Auszeit gewinnen: Anrufen und auf die Malediven fliegen

Die Kokosnuss-Insel: Schon bei Ankunft duftet es auffällig wohltuend nach Kokos. Über 1000 Kokospalmen geben der Insel ihren Namen (Kurumba = Kokosnuss). Kokosöl findet Verwendung für Spa-Treatments und in der Küche.

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, den 18. Oktober, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Einmal im Leben: Traumreise auf die Malediven - Mit Turkish Airlines auf die Malediven fliegen und sich im Kurumba Maldives Resort erholen

Auf einer kleinen Privatinsel gelegen, bietet das Kurumba Maldives Resort einen paradiesischen Rückzugsort der Extraklasse. Nur zehn Minuten mit dem Speedboat vom internationalen Flughafen entfernt, ist bereits die Anreise unkompliziert.

Einmal angekommen im üppig grünen Palmenparadies, empfängt das Team seine Gäste herzlich mit einem selbstgemachten, süßen Kokossorbet. Und dann heißt es Eintauchen: mit den Füßen in den weißen Sand, mit dem Schnorchel ins Türkis des Indischen Ozeans oder in die kulinarischen Genüsse, die in den acht Restaurants und vier Bars täglich kredenzt werden.

+ Das paradiesische Eiland lässt keine Urlaubswünsche offen. © FELIX HUG

Während im Mahal authentische Rezepte aus Indien umgesetzt werden, schauen Feinschmecker im Hamakaze den Sushi- und Teppanyaki-Meistern bei der Zubereitung der köstlichen Speisen direkt vom Tisch aus über die Schulter.

Wer es aktiver mag, dem steht ein breites Wassersportprogramm zur Verfügung – genau wie Yogastunden, Weinverkostungen in der Lagune oder Cocktailkurse. Familien können sich auf den Majaa Kids-Club freuen. Willkommen sind Kinder von vier bis zwölf Jahren, die sich bei Schnorchel-Safaris, beim Malen und Basteln oder bei Handtuch Origami vergnügen. Die Eltern dürfen sich derweil eine gemeinsame Auszeit gönnen.

Auf der Sonnenliege oder – mit einer extra Portion Romantik – bei einem Picknick auf der Sandbank oder einer entspannenden Paarbehandlung im Veli Spa. Wenn die Sonne untergeht, ist die Athiri Barfuß-Strandbar der perfekte Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. In der Karaoke-Bar Kalhu kommen auch Partybegeisterte auf ihre Kosten.

+ Massage unter Palmen: Vom Spa-Pavillon aus blickt man aufs türkisblaue Meer, während geschulte Hände Körper und Seele verwöhnen. © FELIX HUG

Willkommen an Bord

Turkish Airlines ist eine feste Größe in Deutschland und fliegt Reisende seit über 50 Jahren in die Ferne.

+ Erstklassiger Service an Bord: Fluggäste genießen unter anderem leckere Gerichte der türkischen und internationalen Küche. © FELIX HUG Ab Frankfurt, Hannover, Köln und vielen weiteren Flughäfen starten Flieger der Airline mehrmals täglich in Richtung Istanbul und von dort aus per Direktflug zu über 300 Zielen weltweit. Ein komfortabler und flexibler Zugang zum größten internationalen Streckennetz überhaupt. Auch bei der Anzahl angeflogener Länder ist Turkish Airlines Spitzenreiter.

Die Malediven genießen Wir verlosen sechs Nächte im Kurumba Maldives Resort inklusive Halbpension und Inlandstransfers für zwei Personen sowie zwei Economy Flüge ab Deutschland mit Turkish Airlines auf die Malediven. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Malediven (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 28. September: Alexandra Corso aus Wörth am Main (Südtirol), Wolfgang Dern aus Schlitz (Brixental), Renate Friedrich aus Vellmar (Donau), Gerd Volkers aus Itterbeck (Bad Füssing) und Friedrich Fries aus Erlenbach am Main (Rotenburg).

Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz