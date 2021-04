Auszeit gewinnen: Anrufen und vom nächsten Urlaub träumen

+ © Dachsteinresort Das Dachsteinresort ist die perfekte Unterkunft für Familien und Aktivurlauber. © Dachsteinresort

Glückstelefon: Vom 24. bis 30. April anrufen und gewinnen

Zwischen Salzkammergut und Dachstein - Ein Sommer im Dachsteinresort mit 1001 Möglichkeiten

Im Salzburger Dorf Russbach, abseits der großen Touristenströme zwischen Dachstein und Wolfgangsee gelegen, finden Familien- und Sporturlauber alles, was das Herz begehrt. Ob Wandern im Tennengebirge, mit dem Mountainbike durchs Salzkammergut, Klettern, Rafting oder eine Runde Golf, die sagenhafte Kulisse macht Lust auf Bewegung.

Im Herzen von Russbach empfängt das Dachsteinresort seine Gäste zu einem Sommerurlaub voller Erholung und frischer Bergluft. In 2018 erst komplett neu errichtet, begeistert das Resort seitdem insbesondere Familien als top Wohlfühldomizil. Für pure Entspannung steht ein Wellnessbereich mit Massagen, Indoor-Pool, Sauna sowie einer Infrarot-Kabine im Freien zur Verfügung. Absolutes Highlight ist allerdings der Wasserspielpark mit Naturbadesee und Sandstrand, der direkt ans Hotel angrenzt. Gäste im Dachsteinresort dürfen ihn natürlich kostenlos nutzen. Ebenfalls kostenlos ist die Tennengau PLUS Card für zahlreiche Inklusivleistungen und Vergünstigungen in der Region.

dachsteinresort.at

Sommer am Dachstein Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Dachsteinresort. T 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Dachstein (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

+ Zwischen Therme und Bergwelt ist der Kolmhof das perfekte Wohlfühldomizil. Und die KÄRNTEN CARD ist im Sommer bereits im Übernachtungspreis enthalten. © Kolmhof in Kärnten

Kärnten: Wunderschön & wanderbar - Berge, Seen und Wellness im Ferienhotel Kolmhof

An einem idyllischen Ort in den Nockbergen in Österreich gelegen, an dem man sich rundum wohlfühlt und wo die kleinen Details den großen Unterschied machen, bietet das Ferienhotel Kolmhof paradiesische Voraussetzungen für einen Wohlfühlurlaub im Sommer und Herbst. An seiner traumhaften Lage im Ortszentrum ist das familiengeführte Hotel eine der TOP-Adressen im Weltcup-, Thermen- und Genussort Bad Kleinkirchheim. Auf 1050 Meter Höhe, vor der eindrucksvollen Naturbühne der Nockberge, und genau gegenüber der Therme St. Kathrein liegend, verbindet das 4-Sterne Haus alpine Wellness, echte Kärntner Gaumenfreuden und unvergessliche Bergerlebnisse.

Die 1000 Quadratmeter große Wellnessoase entführt mit beheiztem Außenpool, Whirlpool, Saunawelt und umfangreichem Massage- und Beautyangebot in eine Welt von Wasser und Wärme. Ein ganz besonderes Highlight ist der hauseigene Badestrand mit 10 000 Quadratmeter Liegewiese am Millstätter See, nur 15 Fahrminuten entfernt.

kolmhof.at

Wellness in Kärnten fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel Kolmhof. T 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Kolmhof (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

+ Tiroler Gastlichkeit erleben: Familie Auer vom Ferienhotel Lärchenhof hat sich in der Corona-bedingten Zwangspause viele neue Dinge einfallen lassen. Lassen Sie sich überraschen. © TVB Tiroler Oberland / Daniel Zangerl

Hohe Berge und große Momente im Kaunertal - Im Ferienhotel Lärchenhof in Feichten steht man über den Dingen

Berge, Sonne und blühende Almwiesen – in der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal duften zwischen 1500 und 3200 Metern Höhe nicht nur die Almrosen nach Heimat, sondern hier grüßt die Sonne das ganze Jahr mit einem bezaubernden Lächeln. Gastgeber Patrick Auer vom Lärchenhof bringt es auf den Punkt: „Hier steht man halt über den Dingen“!

Tiroler Gastlichkeit ist für Patrick und Familie kein bloßes Schlagwort, sondern er lebt dieses Gefühl mit viel Herz. Die schönste, urigste und spektakulärste Bergregion Tirols ist aktiv und abwechslungsreich zugleich.

Höhepunkt sind die Gletscherstraße und der Gletscherpark. Die „schönste Sackgasse der Alpen“ sollte sich ein Gast während seines Urlaubs auf keinen Fall entgehen lassen. Also: Bergschuhe geschnürt, Rucksack geschultert, Mountainbike poliert, Motorrad oder Cabrio geputzt und los geht’s!

Tipp: Fernglas mitnehmen, denn hier kann man den beeindruckendsten Alpenbewohner beim Klettern beobachten, den Alpensteinbock.

kaunertal.at

Hoch hinauf im Kaunertal Wir verlosen eine Woche für zwei Personen inklusive Frühstück, Wellness und Summercard im Lärchenhof. T 0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Lärchenhof (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 10. April: Brigitte Holz aus Oberaula (Schwarzwald), Karlheinz Bernsmeier aus Löhne (Bremerhaven), Rolf Wallbach aus Bremen (Schwarzer Adler) und Angelika Kloske-Maar (Alfaierhof).

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz.