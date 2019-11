Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, den 15. November, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Ein unvergessliches Wintererlebnis – Das Berghotel Rudolfshütte im Nationalpark Hohe Tauern

+ Vom Hotel direkt auf die Piste: Im Berghotel Rudolfshütte beginnt der Skitag nicht mit dem Anstehen am Lift, sondern mit entspannten Schwüngen über leere Pisten. Die phänomenale Lage auf 2315 Metern Höhe macht den Winterurlaub unvergesslich. © Foto: berghotel rudolfshütte

Bald geht es wieder mit den Skiern in die Berge. Und für ein wirklich außergewöhnliches Urlaubserlebnis bricht man am besten auf zum Berghotel Rudolfshütte. Schon die Anreise versetzt Gäste ins Staunen, denn das Hotel liegt auf sagenhaften 2315 Metern Höhe im Nationalpark Hohe Tauern und ist nur mit der Bergbahn zu erreichen. Hier wohnen die Gäste unter strahlend blauem Himmel mitten im mehrfach ausgezeichneten, familienfreundlichen Skigebiet Weißsee-Gletscherwelt.

Den Alltagsstress lässt man mit dem Auto an der Talstation stehen, stattdessen darf man sich auf den Wellnessbereich mit Saunalandschaft, das Panorama-Hallenbad und den gigantischen Ausblick auf die umliegenden Dreitausender sowie Wintersportvergnügen und verschneite Wanderwege bis weit in den April freuen. Dazu bietet das Hotel eine Indoor-Kletterwand, ein trendiges Restaurant mit Bar und gemütliche Doppel- oder Familienzimmer mit Bergblick. Zudem gibt es die Möglichkeit für große Gruppen die gemütliche Steinböckhütte (bis 22 Personen) zu mieten.

rudolfshuette.at

Winterglück in den Hohen Tauern Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Berghotel Rudolfshütte. Tel.0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Hohe Tauern (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Entspannung und Idylle pur am Diemelsee – Entspannte Herbsttage in Göbel's Seehotel genießen

+ Herrliche Lage direkt am Diemelsee: Das Seehotel bietet einen traumhaften Ausblick. © Foto: göbel hotels

Besonders jetzt im Herbst, wenn die Blätter bunt gefärbt sind und die Abendsonne über dem See steht, ist ein Spaziergang oder Ausflug besonders reizvoll. Mitten in den Bergen des Sauerlands liegt der wunderschöne Natur- und Ferienregion Diemelsee – Treffpunkt für Naturgenießer, Wanderer, Radfahrer, Familien und Wassersportler. Direkt am Ufer des Diemelsees trifft man auf eine wahre Perle: Das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel besticht durch seine wunderschöne Lage und den traumhaften Ausblick auf den See. Hier kann man herrlich entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Dafür sorgen nicht nur die geräumigen und komfortablen Zimmer, sondern auch das Restaurant mit frischen, ideenreichen Gerichten.

Den Abend lässt man in der gemütlichen Hotelbar oder bei schönem Wetter auf der zum See gelegenen Sonnenterrasse ausklingen. Das „Sea-SPA“, der 450 Quadratmeter große Wellness- und Beautybereich, lädt zum Entspannen und Energie tanken ein. Die verschiedenen Saunen, das Hallenbad und die Wellness-Außenterrasse mit Liegen bieten viel Platz zum Relaxen und sich verwöhnen lassen. Das Kosmetik-Team wartet mit wohltuenden Beauty-Behandlungen und Massagen auf Entspannungssuchende.

hotel-diemelsee.de

Auszeit am Diemelsee genießen Wir verlosen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension für zwei Personen sowie je eine Rückenmassage in Göbel's Seehotel. Tel.0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Diemelsee (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Auszeit zwischen Rhein und Schwarzwald – Wellness-Urlaub im Hotel Sonnenhof im Renchtal

+ Traumhaftes Renchtal: Der Sonnenhof ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen und weihnachtliche Städtetrips. Massagen, Pool und Saunen sorgen im Wellnessbereich für Entspannung pur. © Foto: bettina matthiessen

Lautenbach im Renchtal ist der perfekte Ausgangspunkt für einen Urlaub mit ausgedehnten Wanderungen oder entspannenden E-Bike-Touren durch idyllische Natur sowie für unvergessliche Städtetrips ins badische Freiburg oder französische Straßburg mit ihren stimmungsvollen Weihnachtsmärkten. Der Sonnenhof lädt in moderner Wohnatmosphäre mit familiärem Ambiente zu einem Aufenthalt voller Erlebnisse und bester Erholung ein. Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant „Sonne“ erwarten die Gäste badische Spezialitäten mit einem Schuss Außergewöhnlichem und erlesene Tropfen aus dem perfekt sortierten Weinkeller. Für Entspannung sorgt der 1200 Quadratmeter große Wellnessbereich mit Pool, Außen-Whirlpool, zwei Saunen, Salzgrotte und einer Sonnenterrasse mit herrlichem Renchtalblick. Ein Fitnessraum sowie zahlreiche Massagen und Kosmetikbehandlungen werden im SonnenSPA ebenfalls angeboten. Der Sonnenhof in Lautenbach ist weit weg vom Alltag. Das Hotel ist ideal für einen spontanen Kurzurlaub oder eine Verwöhn-Auszeit an den Feiertagen.

sonnenhof-lautenbach.de

Verwöhn-Auszeit im Sonnenhof Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel Sonnenhof im Renchtal. Tel.0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Renchtal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Winterzauber an der Müritz – Erholung pur am „kleinen Meer“ im Müritzpalais

+ Einfach mal die Seele baumeln lassen: Das Müritzpalais ist der ideale Ort dafür. © Foto: alexander rudolph

Die Idylle glitzernder, verschneiter Landschaften inspiriert im Winter im „Land der tausend Seen“ zum Entschleunigen, zur Ruhe kommen und Wellness genießen. Nur wenige Minuten entfernt vom belebten Hafen und der romantischen Altstadt des charmanten Luftkurortes Waren, die sich in der Adventszeit in ein besinnliches Weihnachtsmärchen verwandelt, liegt die perfekte Adresse für Ihren Genießer-Urlaub. Das neue Aparthotel Müritzpalais verbindet in bester Lage, direkt an der Müritz, den Komfort 84 erstklassig ausgestatteter Ferienwohnungen und die Annehmlichkeiten eines Top-Hotels. Beim ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse oder im 300 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Schwimmbad, Saunen und Massageanwendungen ist die pure Entspannung garantiert. Die einzigartige Natur und das reiche Kulturangebot der Mecklenburgischen Seenplatte mit ihren vielen historischen Bauwerken und verschiedenen Museen, bieten dazu auch im Winter beste Voraussetzungen für unvergessliche Erlebnisse.

mueritzpalais.de

Winter im „Land der tausend Seen“ Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im 2-Raum-Apartment inklusive Frühstück im Müritzpalais. Tel. 0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Müritz (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Auszeit zum Wohlfühlen an der Elbe – Durchatmen und Genießen im Parkhotel Hitzacker

+ Die bildschöne Landschaft der Elbtalaue ist die perfekte Kulisse für erholsame Urlaubstage. Direkt am großen Elbstrom verbringen die Gäste des Parkhotels Hitzacker gemütliche Abende vorm Kamin oder entspannte Stunden im Pool- und Saunabereich. © Foto: Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue

Eingebettet in die verträumte Natur der Elbtalaue, 90 Minuten südöstlich von Hamburg, liegt idyllisch das charmante Fachwerkstädtchen Hitzacker. In der kalten Jahreszeit ist man hier fast ganz allein mit der Stille und Weite der Wiesen, Auen und Wälder direkt am großen Elbstrom. Geselliger wird es bei Glühweinduft und süßen Leckereien auf den märchenhaften Weihnachtsmärkten der Region. Die perfekte Unterkunft für alle Genießer und Ruhesuchenden ist das Parkhotel Hitzacker. Nach einem aktiven Tag an der frischen Luft ist ein Besuch im SPA-Bereich mit Hallenbad und Saunalandschaft genau das Richtige. Auch die Kulinarik im Restaurant-Pavillon und im Wintergarten lässt keine Wünsche offen. Regionale und mediterrane Köstlichkeiten harmonieren hervorragend mit der Karte erlesener Weine. Besonders die kleinen Dinge sind es aber, die den Aufenthalt im Parkhotel Hitzacker perfekt machen: Kaminabende, einfach mal die Füße hochlegen, ein Glas Rotwein und ein gutes Buch oder ein Schwätzchen mit den anderen Gästen.

parkhotel-hitzacker.de

Wohlfühlen an der Elbe Wir verlosen fünf Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Parkhotel Hitzacker. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Elbtalaue (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

