Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Winter-Wellness im Thüringer Wald - Erholung pur im Aktiv & Vital Hotel Thüringen

+ Entspannt durch den Winter: Ein Aufenthalt im AroniaVital SPA ist Balsam für die Seele. © Aktiv & Vital Hotel Thüringen Im Herzen Deutschlands befindet sich mit dem Thüringer Wald ein Teil eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas. Ski und Langlauf, verschneite Pfade durch die Natur, süße Leckereien und Adventszauber – die einzigartige Mittelgebirgslandschaft hat in der kalten Jahreszeit viel zu bieten.

Über den Dächern der historischen Fachwerk- und Nougatstadt Schmalkalden verspricht das 4-Sterne Aktiv & Vital Hotel Thüringen erholsame Urlaubstage in stilvollen Zimmern und Suiten mit sagenhaftem Blick auf die Rhön und den Rennsteig.

Direkt am Hotel starten zahlreiche Wanderwege und Langlauf-Loipen – ideal für eine aktive Auszeit. Feinste Entspannungsmomente locken im über 750 Quadratmeter großen AroniaVital SPA mit beheiztem Indoor-Pool und Saunalandschaft im Innen- und Außenbereich. Zubuchbare Massage- und Verwöhnprogramme sowie die Köstlichkeiten in der Gaststube Henneberger Haus und dem Restaurant Gräfin Anastasia runden den Wohlfühlurlaub ab.

aktivhotel-thueringen.de

Winter-Wellness im Thüringer Wald Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Aktiv & Vital Hotel Thüringen.

Abschalten im Rottaler Bäderdreieck Gesunder Urlaub im 3-Sterne-Superior-AktiVital Hotel in Bad Griesbach

+ Im Urlaub entspannen: In der finnischen Sauna des AktiVital Hotels können Gäste sich gut erholen. © Aktivital Hotel Das AktiVital Hotel in Bad Griesbach steht für Erholung der Extraklasse. In dem familiengeführten 3-Sterne-Superior-Hotel am Rande des Bayerischen Walds finden Gäste mit Sicherheit das passende Urlaubsangebot.

Im kleinen aber feinen Wellnessbereich sorgen das Thermalbad, die finnische Sauna, die Physiotherm-Infrarotkabine und die Ruhezonen für entspannte Gedanken. Aus 1522 Metern Tiefe sprudelt das wohlig warme „Gold von Bad Griesbach“ ins hauseigene Thermalbad. Es lindert Schmerzen und hilft bei chronisch entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen.

Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste durch das Team des Hotelrestaurants „Wastl Wirt“ mit regionalen Schmankerln und internationalen Spezialitäten. Die Hotelbar „Charivari“ rundet das Angebot harmonisch ab.

aktivitalhotel.de

Abschalten im Rottaler Bäderdreieck Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension im AktiVital Hotel in Bad Griesbach.

Stilvoll erholen im Osnabrücker Land – Aktiv oder ganz entspannt – Urlaub im Idingshof

+ Elegant: Das geschmackvoll renovierte Gutshaus verbindet modernen Stil und historischen Charme. Eingebettet in eine bildschöne Parkanlage direkt am Hasesee, bietet der Idingshof in Bramsche seinen Gästen beste Voraussetzungen für eine perfekt erholsame Auszeit.

Zahlreiche Sportmöglichkeiten, unter anderem mit Tennis und Squash in direkt angrenzenden Hallen, Fitnessgeräten im Haus und romantischen Wanderwegen im nördlichen Teutoburger Wald bieten auch im Winter Gelegenheit aktiv zu werden. Gleich nebenan locken die attraktive Varus-Therme und das Hase Bad, das Gäste im Idingshof kostenlos nutzen.

Besucher tauchen ins 600 Quadratmeter große Schwimmbecken ein oder erleben die heilsame Wirkung der ionisierten Luft in der Salzgrotte. Bei einer Runde um den See lassen Gäste anschließend warm eingepackt die Seele baumeln und genießen die Ruhe am Wasser. Entspannung pur garantieren auch die hauseigene Sauna und wohltuende Wellness-Anwendungen. Stilvoller Komfort im historischen Gutshaus, ein gemütliches Restaurant mit Biergarten und eine Bar sorgen am Abend für den gewissen Wohlfühlfaktor.

idingshof.de

Stilvol erholen im Osnabrücker Land Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel Idingshof.

Smarter Winterurlaub im Gasteinertal – Das smartHotel in Dorfgastein – easy, modern und zentral

+ Kraft tanken und smart erleben: Das Hotel bietet beste Voraussetzungen für einen entspannten Winterurlaub im Salzburger Land. © Gerhard Wolkersdorfer Die Wintersaison in der Gasteiner Bergwelt lässt vom Adrenalinjunkie bis zum Genießer Urlauberherzen höherschlagen. Das smartHotel in Dorfgastein ist eine hervorragende Adresse, um die kalte Jahreszeit zum Skifahren oder Snowboarden auf den insgesamt 200 Pisten-Kilometern zu nutzen.

Aber auch zum Langlaufen, Winterwandern oder einfach zum Füße hochlegen und Entspannen bietet sich das Hotel als Ausgangspunkt an. Nur zwei Gehminuten von der Bergbahn ins Skigebiet Dorfgastein-Großarl mit 73 abwechslungsreichen Pisten-Kilometern und wenige Autominuten von den beiden Gasteiner Thermen entfernt, ist das „smart“ im Hotelnamen Programm.

Unbeschwertheit, Echtheit und Harmonie prägen das Hotelkonzept. Das moderne Design, regionale Verbundenheit und die lockere klare Linie ziehen sich durch das gesamte Haus, der erstklassige Service sorgt für die Zufriedenheit der Gäste. Smarte Inklusivleistungen, Pauschalen mit Skipass oder individuell hinzubuchbare Extras bieten viel Raum zur Gestaltung des nächsten Winterurlaubs in Österreich. smarthotel.at

Smarter Winterurlaub im Gasteinertal Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im smartHotel.

Bad Füssing ist immer eine Reise wert -Thermalwasser genießen im Thermenhotel Gass

+ Das Thermenhotel Gass ist eines der wenigen Hotels in Bad Füssing, welches sein heilbringendes Thermalwasser direkt aus der Therme Eins bezieht. © Thermenhotel Gass Bad Füssing ist eine entspannende Insel in der Hektik unserer Zeit: Geprägt vom legendären heilkräftigen Thermalwasser, der idyllischen Naturlandschaft und den vielen spektakulären Wohlfühlattraktionen. Für einen entspannten Aufenthalt empfiehlt sich das Thermenhotel Gass.

Gäste genießen das Thermalbad (sowohl Innen- als auch Außenpool mit Thermalwasser), die Wärme der neuen Saunen und können professionelle Massageanwendungen buchen. Das Thermenhotel Gass ist eines der wenigen Hotels in Bad Füssing, welches sein heilbringendes Thermalwasser direkt aus der Therme Eins, Europas stärkster Schwefelquelle, bezieht. Auf das leckere Vital-Frühstücksbuffet wird zudem außergewöhnlich großen Wert gelegt.

thermenhotel-gass.de

Bad Füssing ist immer eine Reise wert Wir verlosen vier Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im Thermenhotel Gass in Bad Füssing.

