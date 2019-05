Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Die Ferienhäuser liegen idyllisch – oft nahe an einem See.

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 17. Mai 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Ferienhaus am Wasser – Urlaub mit Landal Greenparks zu gewinnen

+ Vergnügen für die ganze Familie: In den Ferienparks gibt es ein großes Spiel- und Freizeitangebot. © LANDAL GREEN PARKS

Ausspannen und die Natur am See genießen, herrliche Flusslandschaften entdecken und sich von Kopf bis Fuß verwöhnen. Es muss nicht immer der Strand und das Meer für einen gelungenen Urlaub sein. Viele Ferienparks von Landal GreenParks liegen an zauberhaften Gewässern und bieten ihren Gästen alles für perfekte Sommertage am Wasser.

Vom kleinen Badesee in idyllischer Landschaft über Talsperren mit Sandstrand bis hin zu romantischen Flüssen: Die Ferienhäuser befinden sich oft nur wenige Schritte vom kühlen Nass entfernt, wie in Landal Hochwald am Keller Stausee, in Landal Wirfttal nahe des Rurund Kronenburger Sees oder Landal Dwergter Sand im Oldenburgischen Münsterland.

Komfortabel ausgestattete Unterkünfte und die Einrichtungen wie Schwimmbad, Sauna und Wellness sowie ein großes Spiel-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Erwachsene runden das Urlaubsvergnügen ab.

www.landal.de/see

Urlaub im Ferienhaus Gewinnen Sie einen Landal-Reisegutschein über 7 Nächte (Fr - Fr oder Mo - Mo) in einem von 17 ausgewählten Ferienparks in Deutschland oder in den Niederlanden für bis zu sechs Personen. Tel.0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Landal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Dort wo der Wald flüstert – Waldbaden im Landidyll Landhaus Liesetal

+ Wald ganz nah: Das Landidyll Landhaus Liesetal lädt zu besonderen Walderlebnissen ein. © LANDHAUS LANDHAUS LIESETAL

Im Einklang mit der Natur zu sein fällt Urlaubern im Landidyll Landhaus Liesetal besonders leicht.

Inmitten des gleichnamigen Naturschutzgebietes Liesetal im Sauerland gelegen, lässt sich die Auszeit vom Alltag hier wunderbar erleben.

Ganz im Zeichen von grüner Wellness, auch als Waldbaden bekannt, tauchen die Gäste gemeinsam mit der Waldpädagogin Katja Reinecke in das saftige Grün entlang des Rothaarsteigs ein. Nach der morgendlichen Barfuß-Wiesenwanderung durch die Heidelandschaft, begibt man sich auf Spurensuche durch die umliegenden Wälder, schult die eigene Wahrnehmung und badet im frischen Grün der Landschaft.

Die Fachfrau weiht ihre Teilnehmer in die Geheimnisse der Natur ein und verrät auch so manche Tipps zur Zubereitung der gesammelten Kräuter. Diese werden anschließend zu Smoothies und Pesto verarbeitet.

www.landhaus-liesetal.de

Sauerland erleben Wir verlosen zwei Übernachtungen mit Frühstück, Aperitif und Sauerland Card im Landhaus Liesetal für zwei Personen. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Liesetal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Auszeit mit Romantik-Faktor – Genussvolle Erholung im Strycktal

+ Urlaub auf hohem Niveau: Das Stryckhaus heißt Sportbegeisterte, Naturliebhaber oder Familien willkommen. © HOTEL STRYCKHAUS

Ein romantisches Schindelhaus mit Sprossenfenstern, davor plätschert ein kleiner Bach, drum herum nichts als lichter Wald, Wiesen und Natur – schöner als das Stryckhaus in Willingen kann ein Hotel für eine Auszeit vom Alltag mit Genuss- und Wellnessfaktor nicht sein.

Das stilvolle 4-Sterne Romantik Hotel im idyllischen Strycktal des Weltcup- Ortes Willingen lädt mit seiner ruhigen Lage und den gemütlichen Wohlfühl-Zimmern zum Ausspannen und Erholen ein. Energie tanken kann man in der 600 Quadratmeter großen SPA- und Saunawelt.

Das stilvolle Restaurant mit gehobener Frische-Küche, die urig-gemütliche Wirtsstube oder die Hotelbar laden zum Genießen und geselligem Beisammensein ein.

www.stryckhaus.de

Romantik und Natur Wir verlosen zwei Übernachtungen im Romantik Hotel Stryckhaus inkl. Halbpension für zwei Personen plus Aroma-Massage für Rücken-Nacken. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Stryckhaus (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 27. April: Bärbel Schaudweth aus Rödinghausen (Willingen), Elisabeth Decher aus Langen (Kitzbüheler Alpen), Edgar Wiedenmann aus Hanau (Herzberg), Marie Katzameyer aus Partenstein (Bike Camp) und Brigitte Altmann aus Kassel (Tölzer Land). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

