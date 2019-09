Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Wunderschön gelegen: Im Cap Esterel erwarten Urlauber Apartments in kleinen, typisch mediterranen Gebäuden mit Ausblick auf das Meer.

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 20.Septemer 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Eine Mittelalterstadt zum Anfassen: Erlebnisreise in das Hotel „Brauhaus zum Löwen“ in Mühlhausen

+ Erstklassiger Wohnkomfort: Das Hotel „Brauhaus zum Löwen“ bietet alles, was man für einen erlebnisreichen Urlaub benötigt. © BRAUHAUS ZUM LÖWEN

Herzlich willkommen im schönen Mühlhausen, der mittelalterlichen Stadt in Thüringen mit unzähligen charmanten Gassen, beeindruckenden Fachwerkhäusern und einer sehr gut erhaltenen und begehbaren Stadtmauer. In einigen der vielen Kirchen von Mühlhausen wirkte und spielte bereits Johann Sebastian Bach. Umgeben von bekannten Kultur- und Erlebnisstätten sowie Naturparks, wie dem zum UNESCO-Welterbe gehörigen Nationalpark Hainich mit Baumkronenpfad, ist die „Stadt der Türme“ an der Deutschen Fachwerkstraße Mittelpunkt und idealer Ausgangspunkt für spannende Ausflüge und Entdeckungstouren.

Das gemütliche Hotel „Brauhaus zum Löwen“ mitten in der Altstadt Mühlhausens lädt mit eigener Brauerei und selbstgebrautem Bier sowie der Erlebnisgastronomie LEO und Thüringer Gastlichkeit zu einer angenehmen Auszeit ein. Hier kann man Biertradition noch hautnah miterleben, während man dem Braumeister beim Bierbrauen über die Schulter schaut. Auch der urige Gewölbekeller, in dem man mittelalterlich schmausen kann, ist ein Highlight zu jeder Jahreszeit.Mit erstklassigem Wohnkomfort, einer gut bürgerlichen Küche und gemütlicher Atmosphäre bietet das Hotel alles, was man für einen erlebnisreichen und entspannenden Urlaub benötigt.

goebel-hotels.com/muehlhausen/brauhaus-zum-loewen/

Erlebnisreiche Auszeit in Mühlhausen Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension und Brauereibesichtigung im Hotel „Brauhaus zum Löwen“. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Brauhaus (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Waldbaden im Sauerland: Aktive Auszeit im Romantik Hotel Freund & Spa Resort

+ Wellness pur: Das Orkeland-SPA verfügt über einen großen Innen- undmediterranen Außen-Swimmingpool. © HOTEL FREUND

Wandern ist Wellness und es beflügelt Körper, Geist und Seele in optimaler Weise. In herrlicher Umgebung, mit unzähligen Wanderstrecken vor der Tür und einem außergewöhnlichen SPA-Bereich, verwöhnt das 4 Sterne superior Romantik Hotel Freund & SPAResort im Sauerland die Gäste. Neben dem hervorragenden Wandernetz, bietet das Hotel Freund auch zahlreiche andere attraktive Sportmöglichkeiten, wie zum Beispiel Mountainbiken, Nordic Walking, Joggen, Reiten, Golfen, Aquajogging und Schwimmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Yoga zu erlernen oder zu verfeinern und die ayurvedische Küche kennenzulernen.

Neben Akupunktur, Reiki, koreanischer Heilkunst und Ayurveda bietet das Hotel Freund auch klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen und medizinische Bäder. Highlight des Hauses ist unbestritten der großzügige Wellnessbereich, das Orkeland SPA. Die Erholungsoase verfügt über einen großen Innen- und mediterranen Außen- Swimmingpool, sechs verschiedene Saunen, von der lettischen Blocksauna mit Natursteinkaltbecken über eine Salz-Kristall-Sauna bis hin zur Dampf- und Akazien Sauna, einen Fitnessraum und ruhige Erholungsbereiche zum Abschalten. Die kulinarische Krönung des Tages ist abends das leckere Abendessen im Restaurant und danach das kuschelig warme Bett im gemütlich modernen Hotelzimmer.

hotelfreund.de

Waldbaden im Sauerland Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension und Nutzung des Wellnessbereichs im Romantik Hotel Freund & Spa Resort. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Freund (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Ferienspaß mit den Lego-Helden: Familienurlaub im Legoland in Günzburg

+ Schlafen wie echte Piraten: Die Übernachtung im Legoland Themenhaus ist nicht nur für Kinder ein Abenteuer. © LEGOLAND DEUTSCHLAND RESORT

Geisterjäger, Mumienforscher und Feuerwehrmann – im Herbst kommen alle zusammen und freuen sich auf ihr Lieblingsabenteuer im Legoland Deutschland Resort. Egal, ob Kleinkind oder Schüler – im Familienfreizeitpark im bayerischen Günzburg gibt es für jedes Alter die richtige Portion Abenteuer. Und mit einer Übernachtung im angrenzenden Legoland Feriendorf wird aus einem Familienausflug ein unvergesslicher Kurzurlaub. Auf dem Duplo Spielplatz entdecken die Jüngsten die kunterbunte Welt von Lego Duplo und haben Spaß beim Entdecken eines Dorfes samt Polizeistation und Duplo Express. Vom 12. bis 31. Oktober wird es gruselig im Legoland und Tausende von Kürbissen und Spinnweben schmücken den Park zum großen Halloween-Spektakel.

Es warten Mutproben im Trick-or-Treat-Haus, auf dem Gruselpfad oder beim schnellen Ritt auf dem Feuerdrachen durch das Spukschloss. An den Wochenenden bietet ein Grusical auf der Lego Arena passende Showunterhaltung. Verschnaufpausen vom gespenstischen Treiben gibt’s im neuen Land der Pharaonen, wo es zu einer Schatzjagd durch den Tempel und zu feurigen Pyramiden geht. Noch mehr Spaß wartet nach Parkschluss im Feriendorf, wo drei Burgen, das Pirateninsel Hotel und zahlreiche Themenhäuser ein großartiges Übernachtungsabenteuer bieten. Nicht nur Kinder genießen es, in den thematisierten Unterkünften zu schlafen – insbesondere Eltern schätzen den besonderen Legoland Komfort und das einzigartige Familienerlebnis.

legoland.de

Ferienspaß im Legoland Wir verlosen einen dreitägigen Familienaufenthalt für vier Personen im Legoland Deutschland Resort in Günzburg inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Legoland (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wohlfühlurlaub am Meer: Mit Pierre et Vacances an die französische Mittelmeerküste Côte d’Azur

+ Wunderschön gelegen: Im Cap Esterel erwarten Urlauber Apartments in kleinen, typisch mediterranen Gebäuden mit Ausblick auf das Meer. © CAP ESTEREL

Auf den Anhöhen des Saint-Raphaël gelegen, erstreckt sich das autofreie Familienresort Cap Esterel auf insgesamt 210 Hektar inmitten üppiger Naturlandschaft und unterhalb der Agay-Bucht. Nur eine Stunde Autofahrt vom Flughafen Nizza entfernt, erwarten Urlauber Apartments in kleinen, typisch mediterranen Gebäuden mit Ausblick auf das Meer, den Golfplatz, die Pools oder das Gebirgsmassiv Esterel.

Das Familienresort der Marke Pierre et Vacances begeistert mit zahlreichen Aktivitäten wie einem Abenteuerparcours mit Zip Line, einer kleinen Einkaufsstraße mit französischen Feinkost- und Souvenirläden zahlreichen Bars und Restaurants. Golfeinsteiger kommen auf dem hügeligen Gelände des Golfplatzes von Esterel voll auf ihre Kosten. Das Wellness-Zentrum lockt mit einem breiten Angebot an Massagen und Therapien.

pierreetvacances.de

Wohlfühlurlaub am Meer Wir verlosen eine Woche in einem großzügigen Standard Apartment für bis zu vier Personen im Ferienressort Cap Esterel. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Cap Esterel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Verwöhnzeit im Salzachtal: Alm trifft Wellness im Wanderhotel Kirchner

+ Wellness auf der Alm: Im Wanderhotel Kirchner können Gäste einen perfekten Spa-Urlaub verbringen. © MICHAEL HUBER | WWW.HUBER-FOT / WANDERHOTEL KIRCHNER

Das Wanderhotel Kirchner liegt in Bramberg im Salzachtal – genau zwischen Kitzbüheler Alpen und Nationalpark Hohe Tauern. Viele Urlauber zieht es hier auf die Alm. Aber nicht zum Wandern und Einkehren, sondern zum Schwitzen und Entspannen. Eine Kräuter-Sauna, Aroma-Grotte und warme Wasserbetten gibt es in der Wellness-Alm im Wanderhotel Kirchner. Und zum Abkühlen reichen die paar Schritte zum Badesee im Garten. Obwohl der Spa-Bereich schon über jeden Wellness-Zweifel erhaben ist, wollte Hotelier Christian Kirchner mehr: Einen Raum, der seinen Gästen nie erlebte Ruhe schenkt.

Aus der Idee erwuchs die architektonische Herausforderung, aus acht Bäumen aus dem hoteleigenen Wald ein 140 Quadratmeter großes Baumhaus zu bauen. Am Ende entstand ein Raum, der die Ruhe des Waldes mit dem Luxus eines Viersternehotels versöhnt. Das Mittelauge über der Dachkuppel lässt den Blick zum Himmel frei und viele andere kleine Details zeigen, wie viel Liebe in das Baumhaus investiert wurde. In Kombination mit einem Aktivuraub wird der Aufenthalt hier zum großartigen Gesamterlebnis. Wandertouren in allen Variationen, Biketouren zwischen Großvenediger und Kitzbühler Alpen und Bergbahnen für Skitouren im Winter sind die großen Stärken dieses Wanderhotels, denn die Gastgeber kennen jeden Wanderpfad der Umgebung persönlich und geben Tipps zu ihren Lieblingsplätzen und den besten Berghütten ohne Wellness, dafür mit köstlicher Jause und Gebirgsblick.

wanderhotel.at

wanderhotels.com

Verwöhnzeit im Salzachtal Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Wanderhotel Kirchner in Bramberg. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Kirchner (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 31. August: Rainer Kuhnert aus Fulda (Burgmühle), Renate Mey aus Bad Emstal (Millstätter See), Elke Pape aus Niestetal (Maierhofen), Gert Bauer aus Oberursel (Seeklause), Marion Reuter aus Kahl (Marica).

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz