen zu Ernährung, sanfter Bewegung und Entspannung die Möglichkeit zu relaxen. Der Clou: Die Angebote, wie beispielsweise autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, sind zertifiziert und werden von fast allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.

Weil der Radurlaub „auf Rezept“ so beliebt ist, stehen 2020 erstmals Touren weit über die Grenzen des Hasetals hinaus zur Auswahl: Gäste des Hasetals dürfen erstmals Fremdgehen „auf Rezept“ und unter gleichem Konzept neue Reiseziele entdecken. Die neuen Routen führen rund um Münster, Leer in Ostfriesland und Neumünster in Schleswig-Holstein.

radurlaub-auf-rezept.de

+ Radfahren „auf Rezept“: Sich erholen und gleichzeitig fitter werden ist im Hasetal ganz einfach. © Hasetal Touristik / Stefan Schöning Fotodesign

