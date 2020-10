Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Glückstelefon: Vom 17. bis 23. Oktober anrufen und gewinnen

Wohlfühlen im Rottaler Bäderdreieck – Große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten

+ Gemütliche Auszeit: Das Hotel Glockenspiel/Therme verfügt über 52 großzügig eingerichtete Doppelzimmer. © Foto: Hotel Glockenspiel/Therme

Sanfte Hügel, idyllische Ortschaften und das geschwungene Flussbett der Rott – für die Gäste im niederbayerischen Rottal ist die Welt frei von Hektik. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die neue Wohlfühl-Therme. Direkt an der Fußgängerzone und angrenzend an den Kurpark, bieten das Hotel Glockenspiel/Therme in Bad Griesbach mit 52 großzügig eingerichteten Doppelzimmern und das dazugehörige Appartementhaus Poseidontherme entspannte Gemütlichkeit.

Im Vitalzentrum Lidl mit hauseigener Therme genießen die Gäste individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Gesundheits- und Wellnessprogramme.

glockenspiel-poseidontherme.de

Wohlfühlen im Rottaler Bäderdreieck Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel Glockenspiel in Bad Griesbach. Tel. 0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Glockenspiel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Gengenbach: einfach schön! Abschalten und genießen im Schwarzwald Hotel

+ Weltgrößtes Adventskalenderhaus: Im Winter verwandelt sich das Rathaus in eine zauberhafte Kulisse. © Foto: gengenbach-info

Eines der schönsten „Städtle“ Deutschlands – so die Reiseführer. Fachwerkhäuser so weit das Auge reicht, im harmonischen Miteinander Türme, Tore, Winkel und Gassen. Im Mittelpunkt Marktplatz und Rathaus, das sich im Winter in das weltgrößte Adventskalenderhaus verwandelt. Dann wird die Fassade mit Werken weltbekannter Künstler zu einem magischen Kunstwerk. Dieses Jahr mit Motiven von Antoine de Saint-Exupérys „Kleinen Prinzen“. Ein Grund mehr ist der neue Advents- und Weihnachtsweg durch die historische Altstadt Gengenbach mit seiner so stimmungsvollen Beleuchtung zu bummeln und Ausstellungen zu bestaunen.

Im Vier-Sterne-Schwarzwald Hotel Gengenbach erleben die Gäste entspannte Tage in friedvoller Natur mit bester Schwarzwaldluft und Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der historisch-romantischen Altstadt entfernt. Im Restaurant schlemmen sie badisch regional, während die Hotelbar zum gemütlichen Tagesausklang einlädt. Körper, Geist und Seele kommen auf ihre Kosten im 400 Quadratmeter großen und großzügig angelegten Wellness-Bereich mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad.

schwarzwaldhotel-gengenbach.de | gengenbach.info

Gengenbach: einfach schön! Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im 4-Sterne Schwarzwald Hotel Gengenbach. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Gengenbach (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Be natural in Schleswig-Holstein – Kurzurlaub in Tönning – Mitten in der Natur des Nordens

+ Das Hotel „be natural“, pure Natur und direkte Lage am Ufer der Eider mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna. © Foto: Tanja Weinekötter

Auf eine neue nachhaltige Hotelmarke in Schleswig-Holstein können sich alle freuen, die natürliches Erleben und Genuss, Nachhaltigkeit und Umweltschutz schätzen. Gleich zwei Hotels in der historischen Stadt Tönning haben sich das auf die Fahnen geschrieben: die BE BIO Hotels. Ihre Namen sind Programm: Während das Hotel „be active“ idealer Anlaufpunkt für Gruppen mit Gesundheitsfokus ist, lebt das Hotel „be natural“ pure Natur und punktet dabei mit seiner Lage direkt am Ufer der Eider mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna. Hier ist das vom Husumer Dichter Theodor Storm als „geheimnisvoller Ton“ beschriebene Wattknistern am Uferrand bis zu den beliebten Seehunden, die im längsten Fluss Schleswig-Holsteins leben und auch mal am Hotel vorbei schwimmen, hautnah erlebbar – ob von den Zimmern oder der Terrasse aus.

„Wir haben das be natural für unsere Individualreisenden konzipiert, die als Paar oder mit ihrer Familie mit allen Sinnen tief in die Natur eintauchen wollen“, erläutert Hotelchef Peters. Wortwörtlich geht das bei Flut mit einem Sprung ins Wasser an der Eider-Badestelle. Im Sommer lockt alternativ auch die nahegelegene Nordsee, im Winter die hauseigene Sauna. Auch Hunde sind im Hotel herzlich willkommen und genießen ein „Hunde-Komfort-Paket“.

Sichtbar wird die Nähe zur Natur auch innerhalb des Hotels. In den renovierten Zimmern dominieren natürliche Materialien und Farben. Das hauseigene BioRestaurant mit Küchenchef Andy Greifert punktet mit regionaler frischer Bio-Küche. Erlebbar wird Natur zum Beispiel auf Vogelkundlichen Beobachtungen mit dem NABU, im Kanu, bei Wattwanderungen, der Besichtigung einer Schäferei, im Erlebnis-„Garten“ des Mars-Skipper-Hofes oder im bekannten Multimar-Wattforum in Tönning.

be-bio-hotels.de

Be natural in Schleswig-Holstein Wir verlosen zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und ein Abendessen im BioRestaurant für zwei Personen im Hotel „be natural“ in Tönning an der Eider. Tel. 0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Be Bio (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Herbstzeit in Eisenach – Lebendige Geschichte und Kultur erleben

+ Die Wartburg im Nebel: Die ganz besondere Stimmung ist vor allem im Herbst erlebbar: wenn sich die Blätter der Bäume verfärben und die Landschaft in leichten Nebel gehüllt ist. © Foto: sophienhotel.de

Am Rande des Thüringer Waldes liegt Eisenach, das Zuhause des UNESCO Weltkulturerbes, der Wartburg. Der Thüringer Wald bietet, vor allem in der Herbstzeit, umfangreiche Möglichkeiten zum Entdecken und ausgiebigem Wandern. Auch die schöne Altstadt mit seinen historischen Bauten lädt zum Verweilen ein. Der Nationalpark Hainich, die Drachenschlucht, das Erlebnisbergwerk Merkers, die Klassikerstraße, die Städte Erfurt und Weimar, der Kyffhäuser und natürlich der Thüringer Wald sind nur einige lohnenswerte Ausflugsziele in der Umgebung.

Am Fuße der Wartburg empfängt das charmante 4-Sterne Göbel’s Sophien Hotel im Zentrum von Eisenach seine Gäste mit exzellentem Wohnkomfort. Von hier aus kann man die Natur genießen, aktiv sein, Kultur erleben oder einfach mal relaxen. Für die Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag kommt der Sauna- und Fitnessbereich gerade recht und rundet den Tag perfekt ab. Natürlich dürfen auch kulinarische Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen. Das Küchenteam verwöhnt die Gäste am Abend gerne im Restaurant „Fräulein Sophie“.

sophienhotel.de

Herbstzeit in Eisenach Wir verlosen zwei Übernachtungen inklusive Halbpension im 4-Sterne Göbel’s Sophien Hotel in Eisenach für zwei Personen. Dazu kommt eine Wartburgbesichtigung mit Führung sowie die Nutzung von Sauna, Dampfbad und Fitness. Tel. 0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Eisenach (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Silvester in Franken – Den Jahreswechsel in Bad Mergentheim feiern

+ Den Jahreswechsel hoch über den Dächern der Stadt Bad Mergentheim im Savoy Hotel feiern. © Foto: Savoy Hotel

Die Zeit des Jahreswechsels ist immer etwas Besonderes. Dieser Anlass eignet sich dazu, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und mit vollem Optimismus in das neue Jahr zu starten. Diesen Jahreswechsel möchte das Savoy Hotel Bad Mergentheim seinen Gästen mit einem speziellem Silvesterarrangement hoch über den Dächern der Stadt Bad Mergentheim mit Blick zum lieblichen Taubertal ermöglichen. Tagsüber haben die Gäste die Gelegenheit, die vielfältigen Kultur und Sehenswürdigkeiten des historischen Heilbades zu erkunden.

Nutzbar ist auch der SPA- und Wellness-Bereich des Hotel – bestehend aus Sauna, Whirlpool und Schwimmbad sowie dem Massagebereich. Die hauseigene Masseurin steht nach vorheriger Terminanfrage auch für unterschiedlichen Wellness-Massagen zur Verfügung. Am Abend erwartet die Gäste im „Panorama“-Restaurant ein ausgewähltes 4-Gang-Menü mit Spezialitäten aus der Region. Am Silvesterabend wird nach einem gemeinsamen Aperitif ein kulinarisches 6-Gang-Menü mit dezenter Tischmusik im Hintergrund serviert.

savoyhotel-bad-mergentheim.de

Silvester in Franken Wir verlosen ein Silvesterarrangement im Hotel Savoy in Bad Mergentheim für zwei Personen. Tel. 0 13 78 / 80 66 76 | Lösungswort: Franken (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 3. Oktober: Gisela Winterfeld aus Fuldabrück (Bad Kreuznach), Ben Speit aus Grafschaft Schmallenberg (Büsum) und Anja Henrich aus Aßlar (Bad Sachsa). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

