Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Almenwinter zwischen Pistenspaß und Südtiroler Schmankerln – Authentische Erlebnisse in der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal

+ Eine Winterwanderung ist nur eine der vielen Aktivitäten, die die Region Gitschberg Jochtal bietet. © Alex Filz Almenurlaub in der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal ist Romantik pur. Während der warme Ofen im Hüttenstüberl behaglich knistert und draußen die Schneeflocken am Fenster vorbeitanzen, steigt einem der Duft von deftigen und süßen Südtiroler Schmankerln in die Nase und wärmt die Seele. Die perfekte Atmosphäre, um Pläne für den nächsten Tag zu schmieden.

Wer im Winter von Innsbruck in Richtung der Südtiroler Alpenmetropole Bozen fährt, ahnt kaum, welches Kleinod sich eine dreiviertel Autostunde hinter dem Brennerpass versteckt. Das kleine, aber ausgesprochen feine Skigebiet in Gitschberg Jochtal liegt als unentdecktes Winterwunderland ganz in der Nähe von Brixen und ist ideal für Familien- und Genussurlauber. Auf 55 Pistenkilometern gleitet jeder im eigenen Tempo die pulvrigen Südhänge der Pfunderer Berge hinunter. Immer mit dabei: Der charmante und alpenweit einmalige „Il Cavaliere“.

Er kennt die schönsten Flecken und urigsten Hütten in Gitschberg Jochtal und steht den Skigästen mit Rat und Tat zur Seite. Neben Pistenspaß für Groß und Klein lädt die weiße Winterlandschaft der Almenregion zum Schlittenfahren, Tourengehen, Schlemmen in gemütlichen Berghütten oder zu Schneeballschlachten in die Erlebnisparks ein. Zudem machen der urige Bergadvent und die traditionelle Lebensart die kalte Jahreszeit in der Region Gitschberg Jochtal zu einem einzigartigen Erlebnis.

Gräflich entspannen in Bad Driburg – Lebensfreude trifft Wellness im Vier-Sterne Superior Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort

+ Perfekter Urlaub garantiert: Das Hotel begeistert mit märchenhaftem Ambiente in einem der schönsten Landschaftsparks Deutschlands. © Hotel Gräflicher Park Die Verbindung aus Tradition und einem Drang zur Moderne, eine nachhaltige Einstellung zur Natur, Verantwortung und dabei stets der Mensch im Mittelpunkt: Das ist die Philosophie, die das Gräflicher Park Health & Balance Resort prägt und es zu einem der Top-10 Wellnesshotels Deutschlands macht.

Diesen Werten verpflichtete sich bereits der Gründer Caspar Heinrich Graf von Sierstorpff im 17. Jahrhundert und sie finden sich in allen Bereichen des Hauses wieder: Sechs Logierhäuser mit 135 individuellen Zimmern und Suiten, ein Garten-Spa mit Saunalandschaft und ganzjährig beheiztem Außenpool, Medical Wellness mit Moor- und Mineralbädern, ein Restaurant mit regionaler und saisonaler Küche, eine Bar, 13 zertifizierte Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen und ein 64 Hektar großer englischer Landschaftspark, der zu den zehn schönsten in Deutschland gehört. Dazu noch die winterliche Landschaft des Teutoburger Waldes und seine vielen Sehenswürdigkeiten als Kulisse und der Urlaub ist perfekt.

Der nächste Bergsommer kommt bestimmt – Ob familiär-beschaulich oder sportlich-ambitioniert

+ Bad Kleinkirchheim in den Nockbergen ist der ideale Ferienort und der Kärntnerhof das perfekte Ferienhotel für den Bergurlaub. © Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen - Arno Gruber Was des Berggenießers Herz höherschlagen lässt, weiß man im renommierten Thermen- & Skiort Bad Kleinkirchheim nur zu genau. Der Hauptort des UNESCO Biosphärenparks Nockberge in Kärnten ist schließlich nicht nur im Ski-Winter, sondern auch im Berg-Sommer ein Urlaubsparadies erster Güte. Jüngster Coup der Bergbahnen ist Europas längster Flow Country Trail für Mountainbiker, auf dessen 15 Kilometer Länge von der Bergstation bis ins Tal 970 Höhenmeter mit acht Prozent Gefälle zurückgelegt werden.

An der Talstation der Kaiserburgbahn ist ebenfalls ein rund 1000 Quadratmeter großer Bike-Parcours entstanden. Das führende Haus am Platz in Sachen Sport- und Familienurlaub ist der Kärntnerhof. Bekannt für seine herausragende Kulinarik und seine familiär-freundschaftliche Atmosphäre ist das 4-Sterne Hotel ebenfalls einzigartig in der Betreuung seiner Gäste. So sind gleich 20 der Kärntnerhof-Mitarbeiter ausgebildete Urlaubs-Coaches. Sie geben den Gästen die besten Tipps, damit der Urlaub vom ersten Moment an ein besonderes Erlebnis wird. Kinder ab drei Jahren sind von der persönlichen Kinderbetreuung sehr begeistert – ob fachkundig betreut in der Natur oder im Kinder-Erlebnis-Land des Hotels.

Reise in die Stadt der Superlative Erlebnisurlaub im Hotel-Restaurant Thüringer Hof in Bad Frankenhausen

+ Das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Sightseeing, Aktivurlaub und Wellness. In nur 20 Minuten erreichen Gäste zum Beispiel das berühmte Kyffhäuser-Denkmal. © Bad Frankenhausen

Der schiefste Turm Europas bei einer Höhe von 56 Metern, das Panoramamuseum mit Deutschlands größtem Rundgemälde, das Kyffhäuser-Denkmal mit dem tiefsten Burgbrunnen weltweit, die Barbarossahöhle, Europas einzige Schauhöhle in Anhydritgestein und die größte Modellbahn-Ganzjahresschau der Welt sind nur einige der Highlights, die Gäste in einem unvergesslichen Urlaub in Bad Frankenhausen erleben können.

Im charmanten Hotel-Restaurant Thüringer Hof direkt am Anger, im idyllischen Zentrum der 1000-jährigen Salzstadt, genießen sie zudem den Komfort stilvoller Zimmer und Appartements mit Wohlfühlatmosphäre sowie köstliche Thüringer Spezialitäten im hauseigenen Restaurant. Wer Lust auf Fitness und Sauna hat, freut sich über die kostenlose Nutzung der Fitnesswelt inklusive Saunabereich nur fünf Minuten vom Hotel entfernt. Auch die Kyffhäuser-Therme, mit Attraktionen wie der Totes-Meer-Salzgrotte, ist schnell zu Fuß erreichbar. So fällt es ganz leicht, zwischen den Ausflügen und Entdeckungstouren nachhaltig zu entspannen.

Wintermärchenland Wildschönau – Urlaub im Hotel Schneeberger in Niederau

+ Wunderschön gelegen: Das Hotel Schneeberger bietet neben liebevoll eingerichteten Zimmern und Suiten auch komfortabel ausgestattete Appartements. © Tijmen Schuil/Hotel Schneeberger Prächtige Bauernhöfe, traditionsreiche Dörfer mit ursprünglichem Charme, tief verschneite Wälder und echte Bilderbuchberge rundum: Die Wildschönau gehört unbestritten zu den romantischsten Hochtälern, die Tirol zu bieten hat. Nur gut 20 Kilometer von Kitzbühel entfernt finden Urlauber hier ein wahres Wintermärchenland – beim Skifahren ebenso wie beim Wandern, Schneeschuhlaufen oder einer romantischen Kutschenfahrt.

Im Zentrum des Kirchdorfs Niederau empfängt Familie Schneeberger ihre Gäste im gleichnamigen Hotel Schneeberger. Das Drei-Sterne-Superior-Hotel bietet neben liebevoll eingerichteten Zimmern und Suiten auch komfortabel ausgestattete Appartements. Ein besonderes Plus ist die Nähe zur Markbachjochbahn. Sie befördert Winterwanderer in 1500 Meter Höhe sowie Skifahrer ins Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, das mit 109 Pistenkilometern lockt. Im Hotel Schneeberger erwartet die Gäste ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, hausgemachte Torten, Tiroler Spezialitäten sowie internationale Gerichte. Der Wellnessbereich lockt unter anderem mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und einer Kaltnebelkabine.

