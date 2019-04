Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 03. Mai 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Auf dem KAT Walk durch die Kitzbüheler Alpen

Rundum sorglos wandern: Gepäcktransport von Hotel zu Hotel

+ Wandern für Genießer: Unsere Gewinner entdecken die schönsten Touren, ohne sich mit einem schweren Rucksack abschleppen zu müssen. © ERWIN HAIDEN Einfach losgehen. Die Freiheit genießen. Der KAT Walk durch die Kitzbüheler Alpen steckt voller Abwechslung und Überraschungen. Mal geht’s an Gebirgsbächen entlang, mal spiegeln sich Gipfel in glasklaren Seen. Die Einsamkeit am Berg, urige Hütten und charmante Dörfer wechseln einander ab. In der Genießer-Variante führt der KAT Walk an drei Wandertagen quer durch die Kitzbüheler Alpen – von Aschau bis nach St. Ulrich im Pillerseetal. Dabei sind 54 Streckenkilometer und 3250 Höhenmeter zu bewältigen. Übernachtet wird komfortabel im Tal. Wenn man ankommt, ist das Gepäck schon auf dem Zimmer. Rundum-Sorglos-Pakete machen’s möglich. Los geht’s durch Tannenwälder zum Pengelstein und weiter zum Hahnenkamm über die Streif nach Kitzbühel. Die legendärste Abfahrt im Herrenweltcup ist spektakulär inszeniert und garantiert auch im Sommer Gänsehaut. Am nächsten Tag lockt das Kitzbüheler Horn (man kann auch mit der Gondel rauf). Hier beginnt der Harschbichlsteig – die einzige Schlüsselstelle auf dem KAT Walk, für die Trittsicherheit gebraucht wird. Also Konzentration – und besser mal stehen bleiben, um die Felsformationen und das Panorama auf dem Weg nach St. Johann zu bewundern. Sepp wartet derweil auf der Stanglalm – und serviert stolz die leckeren Strudel seiner Gattin. Von St. Johann führt der KAT Walk dann weiter über einsame Almen ins Pillerseetal. Die erste Einkehr gibt es erst bei Anni auf der Winterstalleralm. Brotzeit, Bier und herrliche Ausblicke – was braucht man mehr?

www.kat-walk.at

Adrenalin pur: Bike Camp für Frauen

Abenteuer für aktive Frauen in Saalbach vom 11. bis 14. Juli

+ Adrenalin pur: Bike Camp für Frauen © SANDRA BIRKLBAUER

Sport, Freude, Leidenschaft, Wellness – „for Women only“: So lautet die Formel für die Women’s Bike Camps. Teilnehmerinnen können gemeinsam mit vielen bekannten, weiblichen Gesichtern aus der Bike-Branche vom 11. bis 14. Juli 2019 in Saalbach ihre Leidenschaft fürs Mountainbiken und die dazugehörige Technik wecken und vertiefen. Die Teilnahme am Camp beinhaltet die Übernachtung im Hotel inklusive Halbpension, Lunchpaket, Guiding, Workshops, geführte Touren, Welcome Package und alles, was Frauenherzen höherschlagen lässt. Unsere Gewinnerinnen wohnen im Buchegg Resort in Saalbach Hinterglemm – mitten im Geschehen und dennoch umgeben von Natur. Das topmoderne Resort liegt inmitten der wahrscheinlich schönsten Aktivlandschaft Salzburgs und lässt sportbegeisterte Herzen höherschlagen. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Mountainbike-Trails des Bikecircus Saalbach-Hinterglemm. Das Tourennetz sorgt dafür, dass Tourenbiker, Soulrider, E-Biker, Freerider und Downhill-Experten voll auf ihre Kosten kommen. Schon unmittelbar am Haus führen zahlreiche Trails vorbei.

www.womensbikecamp.com

Wohlfühlen in Willingen

Entspannen in Göbel's Landhotel

+ Verwöhnmomente, Wellness-Genuss, Aktiv-Urlaub oder Familien- Auszeit: Das Landhotel und Willingen sind die perfekten Empfehlungen für Verwöhn-Momente. © BJOERN LUELF Willingen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Urlaubsorten Nordhessens. Ob Wintersport, Radfahren, Wandern, Urlauben und Feiern – alles ist möglich. Durch sein vielfältiges touristisches Angebot und die herrliche Lage ist der Weltcup-Ort Willingen sehr beliebt. In zentraler Lage mitten in Willingen liegt das Göbel’s Landhotel, ein elegantes stilvolles Vier-Sterne-Haus mit exzellenter Küche und vielseitigem Verwöhnprogramm. Das Hotel besticht durch sein Top-Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner Wellnesswelt. Die Wellness-, Sauna- und Beautylandschaft „Mountain SPA“ ist eine wahre Wohlfühl-Oase auf 1000 Quadratmetern – mit Schwimmbad, Saunen, exquisiten Ruheräumen und vielfältigem Wellness-Angebot. Hier genießt man die Ruhe und den herrlichen Ausblick auf die beschauliche Berglandschaft, die ein Gefühl von purer Entspannung auslöst.

www.goebels-landhotel.de

Ausflug nach Herzberg

Runa Reisen erfüllt Reiseträume für Menschen mit Handicap

+ Mit viel Einfühlungsvermögen, Sachkenntnis und ausgeprägtem Sinn für barrierefreie Reiseziele sucht Runa Reisen seine Angebote aus. © RUNA REISEN Wenn es um die schönsten Wochen des Jahres geht, vertrauen Menschen mit Handicap und Gäste mit Pflegebedarf seit inzwischen dreizehn Jahren dem Team von Runa Reisen. Am Rande der idyllischen Kreisstadt Herzberg liegt das Hotel ‚TraumHaus´ am Ufer der Schwarzen Elster, das im Reiseprogramm des Spezialveranstalters Runa Reisen zu finden ist. Erholsame Spaziergänge, Wanderungen und GPS-Touren in die umliegenden Auenlandschaften, Moorgebiete, Parks und in den Botanischen Garten sind nur ein Teil der vielfältigen interessanten Angebote in die Umgebung Brandenburgs. Komplett barrierefrei bietet das ‚TraumHaus’ einen komfortablen Aufenthalt für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigungen.

www.runa-reisen.de

Auszeit im Tölzer Land

Urlaub im Arabella Brauneck Hotel

+ Das Arabella Brauneck Hotel ist das ideale Feriendomizil, um das Tölzer Land zu entdecken. © GISELA SCHREGLE

Wo Kunst und Natur den Geist beflügeln, Tradition auf Moderne trifft und jeder sein individuelles Highlight erlebt, zwischen Kochel- und Walchensee in den bayerischen Voralpen liegt das Tölzer Land. Direkt vor den Toren Münchens und doch mittendrin in der bayerischen Natur lässt sich die Seele prima baumeln. Mit Angeboten für Bergsportler, Genießer, Kulturliebhaber und Wellnessfreunde ist das Tölzer Land ein Ort, der ideal ist für eine Auszeit, die alle Sinne bewegt. Im Herzen des Tölzer Landes, nur fünf Gehminuten vom Ortskern Lenggries entfernt, liegt das Arabella Brauneck Hotel. Das komfortable Vier-Sterne-Haus bietet seinen Gästen gemütliche, im Landhausstil eingerichtete Zimmer und Suiten, die mit viel Holz und liebevollen Details für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre sorgen. Urlauber genießen einen herrlichen Blick auf den Hausberg Brauneck und die umliegende Gipfelwelt von ihren Balkonen.

www.arabella-brauneckhotel.com

www.toelzer-land.de

