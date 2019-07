Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 26. Juli 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Tradition und Design - Urlaub auf Hof Gottenau in Fischbachau

+ Hütten-Juwel: Im Hof Gottenau trifft elegante Schlichtheit auf bayerische Wohlfühlelemente. © MATTHIAS LEIDGSCHWENDNER

Ein echtes Hütten-Juwel versteckt sich auf einem Bauernhof im Fischbachau im Landkreis Miesbach. Tradition und Design liegen im Hof Gottenau ganz nah beieinander und schaffen eine elegante Schlichtheit mit bayerischen Wohlfühlelementen. Natürliche Materialien aus der Region, Naturholzböden und von regionalen Schneidern angefertigte Möbel aus 300 Jahre altem Holz verleihen dem Almchalet einen unvergleichlichen Charme.

Im Chalet begrüßt die Morgensonne Gäste mit einem Panorama-Bergblick auf der privaten Terrasse. Eingebettet in die Natur schlafen sie mitten im Grünen und genießen Wohlfühlmomente im eigenen Whirlpool oder ganz romantisch am Kamin. Der Design-Bauerngarten des zertifizierten Bio und Naturhofs ist nur einen Schritt von der Terrasse entfernt.

Wer im Urlaub gerne mit den eigenen vier Wänden anrollt, kann sich auf einen luxuriösen Campingurlaub mit Platz an der Sonne freuen. Camper wachen mitten im Grünen und mit Blick auf die idyllische Pferdekoppel auf und genießen frische Bio-Kuhmilch direkt aus dem Stall zu ihrem Bauern-Frühstück. Abends können sie mit den anderen Gästen einfach am Lagerfeuer sitzen oder das Selbstgegrillte genießen.

Der charmante Ferienhof von Bauernhof- und Landurlaub Bayern schenkt Erholungssuchenden absolute Ruhe und die Nähe zur Natur. Die Dachorganisation Bauernhof- und Landurlaub Bayern e.V. hat rund 1500 Gastgeberbetriebe im gesamten Freistaat – von gemütlichen Ferienwohnungen bis hin zu luxuriösen Chalets.

hof-gottenau.de

bauernhof-urlaub.com

Schwarzwald-Urlaub für Genießer - Erholung und Natur pur im Hotel Ruhbühl in Lenzkirch

+ Erholung: Gäste können im Wellnesscenter mit großem Indoor Pool, finnischer Sauna und Dampfbad entspannen. © BELCHENLAND TOURISMUS

Nur etwa 20 Minuten vom Schluchsee und Titisee sowie dem berühmten Feldberg, dem höchsten Berg des Schwarzwaldes, entfernt, eingebettet in einmalige Natur und umgeben von grandiosen Panoramen und Wanderwegen, liegt das Hotel „Ruhbühl“. Der Name bedeutet „ruhiger Hügel“ – und Ruhe finden Gäste hier, am Waldrand oberhalb des Luftkurortes Lenzkirch, garantiert.

Nach einem aktiven Tag an der frischen Luft des Schwarzwaldes oder einer Runde Tennis direkt vor dem Haus lässt es sich in einem der 38 komfortablen Zimmer, dem Hallenbad oder dem Saunabereich mit finnischer Sauna und Dampfbad bestens entspannen. Damit sich die Gäste rundum wohlfühlen, wird ihnen dazu in gemütlicher Atmosphäre im schönen Restaurant jeder Wunsch erfüllt. Besonders die heimischen Wildgerichte sind eine Empfehlung wert.

dw-hotels.com

Die Norddeutsche Tiefebene entdecken - Rundum-Wohlfühl-Paket im Okelmann’s in Warpe genießen

+ Hotel zum Wohlfühlen: Das „Okelmann’s“ wird mit Liebe zum Detail geführt. © OKELMANN’S

Der kleine Ort Warpe gilt vielen Landliebhabern als Geheimtipp. In der Idylle zwischen Wiesen und Wäldern, Bächen und Wassermühlen kann man sich bei verschiedensten Freizeit- und Sportaktivitäten vergnügen.

Das niedersächsische Dorf hat eine ideale Lage, um Bremen, Hannover oder das Steinhuder Meer zu besuchen. Die Umgebung bietet viel Spaß auf dem Fahrrad, beim Yoga oder Laufen. Ausgangspunkt dafür und noch mehr ist das Okelmann´s.

Das Boutique- Hotel befindet sich seit fünf Generationen im Familienbesitz und verwöhnt seine Gäste seit jeher mit kulinarischen Köstlichkeiten und Entspannungs-Möglichkeiten. Alle 16 stilvoll eingerichteten Wohlfühlzimmer sind modern ausgestattet.

Die Gäste können aus „Grüne Erde“-Kopfkissen aus Kapok-, Schafschurwolle oder Zirbe wählen, um so ihre Schlafqualität zu steigern. Außerdem gibt es einen gemütlichen Saunabereich im Schäferwagen, einen e-Bike-Verleih und eine Leseecke für diejenigen, die einfach abschalten möchten.

okelmanns.de

