Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Ursprünglich, echt und erfrischend natürlich: Familienurlaub in Südtirol

Das Familienhotel Huber liegt in Vals, im Herzen der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal. Als Mitglied der Familienhotels Südtirol gilt es als spezialisiertes Hotel für Familien und erfüllt strenge Qualitätsmerkmale. Gäste des Hotels genießen die Kinder- und Babybetreuung mit abwechslungsreichem Animationsprogramm, das Erlebnishallenbad mit ganzjährig beheiztem Infinity-Außenbecken, Kinderbecken mit lustigen Spritztieren, Riesenröhrenwasserrutsche mit Geschwindigkeitsmessung sowie den großzügigen Kinderspielplatz.

Ein weiteres Highlight ist der Streichelzoo mit Schweinen und Hasen. Doch auch die Eltern kommen im Familienhotel Huber in Vals nicht zu kurz. Dafür sorgt unter anderem der neue Saunabereich mit finnischer Sauna, Bio-Kräutersauna, Aroma- Dampfbad, Tauchbecken und vielem mehr. Die kreative alpin-mediterrane Gourmetküche verwöhnt den Gaumen.

Der Tag startet mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit Südtiroler Qualitätsprodukten. Mittags gibt es ebenfalls ein kleines Buffet mit warmen und kalten Speisen. Am Nachmittag genießt man Kaffee und hausgemachten Kuchen und abends gibt es ein 5- Gang-Wahlmenü mit eigenem Kinderbuffet. An der Saftbar mit verschiedenen Säften und Valler Quellwasser können sich die Gäste den ganzen Tag über bedienen. Rund um das Familienhotel Huber in Vals gibt es das ganze Jahr über spannende Urlaubs-Aktivitäten und eine herrliche Naturlandschaft zu erleben.

www.hotelhuber.com

www.familienhotels.com

Heiße Thermen in Bad Füssing – Mittendrin und doch ruhig: Verwöhn-Urlaub im Rottaler Hof

+ Erfrischender Urlaub an der Nordsee: Das Aparthotel Kachelot bietet beste Voraussetzungen für einen stressfreien Urlaub. © HOTEL ROTTALER HOF Der Rottaler Hof liegt mitten in Bad Füssing – zentral, aber dennoch ruhig. Die Therme Eins, der Kurpark sowie die Kurallee mit Kurzentrum sind in weniger als fünf Gehminuten zu erreichen. Mit viel Liebe und frischen, ausgesuchten Produkten aus der Region bereitet das Küchenteam abwechslungsreiche Frühstücksund Abendmenüs.

Herzstück des Hotels ist das hauseigene Thermalhallenbad, das täglich mit reinstem Thermal- Mineralwasser aus der Ursprungsquelle Bad Füssings, der Therme Eins, versorgt wird. Bei einem Besuch in der Dampfgrotte kann man durch die ätherischen Öle wieder richtig durchatmen, der Kreislauf wird angeregt und die Haut weich und geschmeidig. Die wohltuende Wärme in der Dampfgrotte regeneriert Körper und Geist. Eine angrenzende, große Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein.

www.rottaler-hof.de

Tief durchatmen auf Borkum: Stressfreie Tage im Aparthotel Kachelot

+ Hier ist man weit weg vom Alltag: Das Hotel Rottaler Hof in Bad Füssing. © ANKE DAHL Hochseeklima, endlose Sandstrände und ein reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigen kulturellen Angeboten: Die Insel Borkum und das Aparthotel Kachelot bieten ihren Gästen einen sorgenfreien Urlaub in einer grandiosen Umgebung. Für stressfreie Tage auf Borkum ist das das Drei-Sterne-Superior Aparthotel Kachelot wie gemacht.

Komfortable Einbett- oder Doppelzimmer, Einraumstudios oder Hotelapartments sorgen für viel Flexibilität bei der Planung. Der Genuss beginnt im Hotel bereits am Morgen, wenn nach der geruhsamen Nacht das reichhaltige Frühstücksbuffet à la Kachelot für einen gelungenen Auftakt sorgt. Nach einer ausgedehnten Wattwanderung lässt man sich am Besten im Restaurant mit leckeren Fisch- und Fleischgerichten oder vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

www.kachelot.de

