Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Luxus pur in der Natur - Urlaub mit Landal Greenparks in den Niederlanden zu gewinnen

+ Spaß haben und genießen: Im luxuriösen Ferienpark Landal Kaatsheuvel in der Provinz Nord-Brabant in den Niederlanden. Aufgrund seiner Nähe zum Nationalpark ist Landal Kaatsheuvel der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbike-Touren. © Landal GreenParks Nigelnagelneu ist der luxuriöse Ferienpark Landal Kaatsheuvel in der Provinz Nord-Brabant in den Niederlanden. Umgeben von spektakulärer Natur liegt Landal Kaatsheuvel am Rande des Nationalparks „De Loonse en Drunense Duinen“ und grenzt an das idyllische Dorf Kaatsheuvel. Bekannt ist die Region durch Europas drittgrößten Freizeitpark Efteling, der nur zwei Kilometer vom Landal-Ferienpark entfernt liegt. Aufgrund seiner Nähe zum Nationalpark ist Landal Kaatsheuvel der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbike-Touren durch eines der größten Treibsandgebiete Westeuropas. Wald, Heide und vor allem viel Sand sorgen dafür, dass Naturliebhaber und Mountainbiker hier fantastische Strecken und Wege finden.

Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die brandneuen Ferienhäuser mit modernster Einrichtung und eigener Terrasse sowie das Hallenschwimmbad alle Annehmlichkeiten für einen sorgenfreien und entspannten Urlaub.

landal.de/kaatsheuvel

Frühlings-Skifahren in Lech am Arlberg - Freiheit erleben im Ski-In und Ski-Out Hotel Anemone

+ Im Hotel Anemone erleben Besucher Pistenspaß bis Ostern, Wellnessträume und kulinarische Genussmomente vom Feinsten. © Hotel Anemone Ein gemütliches Zimmer mit phänomenaler Aussicht, Wohlfühlambiente, ungezwungene Atmosphäre, Genuss, Entspannung und all das direkt an der Piste im Top-Skigebiet Arlberg: Das sind die Zutaten für einen unvergesslichen Urlaub. Im Vier-Sterne Hotel Anemone im weltbekannten Lech am Arlberg erleben Gäste Wintersportvergnügen in all seinen Facetten auf 305 Pisten-Kilometern im größten Skigebiet Österreichs. Nach einem aktiven Tag wartet im Hotel eine Welt der Düfte und wohligen Wärme. Im Fitness- und Spa-Bereich stehen entspannende Massagen und wohltuende Anwendungen zur Auswahl oder man tut Körper und Seele in der Saunalandschaft etwas Gutes. Im Restaurant wird anschließend der Gaumen mit einer Vielfalt hervorragender Köstlichkeiten verwöhnt.

hotelanemone.com

Wohlfühltage auf Föhr - Natur & Wellness im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand

+ Für erholsame Stunden bietet das 2000 Quadratmeter große „eilun spa“ unter anderem einen großzügigen Innen- und Außenpool. © Wellness Resort Südstrand Eine grüne Perle mitten im Wattenmeer, herrliche Ruhe, kilometerlange Strände und gesunde Seeluft – die malerische Nordseeinsel Föhr ist das perfekte Ziel für einen rundum erholsamen Wellness-urlaub. Im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand im beschaulich schönen Hafenstädtchen Wyk erleben Gäste Genuss und Entspannung in einer neuen Dimension. Das 2000 Quadratmeter große „eilun spa“ begeistert mit Innen- und Außenpool, Fitnessbereich, Biosauna, Dampfbad und zwei finnischen Saunen mit Blick auf die raue Nordsee sowie einem vielfältigen Anwendungsangebot. Jeder Gast hat die Möglichkeit, sein „Spa-Menü“ individuell zusammenzustellen. Genussmomente für Feinschmecker garantieren das elegante Hotelrestaurant „bi a wik“ sowie die „sydbar“ direkt an der Strandpromenade.

resort-suedstrand-foehr.de

Wellness und Natur pur - Abschalten im Seehotel Frankenhorst in Schwerin

+ Stilvoll: Gäste des Seehotels Frankenhorst können nicht nur die regionale Küche des Hauses und die Wellnessanwendungen genießen. Auch das Ambiente des Hotels ist wunderschön. © Best Western Hotel Frankenhorst Die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ist zwar die kleinste in Deutschland, aber sicher eine der schönsten. Bekannt für seine malerisch verwinkelte Altstadt, sein märchenhaft-prächtiges Schloss und die traumhafte Seenlandschaft ist Schwerin zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Eingebettet in eine ruhige Parkanlage direkt am Ziegelaußensee genießen die Gäste im Vier-Sterne Best Western Seehotel Frankenhorst Natur und Erholung pur.

Das Element Wasser verströmt seine beruhigende Wirkung: An der eigenen Badestelle, am Steg mit Tretboot- und Kanuverleih, in der See-Sauna auf einem schwimmenden Ponton, im verglasten Schwimmbad des Wellnessbereiches und natürlich beim herrlichen Blick über den See vom Restaurant, der Sommerterrasse und aus den Zimmern heraus. Die 67 modernen und gemütlichen Zimmer und Studios im Landhausstil verteilen sich auf mehrere Gästehäuser. Im Wellnessbereich laden Schwimmbad, Whirlpool, Ruheraum, drei Saunen und verschiedene Beauty- und Massageanwendungen zum Entspannen ein. Im maritimen Restaurant „Bootshaus“, das mit einem lichtdurchfluteten Wintergarten, Sommerterrasse und Bar ausgestattet ist, genießen die Gäste bei herrlichen Seeblick das umfangreiche Frühstücksbüffet und abends eine regionale Küche la Carte.

seehotelfrankenhorst-schwerin.de

