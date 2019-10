Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 25.10.2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Abschalten im Gesundland Vulkaneifel – Entspannte Wellness-Tage in Molitors Mühle gewinnen

+ Das Hotel Molitors Mühle ist das perfekte Reiseziel für einen entspannten Wellness-Aufenthalt. © Michael Neyses / Molitors Mühle Das perfekte Refugium für Ihre Wellness-Tage in der Eifel ist das Vier-Sterne-Hotel Molitors Mühle. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit der komfortablen Ausstattung, verleiht dem traditionsreichen, stilvollen und doch zeitgemäßen Haus seinen besonderen Reiz.

Die neue 1300 Quadratmeter großzügige Wellness-Oase mit ihren vielfältigen Möglichkeiten bietet Ihnen in Verbindung mit den gastronomischen Einrichtungen und der wunderbaren Umgebung rund um das Hotel ein Gesamtkonzept für Gesundheit, Schönheit, Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung. Ein besonderes Highlight in Molitors Mühle ist die finnische Pfahlsauna. Sie hören das Knistern des Saunaofens und befinden sich gleichzeitig auf einer Plattform über dem Wasser.

molitors-muehle.de

Wellnessurlaub in der Vulkaneifel Wir verlosen fünf Übernachtungen (Sonntag bis Freitag) inklusive Halbpension für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel Molitors Mühle. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Vulkaneifel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Gemütliche Urlaubs-Tage an der Fulda – Den Herbst im Posthotel in Rotenburg an der Fulda genießen

+ Entspannen im schönen Fuldatal: Das Posthotel Rotenburg ist ideal für eine aktive Auszeit vom Alltag. © Posthotel Rotenburg Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, die Blätter färben sich bunt, Kinder lassen wieder Drachen steigen und die Tiere sammeln Vorräte für den Winter - der Herbst ist eingekehrt. Genau die perfekte Zeit, um es sich in einem gemütlichen Hotel gut gehen zu lassen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Das Vier-Sterne Posthotel Rotenburg liegt zentral im idyllischen Rotenburg an der Fulda mitten im wunderschönen Wander- und Radgebiet Waldhessen. Es besticht durch seine Lage direkt am Ufer der Fulda und lädt von dort aus zu schönen Spaziergängen, Wanderungen oder Radtouren auf dem zertifizierten Fulda-Radweg R1 ein. Nur wenige Gehminuten vom Zentrum des bezaubernden Fachwerkstädtchens entfernt, empfängt es seine Gäste mit hohem Wohnkomfort, herzlicher Atmosphäre und farbenfrohem Design. Das Hotel verspricht wundervolle Urlaubstage in den behaglich und freundlich eingerichteten Zimmern und bei hervorragender Küche in den gemütlichen Restaurants. Nach einem ereignisreichen und aktiven Tag in Rotenburg wird Energie und Kraft im hauseigenen Sauna- und Fitnessbereich mit Dampfbad, finnischer Blockbohlensauna und gemütlichen Ruhezonen getankt.

posthotel-rotenburg.de

Wohlfühltage an der Fulda Wir verlosen drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Fuldablick für zwei Personen mit Halbpension im Posthotel Rotenburg. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Rotenburg (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Auch im Winter bestes Badewetter – Heiße Thermen in Bad Füssing und Wunsch Hotel Mürz

+ Badewetter auch im Winter: Die Johannesbad-Therme in Bad Füssing ist auch in der kalten Jahreszeit ein besonderes Erlebnis. © BAD FÜSSING Es ist das beste Rezept gegen kalte Tage und ein wirkungsvoller Schutz vor Schnupfen und Erkältung: Entspannen und neue Kraft schöpfen in Bad Füssing. Wenn die Tage kürzer sind und die Temperaturen nicht zum Rausgehen einladen, haben Deutschlands beliebteste Thermen im Herzen des Bayerischen Golf- und Thermenlands aus vielen guten Gründen Hochsaison. Lassen Sie den Stress, die Hektik und alle Anspannungen des Alltags getrost hinter sich. Erleben Sie einen erholsamen und entspannten Gesundheitsurlaub mit vielen Wohlfühl-, Erlebnis- und Freizeitextras. Das familiengeführte Wunsch Hotel Mürz in Bad Füssing verwöhnt Sie mit einem traumhaften Wellness- & Spa-Bereich. Im Restaurant genießen Sie saisonale Kreationen aus regionalen Produkten. Erleben Sie die schönste Zeit des Jahres im Wunsch Hotel Mürz in Bad Füssing und profitieren Sie von Entspannungs- und Bewegungsprogrammen sowie der ganzheitlichen Philosophie aus Wellness und Gesundheit.

badfuessing.com,

muerz.de

Den Winter in Bad Füssing erleben Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Wunsch Hotel Mürz in Bad Füssing. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Bad Füssing (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Auszeit in der Vulkaneifel – Einfach Wohlfühlen im Vier-Sterne Hotel Augustiner Kloster

+ Der dunkle November steht vor der Tür. Was jetzt so richtig guttut, ist ein Wohlfühl-Urlaub im Hotel Augustiner Kloster im historischen Zentrum von Hillesheim. Die Wohlfühloase des Hotels ist der perfekte Ort zum Abschalten und Träumen, mit wohliger Wärme und Kräuterdämpfen für Ihre Gesundheit in verschiedenen Saunen, einem Beauty- und Massagebereich zur Entspannung und dem Pool für die Runde am Morgen. Genießen Sie den Vier-Sterne Komfort des Klosters bei einem ausgiebigen Frühstück für einen guten Start in den Tag, beim Dinner unter der eindrucksvollen Glaskuppel des Atriums oder bei einem guten Glas Wein in der stilvollen Lounge Scenario. Die Vulkaneifel, ganz in Ihrer Nähe, bietet dazu eine Fülle an Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten.

hotel-augustiner-kloster.com

Auftanken im Hotel Augustiner Kloster Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Halbpension im 4-Sterne Hotel Augustiner Kloster. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Augustiner Kloster (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Burgträume im Heilbronner Land Einmalig. Authentisch. Historisch. – Urlaub im Schlosshotel Götzenburg

+ Königlich: Schlosshotel Götzenburg erwartet Sie eine einzigartige Urlaubsatmosphäre. © nh Wer sich für Kultur und Geschichte begeistert, ist im Schlosshotel Götzenburg genau richtig. Ursprünglich erlangte das älteste der drei Jagsthäuser Schlösser Berühmtheit als einstiger Stammsitz des „Ritters mit der eisernen Hand“, Götz von Berlichingen. Heute finden Gäste hier eine ganz besondere Unterkunft für Literatur- und Geschichtsfans, Genießer und anspruchsvolle Geschäftsreisende. In den liebevoll gestalteten Zimmern, den historischen Gemäuern und tief in den Berg gegrabenen Gewölben verschmelzen Gegenwart und ausgehendes Mittelalter zu einem einzigartigen Urlaubs-Ambiente. Genießen Sie Köstlichkeiten aus der Schlossküche und eine reiche Auswahl Württemberger Weine im gemütlichen Restaurant „Götzenstube“ mit Blick über das Jagsttal. Das Burgmuseum mit Ausstellungsstücken der 500-jährigen Familiengeschichte und viele historische Sehenswürdigkeiten in Jagsthausen und Umgebung laden zu einer Erkundungstour ein.

schlosshotel-goetzenburg.de

Urlaub im Schlosshotel Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Halbpension im Schlosshotel Götzenburg. Tel.0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Götzenburg (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 5. Oktober: Michael Wilhelm aus Fritzlar (Hirsch), Erika Pompetzki aus Hofgeismar (Kurpark Villa), Bernd Lindau aus Lemgo (Bad Mergentheim), Ariane Moog aus Fulda (Willinge) und Dieter Wendt aus Rothenfelde (Alfsee). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz