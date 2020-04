Auszeit gewinnen: Jetzt anrufen und später in den Urlaub starten

Glückstelefon vom 18. bis 24. April anrufen und gewinnen*

Vom Urlaub träumen ist erlaubt – Gemütliche Auszeit im Posthotel Rotenburg im schönen Fuldatal

Auch wenn aktuell alles etwas anders ist, vom Urlaub träumen und sich die Vorfreude darauf bewahren ist auf jeden Fall erlaubt. Wir freuen uns schon auf die Zeit, wo man es sich in einem gemütlichen Hotel wieder gut gehen lassen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen kann.

Dafür ist das Vier-Sterne Posthotel Rotenburg genau richtig. Es liegt zentral im idyllischen Rotenburg an der Fulda mitten im wunderschönen Wander- und Radgebiet Waldhessen und besticht durch seine Lage direkt am Ufer der Fulda. Von dort aus lädt das Hotel zu schönen Spaziergängen, Wanderungen oder Radtouren auf dem zertifizierten Fulda-Radweg R1 ein. Nur wenige Gehminuten vom Zentrum des bezaubernden Fachwerkstädtchens entfernt, empfängt es seine Gäste mit hohem Wohnkomfort, herzlicher Atmosphäre und farbenfrohem Design.

Das Hotel verspricht wundervolle Urlaubstage in den behaglich und freundlich eingerichteten Zimmern und bei hervorragender Küche in den gemütlichen Restaurants. Nach einem ereignisreichen und aktiven Tag in Rotenburg wird neue Energie und Kraft im hauseigenen Sauna- und Fitnessbereich mit Dampfbad, finnischer Blockbohlensauna und gemütlichen Ruhezonen getankt.

Römische Geschichte in der ältesten Stadt Deutschlands – Welterbestätten entdecken

+ Kulturelle Vielfalt aktiv erleben: In der Grenzregion zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich steht das Städtenetz QuattroPole für historische, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt. Dazu gehören auch zwölf architektonische Meisterwerke, allein neun davon in Trier. © Foto: ttm Trier

Ein Wochenende in der QuattroPole-Stadt Trier Erleben Sie die älteste Stadt Deutschlands: Die römische Geschichte ist in Trier allgegenwärtig. Ob Porta Nigra, Liebfrauenkirche, Basilika, Kaiser- und Barbarathermen, Amphitheater, Römerbrücke oder Dom – keine andere Stadt in Deutschland besitzt so viele antike Welterbestätten. Trier glänzt aber nicht nur durch Kultur und Geschichte, sondern bietet Besuchern den idealen Ausgangspunkt für Touren entlang der Flusstäler der Mosel. Herrliche Radwege laden zu jeder Jahreszeit dazu ein, die malerischen Landschaften auch auf dem Rad zu entdecken. So finden Radfahrer in der Grenzregion zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich ein gut ausgebautes Netz mit vielseitigen Radrouten für jeden Anspruch. Eine Radtour entlang der Moselschleifen führt Genussradler durch die Weinkulturlandschaft Triers, wobei sich Kulinarik und Bewegung in der Region bestens miteinander verbinden lassen.

