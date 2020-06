Auszeit gewinnen: Jetzt anrufen und später in den Urlaub starten

Glückstelefon vom 6. bis 12. Juni anrufen und gewinnen

Endlich Urlaub: Die Mosel ruft! Entspannung pur im Moselstern Parkhotel Krähennest

Mit dem Vier-Sterne Moselstern Parkhotel Krähennest im charmanten Weindorf Löf entdecken Urlauber das malerische Ferienland Cochem von seiner schönsten Seite. Ab sofort lässt sich die herrliche Urlaubsregion entlang der Mosel wieder in vollen Zügen genießen, denn Parks, Museen, die Mosel-Schifffahrt, Cafés, Geschäfte, Tourist-Informationen und mehr haben wieder geöffnet.

Das 4500 Quadratmeter große MOSEL-SPA bietet dazu Entspannung pur mit Wellness-Attraktionen wie einer großzügigen Poollandschaft, Saunawelt, Wellness-Lounge für Massagen, Ayurveda-Behandlungen und „Anti-Stress“-Programme, Paar-Anwendungen und einem Panorama-Ruheraum mit Moselblick.

Im Restaurant oder auf der großen Sonnenterrasse wird anschließend der Gaumen mit regionalen Gourmet-Kreationen und einer erlesenen Auswahl erstklassiger Moselweine verwöhnt. „Und damit sich unsere Gäste absolut sorglos auf ihren Urlaub freuen können, buchen sie ohne Risiko und können krisenbedingt garantiert kostenfrei umbuchen oder stornieren“, verspricht Geschäftsführer Helmut Dehren.

parkhotel-mosel.de

Endlich Urlaub an der Mosel Freuen Sie sich auf naturnahe Erholung im charmanten Weindorf Löf: Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Moselstern Parkhotel Krähennest. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Moselstern (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Erholung pur im Gräflichen Park – Wellness & Lebensfreude im Gräflicher Park Health & Balance Resort

+ Gräfliche Wellness in Bad Driburg: Das elegante Garten-Spa, eine raffinierte Kulinarik und die herrliche Natur schaffen den Rahmen für perfekte Urlaubstage. © Foto: Gräflicher Park Endlich mal abschalten und am Pool entspannen, rundum verwöhnt werden in einem außergewöhnlichen Ambiente, wohltuende Natur rundherum, dazu die heilsame Wirkung von Moor- und Mineralbädern genießen in einem der Top-10 Wellnesshotels in Deutschland: So gut tut eine Auszeit im Vier-Sterne Superior Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort. Eingebettet in den bildschönen Gräflichen Park von Bad Driburg, ist das Hotel die perfekte Oase zum Krafttanken in traumhafter Kulisse.

Hier erwarten die Gäste sechs stilvolle Logierhäuser mit 135 individuellen Zimmern und Suiten, Fitness, Sauna und Außenpool im Garten-Spa, Medical Wellness mit traditionellen Naturheilmitteln und all das inmitten einer 64 Hektar großen Parklandschaft. Zwei Rasentennisplätze sorgen für Wimbledon-Atmosphäre, während der nahe 18-Loch-Meisterschaftsplatz zu einer anspruchsvollen Runde Golf einlädt.

In zwei Restaurants wird dazu dem Gaumen mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten geschmeichelt, ehe es auf einen erfrischenden Drink an die gemütliche Hotelbar geht – ein Urlaub wie im Bilderbuch.

graeflicher-park.de

Wellness-Wonnen in Bad Driburg Erleben Sie einen Urlaub wie im Bilderbuch im herrlichen Ambiente: Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Gräflicher Park Health & Balance Resort in Bad Driburg. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Gräflicher Park (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Hideaway mit Romantik-Faktor – Romantik Hotel Stryckhaus in Willingen: Genussvolle Erholung im idyllischen Strycktal

+ Perfekte Erholung mitten in der Natur: Das Romantik Hotel Stryckhaus bietet alles, was man sich für eine gelungene Auszeit vom Alltag wünscht. © Foto: Hotel Stryckhaus Ruhe und Erholung in schönster Lage: Ein romantisches Schindelhaus mit Sprossenfenstern, davor plätschert ein kleiner Bach, drum herum nichts als lichter Wald, Wiesen und Natur – schöner als das Stryckhaus in Willingen kann ein Hotel für eine Auszeit vom Alltag mit Genuss- und Wellnessfaktor nicht sein. Das stilvolle Vier-Sterne Romantik Hotel im idyllischen Strycktal des Weltcup-Ortes Willingen lädt mit seiner ruhigen Lage und den gemütlichen Wohlfühl-Zimmern zum Ausspannen und Erholen ein. Energie tanken kann man in der 600 Quadratmeter großen SPA- und Saunawelt bei einem entspannenden Saunagang oder wohltuenden Massagen und Körperbehandlungen. Das stilvolle Restaurant mit gehobener Frische-Küche, die urig-gemütliche Wirtsstube und die Hotelbar laden zum Genießen und geselligem Beisammensein ein. Der herrliche Blick in die Natur, exzellenter Service und exquisite Küche sowie das romantische Ambiente und attraktive Wellness-Angebot sind perfekt für eine Auszeit vom Alltag. Hier genießt man einen Urlaub auf höchstem Niveau – ob als Sportbegeisterter, Naturliebhaber, Wellnessgast oder Familie!

stryckhaus.de

Romantik und Natur pur Wir verlosen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück vom Buffet und Drei-Gang-Halbpensions-Menü oder Buffet am Abend für zwei Personen im Romantik Hotel Stryckhaus. Hinzu kommt eine Flasche Wein auf dem Zimmer und die Nutzung des Spa. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Stryckhaus (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Sommerliche Waldfrische im Allgäu – Frei durchatmen und die pure Natur im AllgäuHotel Tanneck in Fischen genießen

+ Das Allgäu von seiner schönsten Seite erleben: Das AllgäuHotel Tanneck bietet alles, für einen erholsamen und naturnahen Urlaub mit höchstem Komfort und fernab vom Trubel. © Foto: Allgäuhotel Tanneck Von der Milchwell zu Kommissar Kluftinger, vom Nebelhorn zum Kletterer Anderl Heckmair: Dass Zimmer Geschichten erzählen können, findet man selten in Zeiten uniformer Hotel-Outfits. Auch Käskessel auf Waschtischen und Kuhglocken als Duschen sind normalerweise nicht üblich in Gäste-Bädern. Außer im AllgäuHotel Tanneck, das seit 1935 nunmehr in der dritten Generation seinen eigenen Weg geht.

Selbstbewusst setzten Thomas und Patricia Fischer auch im neuen Jahrzehnt fort, was Tanneck-Gäste an ihrem Urlaubs-Zuhause neben dem unwiderstehlichen Logenplatz oberhalb Fischens mit Oberstdorfer Bergpanorama so lieben: nämlich die Mischung aus pfiffigen Ideen, Persönlichkeit und einem unverwechselbaren Gespür für den echten Allgäu-Lifestyle von heute. Dazu kommt als Tüpfelchen auf dem „i“ das preisgekrönte Milchwell-Thema des Hauses, das mit den beliebten authentisch-natürlichen Anwendungen rund um die Allgäuer Milch das Tanneck-Spa prägt.

Für alle, die im Sommer 2020 raus wollen, in die pure Natur des Allgäus zum frei Durchatmen ist Waldbaden im hauseigenen Alpinpark wie im Fischinger Weidachwald der Geheimtipp schlechthin.

hotel-tanneck.de

Sommerfrische im Allgäu Einfach mal abschalten und durchatmen: Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Verwöhnpension Plus für zwei Personen im Doppelzimmer im AllgäuHotel Tanneck. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Allgäu (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 23. Mai: Bernd Haustein aus Wolfhagen (Sophienhotel), Annegret Bock aus Wickede (Seeschlösschen), Andrea Naumann aus Heusenstamm (Pfalzblick) und Friedrich Bonin aus Kassel (Hollerhöfe). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz