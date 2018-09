Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub. Rufen Sie von Sonntag, 23.09. bis Freitag, 28.09., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihren Kurzurlaub.

Zwischen Meerblau und Waldgrün

Wald und Waterkant in Kellenhusen im „Hotel Erholung“ entdecken

+ Ganz nah an der See: Das Hotel Erholung in Kellenhusen lädt zur Erkundung der Natur ein. © Rolf Otzipka / www.otzipka.de Ob zu Fuß, per Rad, joggend oder auf dem Rücken eines Pferdes – der Kellenhusener Forst im Ostseeheilbad Kellenhusen wird jeden begeistern. Auf einer Wanderung über verwunschene Pfade oder entlang eines kleinen Bachlaufs geben die dichten Baumstämme immer wieder den Blick auf weißen Sandstrand und die blaue Ostsee frei. Als perfekter Ausgangspunkt für eine Erkundung der Natur lädt Familie Schnoor in ihr Hotel Erholung ein.

2017 renoviert und erweitert, erleben Gäste hier Ambiente und Kulinarik, die gleichermaßen von Wald und Meer inspiriert sind. „Ich könnte stundenlang in unserem herrlichen Forst wandern“, schwärmt Gastgeber Markus Schnoor. „Der gewachsene Mischwald beherbergt eine Menge der heimischen Fledermäuse. Und wenn die Zeit für eine längere Wanderung nicht reicht, empfehle ich unseren Gästen, sich aufs Rad zu setzen, eine Runde vorbei am Leuchtturm Dahmeshöved zu drehen und sich anschließend im erholungSPA zu entspannen.“



Erholung an der Ostsee

Wellnessurlaub in Traumlage

Natur genießen in „Göbel’s Hotel Rodenberg“ in Rotenburg an der Fulda

+ Entspannen im malerischen Nordhessen: Das Göbel’s Hotel Rodenberg bietet einen einzigartigen Blick über Rotenburg und die weitere Landschaft. © Göbel’s Hotel Rodenberg Mitten im Wander- und Naturparadies Waldhessen kann man viel entdecken und die intakte herrliche Natur genießen. Auf dem Rodenberg mit faszinierendem Blick auf die schöne idyllische Fachwerkstadt Rotenburg an der Fulda liegt das Vier-Sterne Göbel’s Hotel Rodenberg.

Das vielseitige Urlaubsparadies über dem Fuldatal ist ideal geeignet für Wellnessgäste, Naturliebhaber, Familien und Sportbegeisterte. Pure Entspannung verspricht die attraktive und großzügige Bade- und Saunalandschaft „Rodenberg SPA“ auf 1400 Quadratmetern mit Wellness- und Beauty-Lounge für zahlreiche Behandlungen und vielfältige Beauty-Arrangements. Für Kinder und Familien ist der großzügige Indoor-Spielpark „Koala Kids World“ ein absolutes Highlight.



Kurzurlaub im Fuldatal

„Genuss ist Zeit, die bleibt“

Zu Gast im nördlichsten Weinhotel in Deutschland im „Weinbek“

+ Wein zwischen Ost- und Nordsee: Das Hotel Weinbek ist das nördlichste Weinhotel Deutschlands. © Maike Hilbert Ganz oben im hohen Norden, in der kleinen Gemeinde Fockbek an der Grenze zu Rendsburg in Schleswig-Holstein, liegt ein besonderer Ort voller Geschichte.

Das ehemalige Schützenhaus, das sich seit 1939 im Familienbesitz befindet, ist von der Familie Achilles grundlegend modernisiert und mit neuer Ausrichtung positioniert worden – zum Weinbek, dem nördlichsten Weinhotel Deutschlands. Der Name setzt sich aus Wein und der letzten Silbe des Hotelstandortes zusammen – bek bedeutet dabei im Norddeutschen kleiner Fluss. Ende Oktober ist die komplette Fertigstellung mit insgesamt 25 stilvoll designten Zimmern, Restaurant, kleinem Saunabereich und Weinkaufsladen geplant. „Genuss ist Zeit, die bleibt“ ist das Motto des Weinbek und Anna Achilles, gebürtige Fockbekerin und ausgebildete Hotelfachfrau, steht voll und ganz dahinter.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die einen weiteren Meilenstein in der Geschichte unseres Familienbetriebes bildet.“ Sie ist überzeugt von der Ausrichtung des Hotels auf das Thema Wein und von seiner Lage im Herzen von Schleswig-Holstein: „Wir befinden uns genau zwischen Nord- und Ostsee – ideal für Gäste, die beide Meere in einem Aufenthalt verbinden möchten – kombiniert mit exzellentem Weingenuss. Mein Lieblingsausflugziel ist Eckernförde. In nur 25 Minuten habe ich Stadt, Hafen und ganz viel Shopping-Möglichkeiten.“



Wein im Norden genießen

