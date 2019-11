Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, den 29. November, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Wellnesstage im Thüringer Wald – Entspannt durch den Winter im Aktiv & Vital Hotel Thüringen

+ Direkt vom Hotel starten zahlreiche Wanderwege und Loipen – ideal für einen aktiven Winterurlaub. Ein Aufenthalt im AroniaVital SPA ist Balsam für die Seele. © Aktiv & Vital Hotel Thüringen Im Herzen Deutschlands befindet sich mit dem Thüringer Wald ein Teil eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas. Ski und Langlauf, verschneite Pfade durch die Natur, süße Leckereien und Adventszauber – die einzigartige Mittelgebirgslandschaft hat in der kalten Jahreszeit viel zu bieten.

Über den Dächern der historischen Fachwerk- und Nougatstadt Schmalkalden verspricht das Vier-Sterne Aktiv & Vital Hotel Thüringen Erholung pur mit ehrlicher Herzlichkeit, stilvollen Zimmern und Suiten sowie sagenhaftem Blick auf die Rhön und den Rennsteig. Direkt vor der Haustür starten zahlreiche Wanderwege und Langlauf-Loipen – ideal für eine aktive Auszeit.

Verschiedene, zubuchbare Massage- und Verwöhnprogramme sowie die Köstlichkeiten in der Gaststube Henneberger Haus und dem Restaurant Gräfin Anastasia runden Ihren Genießer-Urlaub ab.

aktivhotel-thueringen.de

Wohlfühl-Urlaub an der Märchenstraße – Kurzurlaub in Bad Wildungen in Göbel’s Hotel Quellenhof

+ Der perfekte Ort für eine erholsame Auszeit: Göbel’s Hotel Quellenhof in Bad Wildungen. © Göbel Hotels/Bjoern Luelf In der kühleren Jahreszeit sehnt man sich nach Wärme, neuen Energiequellen und Entspannung. Die Gesundheitsstadt Bad Wildungen im Waldecker Land, ganz in der Nähe des Edersees, reizt mit ihrer malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen und Europas größtem Kurpark.

Bad Wildungen ist eines der bedeutendsten Heilbäder Deutschlands und bietet ein vielfältiges Gesundheits- und Kulturangebot für Erholungssuchende. Den perfekten Rahmen für eine kurze Auszeit vom Alltag findet man im Vier-Sterne Göbel´s Hotel Quellenhof. Im großzügigen attraktiven Wellness- und SPA-Bereich auf 1500 Quadratmetern mit Schwimmbad und Außenpool, verschiedenen Saunen und Ruhebereichen sowie Sonnengarten und Fitnessraum kann man mal wieder so richtig entspannen und sich mit wohltuenden Wellness-, Gesundheits-, Fitness- und Präventionsprogrammen verwöhnen lassen. Das geschmackvolle Restaurant lädt mit seiner vorzüglichen Küche ein.

Gäste genießen hier ein Glas Wein und lassen die prächtige Jugendstil-Fassade des Hotels auf sich wirken, die jedem Aufenthalt zusätzlich eine ganz besondere Note verleiht.

goebels-quellenhof.de

Allgäuer Bergwinter Natur - Erleben und Entspannen im Hotel „Das Allgäu“

+ Eingebettet in die Allgäuer Natur ist das Hotel die perfekte Unterkunft für Aktivurlauber und Ruhesuchende. © Hotel Das Allgäu Zwischen blau schimmernden Bergen, verschneiter Natur und typisch bayerischer Gastlichkeit ist es im Allgäu ganz einfach, sich aktiv zu erholen. Die perfekte Unterkunft für einen besinnlichen Winterurlaub finden Sie mit dem modernen Hotel „Das Allgäu“ in Maierhöfen.

Eingebettet in ein weitläufiges Naturareal nahe einem familienfreundlichen Skihang und nur 15 Kilometer vom Skigebiet Oberstaufen entfernt, bietet das Hotel die ideale Mischung aus Erlebnis und Entspannung.

Ein abwechslungsreiches Aktiv- und Sportprogramm, unter anderem mit geführten Schneeschuhtouren, sorgt für Unterhaltung. Besonders märchenhaft ist auch ein Besuch der bezaubernden Weihnachtsmärkte im Allgäu und des nahegelegenen Königsschlosses Neuschwanstein. Pures Wohlbefinden garantieren anschließend die Saunalandschaft und das hauseigene Erlebnisbad „Aquarosa“. Schwäbisch-bayerische Köstlichkeiten und mediterrane Fisch- und Fleischspezialitäten am Abend sind das Sahnehäubchen auf einem gelungenen Urlaubstag.

hotel-das-allgaeu.de

Urlaub für die Seele in Kärnten – Wintersport trifft alpine Wellness im Hotel Kolmhof

+ Mit den Skiern bis zur Haustür: Kein Problem im Hotel Kolmhof, dank der idealen Lage in der Skischaukel Bad Kleinkirchheim–St. Oswald. Vom 7. bis 29. März 2020 ist der Skipass fürs Skigebiet Bad Kleinkirchheim übrigens im Übernachtungspreis enthalten. © Martin Steinthaler | tinefoto.com / Kärnten Werbung Das familiär geführte Vier-Sterne Haus zählt seit geraumer Zeit zu den Top-Adressen in Bad Kleinkirchheim und ist die perfekte Unterkunft für einen unvergesslichen Winterurlaub in Kärnten.

Zentral aber ruhig auf 1050 Metern gelegen, direkt gegenüber der Therme St. Kathrein, nahe der Römerloipe und nur drei Gehminuten entfernt von der Maibrunnbahn ins Skigebiet des Weltcuportes, verbindet das Hotel perfekt alpine Wellness mit unvergesslichen Bergerlebnissen.

Auf 103 schneesicheren Pisten-Kilometern, beim Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwandern, Rodeln oder Eislaufen, kommen Aktivurlauber voll auf ihre Kosten. Anschließend lassen sie sich in die reizvolle Welt der 1000 Quadratmeter großen Wellnessoase mit beheiztem Außenpool, Whirlpool, Saunawelt und einem umfangreichen Massage- und Beautyangebot entführen. Echte Kärntner Spezialitäten begleitet von hervorragenden Weinen aus der Vinothek verwöhnen dazu den Gaumen.

kolmhof.at

Erholung pur im Wald Hotel Willingen – Wunderschöne Wintertage im Sauerland

+ Ruhe und Romantik: Das Hotel liegt mitten im Naturpark Diemelsee und bietet eine einmalige Aussicht über die weite Winterlandschaft des Sauerlandes. © Wald Hotel / Skigebiet Willingen Stille, tiefe Wälder, sanft schwingende Berge und romantische, weihnachtlich geschmückte Fachwerkdörfchen – die idyllische Landschaft rund um den Naturpark Diemelsee bietet unzählige Möglichkeiten, im Winter aktiv zu werden oder sich nachhaltig zu erholen.

Wunderschön am Waldrand gelegen, mit Blick übers verschneite Willingen und die höchsten Berge des winterlichen Sauerlandes, ist das Wald Hotel Willingen das perfekte Ziel für einen Wohlfühl-Urlaub. Geschmackvolle Zimmer und Suiten, regionale Gerichte im gemütlichen Restaurant, gesund und abwechslungsreich zubereitet, sowie ein Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool und Saunawelt überzeugen sofort jeden Kenner. Wohltuende Massagen und Beauty-Anwendungen runden das Entspannungs-Angebot perfekt ab.

Willingen gehört zu den beliebtesten Skigebieten der Region und bietet Wintersportbegeisterten unter anderem 17 Pisten-Kilometer, die längste Abfahrt im Sauerland, moderne Beschneiungsanlagen und Flutlicht-Ski.

waldhotel-willingen.de

Die Gewinner vom 9. November: Bernd Harte aus Baunatal (Elbtalaue), Harlad Becker aus Wehretal (Müritz), Birgit Schimanko aus Langen (Renchtal), Kordula Wilmes aus Bielefeld (Diemelsee) und Rudolf Jach (Hohe Tauern). Herzlichen Glückwunsch!

