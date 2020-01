Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 24.01.2020, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Wohlfühlen in der Welt des Weines - Genussvolle Auszeit im Sonnenhotel Weingut Römmert in Volkach

+ Genussmenschen und Weinliebhaber finden im neuen Sonnenhotel Weingut Römmert mit seinen stilvollen und inspirierenden Zimmern ein außergewöhnliches Urlaubsdomizil. © Sonnenhotels/ Stefan Sobotta Das Sonnenhotel Weingut Römmert im historischen Volkach lässt seine Gäste eintauchen in die Welt des Weines. Eine einzigartige Atmosphäre vereint das moderne Design mit den Elementen von Weinflaschen, Rebenholz und typischen Weinfässern. Unzählige verträumte kleine Weinorte laden in unmittelbarer Nähe auf zum Besuch ein.

Das Hotel bietet 104 Zimmer, moderne Tagungs- und Eventräume sowie großzügige Restaurantflächen. Und auch der stilvolle SPA-Bereich hat es in sich: Ein Innen- und Außenpool, verschiedene Saunen, ein separates Solebad sowie Massage- und Wellnessanwendungen stehen den Gästen zur Verfügung. Ruhezonen und die Dachterrasse bieten einen fantastischen Blick über die Weinberge und über die Silhouette der Stadt Volkach.

Weinproben mit hochklassigen Weinen, ein Wein-Erlebnispfad und vieles mehr sind ein echte Highlights für jeden Aufenthalt. Hier kann man mit allen Sinnen in die Welt des Weines eintauchen und genießen. Am Fuße der fränkischen Weinberge, direkt am 100-jährigen Weingut, vereinen sich Tradition und Moderne sowie Genuss und Regionalität.

sonnenhotel-weingut-römmert.de

Wein und Genuss im fränkischen Weinland

Wellnesszeit auf Föhr - Kraftpause im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand

+ Für erholsame Stunden bietet das 2000 Quadratmeter große „eilun spa“ unter anderem einen großzügigen Innen- und Außenpool. © Paul Schimweg Wer mit einer erholsamen Auszeit in den Frühling starten will, ist auf der nordfriesischen Insel Föhr genau richtig. Herrliche Ruhe, gesunde Seeluft, kilometerlange Strände und Natur pur machen die malerische Nordseeinsel zum perfekten Ziel für einen Wellnessurlaub. Im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand im beschaulich schönen Hafenstädtchen Wyk erleben Gäste Entspannung in einer neuen Dimension.

Das 2000 Quadratmeter große „eilun spa“ begeistert mit Innen- und Außenpool, Fitnessbereich, Biosauna, Dampfbad und zwei finnischen Saunen mit Blick auf die raue Nordsee sowie einem vielfältigen Anwendungsangebot. Dank des innovativen Wellness-Konzeptes im Hotel hat jeder Gast die Möglichkeit, sein „Spa-Menü“ individuell zusammenzustellen.

Wer lieber an der frischen Luft aktiv wird, erkundet die einzigartige Landschaft auf Föhr bei ausgiebigen Fahrradtouren und Spaziergängen. Kulinarische Genüsse garantieren das elegante Hotelrestaurant „bi a wik“ sowie die „sydbar“ direkt an der Strandpromenade.

resort-suedstrand-foehr.de

Kraftpause auf der Insel Föhr

Wohlfühl-Urlaub im Sauerland - Natur erleben und entspannen im Landhotel Grimmeblick

+ Rundum wohlfühlen: Das Landhotel Grimmeblick bietet unter anderem eine Wellnessoase und eine hervorragende internationale Küche. © Landhotel Grimmeblick Es gibt unzählige Gründe, um einen Urlaub in der Ferienwelt Winterberg zu verbringen. Zum Beispiel die höchsten Berge Westdeutschlands, sagenhafte Natur, fantastische Panoramen, ein 460 Kilometer langes Wanderwegenetz, 1140 Kilometer Radwege und Wintersport auf 27 hervorragenden Pistenkilometern im Skiliftkarussell Winterberg bis Ende März.

Im Vier-Sterne Landhotel Grimmeblick in Winterberg-Elkeringhausen, einem der „etwas anderen familiär geführten Wellness Hotels“, stehen dazu Entspannung und Genuss auf dem Programm.

„Etwas anders“ sind hier zum Beispiel die klimaneutrale Ausrichtung oder das hauseigene Heimatmuseum. Auch die mediterrane Wohlfühloase mit ganzjährig beheiztem Meerwasser-Außenpool bietet Außergewöhnliches. Die Wärme von vier verschiedenen Saunen ist genau das Richtige nach einem aktiven Tag und das vom Hotel eigens entwickelten Sauerstoff-Vital-Bad ist einmalig in Europa.

Geschlemmt wird am Abend in den zwei hauseigenen Restaurants.

grimmeblick.de

Aktive Erholung und Wellness im Sauerland

Hideaway mit fünf Sternen - Verwöhn-Urlaub Deluxe in Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“

+ Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau: Das Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ bietet sich zu jeder Jahreszeit für eine luxuriöse Auszeit an. © Tobias Kromke / Göbel Hotels Waldhessen und der kleine Ort Friedewald bei Bad Hersfeld sind eine bekannte und beliebte Adresse für anspruchsvolle Hotelgäste, Liebhaber von Wellness, Erholung und erstklassiger Kulinarik. Hier befindet sich mit dem Fünf-Sterne Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ das Aushängeschild der familiär geführten Willinger Hotelgruppe „Göbel Hotels“.

Mit seinem außergewöhnlichen Ambiente vor der Kulisse der reizvollen Wasserburgruine mitten im Naturparadies Waldhessen lässt das Schlosshotel keine Wünsche offen. Hier erlebt man gehobene Gastlichkeit, romantische Schlossatmosphäre und taucht ein in eine Welt von Anmut und Schönheit.

Die liebevoll gestalteten Schlosszimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort. In den stilvollen Restaurants und Stuben, auf der eleganten Terrasse und in der Café-Lounge verwöhnt eine erstklassige Küche und bezaubert durch feine Kräuter aus dem Schlossgarten und erlesene Tropfen aus dem Weinkeller.

Zudem bietet die schöne Landschaft um das Hotel den perfekten Ausgangspunkt für aktive Wander- und Radtouren in die Idylle an der Wasserscheide von Fulda und Werra.

Eine Oase der Ruhe und Entspannung erwartet die Gäste in der großzügigen Sauna- und Wellnesslandschaft „Kristall SPA“. Das Verwöhnparadies der Extraklasse auf 2000 Quadratmetern ist neben den vielseitigen und wohltuenden Wellnessbehandlungen mit seinem Wellnessgarten mit großzügiger Terrasse und Sonnenwiese ideal zum Erholen. Hier kann man Ruhe genießen, sich verwöhnen lassen und zur Abkühlung im schönen großen Außenpool abtauchen.

goebels-schlosshotel.de

Verwöhn-Urlaub mit fünf Sternen

