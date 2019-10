Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Schmerz- und Stressgeplagte finden mit der Kurpark Villa in Olsberg die perfekte Urlaubs- und Gesundheitsoase für aktive Erholung in der kalten Jahreszeit. Großzügige Zimmer, ein Restaurant, das sich durch seine leichte und gesunde Küche auszeichnet, sowie ein exklusiver Spa-Garten fördern Schönheit, Fitness und absolutes Wohlbefinden.

Durch die Zusammenarbeit mit der ans Hotel angrenzenden ASLAN® Klinik liegt der Fokus auf Prävention und Regeneration. Die individuell ausgerichteten Therapien aus Schul- und Alternativmedizin werden von erfahrenen Ärzten und Therapeuten betreut. Vitalstoffe zur Stärkung des Abwehrsystems, Physiotherapie, Bewegungs- und Entspannungsprogramme sowie ein Ernährungscoaching ergänzen die Behandlung und helfen den Gästen, rundum fit in den Winter zu starten. Die Physiotherapie ist von allen Krankenkassen zugelassen. Olsberg ist mit seiner zentralen Lage im Sauerland zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die winterliche Natur.

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer in der Aslan Kurpark Villa in Olsberg.

+ Umfangreiches Angebot: Das Hotel Bundschu ist für Touristen der perfekte Ausgangspunkt, um den goldenen Herbst im Taubertal zu erleben. © Foto: NH

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Die inspirierenden Farben des Herbstes genießen Touristen in den malerischen Weinbergen. Hier können die Spitzenweine in gemütlichen Weinstuben und urigen Besenwirtschaften gleich probiert werden. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein Hotel mit fränkischer Seele.