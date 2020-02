Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

GLÜCKSTELEFON: Vom 8. bis 14. Februar anrufen und gewinnen.

Genussrefugium in den Weinbergen – Das Hotel Golserhof in Meran ist eine der besten Adressen Italiens

+ Wenn im Meraner Land der Frühling erwacht, tanken Gäste des Hotels Golserhof über den Dächern von Meran die ersten warmen Sonnenstrahlen. © Hotel Golserhof Soviel steht fest: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Golserhof in den Weinbergen Merans ist eines der besten Hotels in Italien. Über den Dächern von Meran, umgeben von Obst- und Weingärten, lädt das Hotel Golserhof Wein- und Feinschmecker zu genussvollen Urlaubstagen ein. Was einst ein Bauernhof war, ist heute ein liebevoll geführtes, exklusives Hotel, in dem die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen.

Südtiroler Küche und cucina italiana begegnen sich im Golserhof auf höchstem Niveau. Mußestunden in den Kuschelnestern und Himmelbetten am beheizten Panoramapool, auf der Dachterrasse mit einem 360° Rundblick oder in der Saunawelt, wecken die Lebensgeister.

Von der Haustür weg geht es in den Naturpark Texelgruppe. Mountainbikes und E-Bikes stehen für jene bereit, die die 200 Kilometer Mountainbike-Wege entdecken möchten. Ein kultiger Sessellift und Busse verbinden das Dorf Tirol mit der romantischen Altstadt von Meran.

golserhof.it

Auszeit in den Weinbergen Südtirols Wir verlosen vier Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Golserhof in Meran. Tel.0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Meran (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Heiße Thermen in Bad Füssing – Entspannter Urlaub im Thermenhotel Gass

+ Zum Wohlfühlen: Das Thermenhotel Gass ist der ideale Ort für einen entspannten Urlaub in Bad Füssing. © Hotel Gass Erleben Sie einen erholsamen und entspannten Gesundheitsurlaub im Bayerischen Golf- und Thermenland mit vielen Wohlfühl-, Erlebnis- und Freizeitextras.

Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme I sowie die Europa- und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung, körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Passende Wellness- und Kurprogramme unterstützen Erholung und Heilung bei vielerlei körperlichen Leiden und zur Rehabilitation.

Für einen entspannten Aufenthalt empfiehlt sich das Thermenhotel Gass. Entspannen Sie in den hauseigenen Thermalbädern und genießen Sie die Wärme der Saunen sowie Anwendungen in der Physiotherapie und im Beauty- und Wellness-Institut. Auf das leckere Vital-Frühstücksbuffet wird zudem außergewöhnlich großen Wert gelegt.

badfuessing.com

thermenhotel-gass.de

Entspannung in den Thermen von Bad Füssing Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen in der Vor- oder Nachsaison im Thermenhotel Gass in Bad Füssing. Tel.0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Bad Füssing (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Tief durchatmen auf Borkum – Stressfreie Tage im Drei-Sterne-Superior Aparthotel Kachelot

+ Entspannung an der frischen Luft finden im Aparthotel Kachelot selbst Allergiker. © Aparthotel Kachelot Hochseeklima, endlose Sandstrände und ein reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigen kulturellen Angeboten: Aufgrund der Nähe zum Golfstrom herrscht auf Borkum das ganze Jahr über Hochsee-Klima. Mit der hervorragend reinen Luft sowie der Pollenarmut bietet die Insel eine bessere Lebensqualität im Urlaub. Beste Voraussetzungen also, um die kleine Insel und die typisch norddeutsche Gelassenheit zu genießen.

Für stressfreie Tage auf Borkum ist das Drei-Sterne-Superior Aparthotel Kachelot wie gemacht. Komfortable Einbett- oder Doppelzimmer, Einraumstudios oder Hotelapartments sorgen für viel Flexibilität bei der Planung.

Der Genuss beginnt im Hotel bereits am Morgen, wenn nach der geruhsamen Nacht das reichhaltige Frühstücksbuffet à la Kachelot für einen gelungenen Auftakt sorgt. Nach einer ausgedehnten Wattwanderung lässt man sich im Restaurant mit leckeren Fisch- und Fleischgerichten oder vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

kachelot-borkum.de

Stressfreie Tage auf Borkum Wir verlosen fünf Übernachtungen (Sonntag – Freitag) mit Halbpension für zwei Personen in der Vor- oder Nachsaison im Aparthotel Kachelot auf Borkum. Tel.0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Borkum (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 25. Januar: Sandra Englert aus Wiesen (Oberorke) und Hans Walter Jung aus Polheim (Alfsee). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz