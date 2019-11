Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Familien- und Wellnesszeit auf Usedom - Winter an der Ostsee im Hotel Seeklause

Zauberhaftes Insel-Flair kann man im Familien-Wellness-Hotel Seeklause im Ostseebad Trassenheide erleben. Maritimes Ambiente und reichlich Platz bieten die gemütlichen Apartments (vier davon behindertengerecht), Wellnesssuiten und Kapitänszimmer. Das Erlebnisschwimmbad mit Sprudelbänken und Wasserfall, die Saunalandschaft, wohltuende Massagen und Beautyanwendungen garantieren dazu echte Wohlfühlmomente. Jede Menge attraktive Freizeitangebote sowie köstliche und innovative Spezialitäten der Region im Restaurant „Käptn’s Dinner“ verleihen dem Urlaub auf Deutschlands zauberhafter Sonneninsel das gewisse Extra.

www.hotel-seeklause.de

Winter-Wellness im Salzkammergut - Genießer-Tage im Vier-Sterne Superior Hotel Ebner’s Waldhof

Die einmalige Naturkulisse des Salzkammerguts und ein umfangreiches Wochenprogramm, unter anderem mit geführten Schneeschuhwanderungen, Tanzabenden, Konzerten, Weinverkostungen und vielen weiteren Highlights, garantieren unvergessliche Erlebnisse. Anschließend lautet das Stichwort in Ebner’s Waldhof „Alpine Wellness“. Heilkräuter aus dem hauseigenen Kräutergarten verfeinern nicht nur die frische Gourmet-Vital-Küche im Restaurant, sondern finden auch im 4000 Quadratmeter großen Waldhof-SPA Anwendung. Hier sorgen zudem sprudelnde Quellen, verschiedene Sauna-Attraktionen, ein Indoor-Felsenbad mit Wildbachlandschaft, ein ganzjährig beheiztes Sole-Außenbecken, ein Kräuter-Solebad und viele weitere Highlights für beste Entspannung.

www.ebners-waldhof.at

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel Ebner’s Waldhof in Fuschl am See.

Gesundheitstage für Genießer - Panoramablicke und Erholung in Bad Kreuznach

Zwei Heilbäder liegen in der traumhaften Landschaft des Nahetals: Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. Seit 200 Jahren dienen die salzhaltigen Quellen des Salinentales der Gesundheit: als Badespaß im Thermalbad sowie für Wohlfühlangebote und Badekuren im Crucenia Gesundheitszentrum. Das Bäderhaus ist ein Saunaparadies. Das Landgut-Hotel BurgBlick im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg besticht durch den Panoramablick zum Rotenfels und zur Ebernburg. Ob gut bürgerlich, raffiniert vegetarisch oder Speisen aus Großmutters Küche – im rustikalen Hotelrestaurant wird alles mit frischen und regionalen Zutaten gekocht.

www.bad-kreuznach-tourist.de

www.hotel-burgblick.com

Wohlfühl-Hotel im Sauerland - Ski und Wellness im Vier-Sterne Superior Oversum Vital Resort

Das Oversum Ski & Vital Resort im westfälischen Winterberg ist ein echtes Einzelstück. Mitten im weitläufigen Kurpark gelegen, ist es nicht nur ein Architektur-Highlight und für seine außergewöhnlich futuristische Gestaltung bekannt, sondern auch ein absoluter Lifestyle-Tipp. Das Hotel hat die Form eines riesigen Eis und bietet ein exklusives Wohngefühl in Design- Zimmern und große Fensterfronten für einen sagenhaften Blick über die „tausend Berge“ des Sauerlandes. Im Herzen der Wintersport-Arena Hochsauerland laden neun Skigebiete mit 82 Abfahrten, vom steilsten Hang nördlich der Mainlinie bis zur leichten Anfängerstrecke, 165 Kilometer Loipen und unzählige Winterwanderwege in Oversum-Reichweite zu unvergesslichen Erlebnissen ein. Im Spa-Bereich sorgen dazu ein 25-Meter-Schwimmbecken, eine Saunalandschaft sowie wohltuende Massagen und Beautyanwendungen für nachhaltige Entspannungsmomente. Im exquisiten Restaurant genießen Gäste kreative Spezialitäten mit regionalem Charakter.

www.oversum-vitalresort.de

Wellness und Entspannung in Bad Füssing - Wohlfühl-Auszeit nach Wunsch genießen im Hotel Mürz

+ Wellness-Wünsche werden wahr: Mit eigenem Thermalbad, Wellnessbereich und herzlicher Gastlichkeit ist das Hotel Mürz der ideale Ort für einen entspannenden Kurzurlaub in Bad Füssing. © Hotel Mürz

Abschalten und genießen – wo wäre das besser möglich, als an einem Ort, an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind – in Bad Füssing. Das Herz des Kurortes bilden die drei Thermen. Das familiengeführte Wunsch Hotel Mürz liegt direkt in Bad Füssing und verwöhnt seine Gäste mit einem traumhaften Wellness- und Spa-Bereich. Dort taucht man im hauseigenen Thermalbad mit dem original Bad Füssinger Heilwasser ab, entspannt sich in der Saunalandschaft und nutzt das umfangreiche Massage- und Kosmetikangebot. Im Restaurant des Wunsch Hotels Mürz genießen die Gäste saisonale Kreationen aus regionalen Produkten. Die kalte Jahreszeit ist ideal für eine Wohlfühl-Auszeit im Wunsch Hotel Mürz in Bad Füssing. Entspannungs- und Bewegungsprogramme sowie die ganzheitliche Philosophie aus Wellness und Gesundheit lassen keine Wellness-Wünsche offen.