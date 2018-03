Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub. Rufen Sie von Samstag, 17.03. bis Freitag, 23.03., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihren Kurzurlaub.

Eintauchen in die Magie der Insel

Nordseeurlaub auf Amrum im schönen „Mein Inselhotel“ gewinnen

Der Brandung der See lauschen, die Gedanken auf große Reise schicken und die Natur ganz pur erleben – das bietet die Nordseeinsel Amrum. Hier begrüßen die Gastgeber Kerstin und Gunnar Jöns im „Mein Inselhotel“ Nordsee-Urlauber zu jeder Jahreszeit. Das liebevoll eingerichtete Hotel liegt nur wenige Geh-Minuten vom Strand entfernt und doch inmitten des nördlichsten und ältesten Ortes der Insel, Norddorf. Die 15 dezent gestalteten Zimmer vermitteln das Zusammenspiel von Zeitgeist, Esprit und Gemütlichkeit. Die Schönheit der Natur spiegelt sich in vielen kleinen Details wieder: Ob „inselGrün“, „strandrosenRot“ oder „meeresBlau“ – jedes der Zimmer trägt den Namen, dessen Ambiente die Landschaft Amrums prägt. Erholung für Körper und Seele sowie innere Balance finden Inselurlauber im kleinen Wohlfühl- Bereich des Hotels: Bei einer sanften Massage oder in der wohltuenden Wärme der Sauna rückt der stressige Alltag in weite Ferne. Aktive Urlauber erkunden beim Nordic Walking oder auf dem Fahrrad die Natur.

www.mein-inselhotel.de

Urlaub auf Amrum

Atmen Sie Meeresluft: Wir verlosen drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im „Mein Inselhotel“. Inklusive drei besonderen Menüs, einmal Saunabenutzung und Leihfahrrädern. Der Gutschein ist nach Ausstellung ein Jahr gültig. Tel. 0 13 78 / 80 66 72 | Stichwort: Amrum

Heiße Thermen in Bad Füssing

Exklusiv entspannen bei einem Urlaub im „Wunsch-Hotel Mürz“

+ Entspannung auf hohem Niveau: Das „Wunsch-Hotel Mürz“ in Bad Füssing bietet seinen Gästen eine qualifizierte Betreuung in Gesundheit, Beauty und Wellness. © Foto: Wunsch-Hotel Mürz Millionen Menschen vertrauen auf die Wirkung des legendären schwefelhaltigen Heilwassers, das aus Bad Füssings Thermalbrunnen sprudelt. Das individuell geführte 4-Sterne Wunsch-Hotel Mürz liegt mitten in Bad Füssing, direkt am Freizeitpark und bietet seinen Gästen eine qualifizierte Betreuung in Gesundheit, Beauty und Wellness. Schon bei Eintritt in das Hotel spürt man die Exklusivität des Hauses, die es mit all seinen Vorzügen und Annehmlichkeiten zu genießen gilt. Alle 47 Zimmer sind kuschelig eingerichtet, zum Teil neu renoviert und auf die besonderen Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Im Restaurant und Wellness-Bistro genießen Sie gesunde, zeitgemäße Ernährung. Die Wellness-Küche bietet frische naturbelassene Produkte, sorgfältig und schonend zubereitet.

www.muerz.de

Urlaub in Bad Füssing

Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Doppelzimmer im Wunsch-Hotel Mürz. Der Gutschein ist nach Ausstellung drei Jahre gültig. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Stichwort: Bad Füssing

Landleidenschaft am Meer

Auszeit im „Romantik Hotel Fuchs“ an der Ostsee

+ Relaxen im Pool: Das Romantik Hotel Fuchs am Timmendorfer Strand sorgt für Wohlfühlmomente. © Foto: Romantik Hotel Fuchs Ein ganz besonderes Ambiente für Naturverbündete, Ruhesuchende und Landliebende ermöglicht das Romantik Hotel Fuchsbau in Timmendorfer Strand. Die Gastgeberfamilie Fuhrmann bietet hier mit dem großen Fuchsbau SPA und insgesamt 75 Zimmern ein ganz besonderes Refugium an der Ostseeküste. Das Motto des Fuchsbaus sagt alles: Landleidenschaft nah am Meer. Das Hotel setzt verstärkt auf wertvolle Tradition und zeitgemäße Moderne. „Genuss, Achtsamkeit und Landleidenschaft sind für uns Werte, die nicht nur als Basis für unser Hotelkonzept dienen, sondern auch hervorragend zur Philosophie der Romantik Hotels passen“, so Gastgeberfamilie Fuhrmann, die das Kleinod in den 50er Jahren von Mutter Frieda Ramcke übernahm. Der Fuchsbau-SPA dient als Quelle der Achtsamkeit: Hier trifft sandfarbener Naturstein auf warmes Grün, die Klarheit der Architektur auf die Vielfalt der Angebote: wie Innenpool, Finnische Sauna, Kräuter- und Salzsauna, Dampfbad, Raum der Stille, Eisbrunnen und Erlebnisduschen. Mit Babor und La Mer können sich die Gäste auf international bewährte Beauty-Produkte und erstklassige Anwendungen mit exklusiven pflanzlichen Wirkstoffen freuen.

www.fuchsbau-timmendorf.de

Auszeit an der Ostsee

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen mit Zimmerupgrade, Frühstück, zwei Abendmenüs, Spa-Nutzung und 40-minütiger Wohlfühlbehandlung im Romantik Hotel Fuchs. Anreise zwischen 1.10.18 und 31.03.19 nach Verfügbarkeit, ausgen. 22.12.18-06.01.19. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Stichwort: Mürz

Urlaub am Fuße des Bocksberges

Wir verlosen einen idyllischen Urlaub im „sunotel Kreuzeck“ im Harz

+ Wunderschön gelegen: Das sunotel Kreuzeck am Fuße des Bockberges bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie. © Foto: sunotel Kreuzeck Direkt am Fuße des Bocksberges liegt an einem idyllischen See das sunotel Kreuzeck. Es bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie. Von der großzügigen Hotelhalle aus erreichen Gäste das Restaurant „Kreuzeck“. Die rustikale „Altharzer Bierzeche“ ist ein beliebter abendlicher Treffpunkt für eine gesellige Runde mit Freunden oder Bekannten. Ein Pool mit über 130 Quadratmetern bietet zudem viel Platz zum ausgiebigen Schwimmen. In Kombination mit Sauna, Solarium und Massagen ergibt sich ein idealer Ort der Entspannung.

www.sunotel-kreuzeck.de

Entspannung im Harz

Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen mit allem inklusive im sunotel Kreuzeck. Der Gutschein ist nach Ausstellung drei Jahre gültig Tel. 0 13 78 / 80 66 73| Stichwort: Harz

Zünftige Feste feiern in Passau

Genießen Sie einen fröhlichen Urlaub im Hotel „Passauer Wolf“

+ Wunderschön gelegen: In Passau kann man die Seele baumeln lassen, aber auch zünftig feiern - zum Beispiel bei der Maidult, Herbstdult oder Oidn Dult. © Foto:Tourismus Passau Passau lädt ein, zum Feste feiern: Zum Beispiel bei der Maidult und der Herbstdult – sie bieten je zehn Tage lang fröhliches Festvergnügen mit Bierzelten, bayerischen Schmankerln und Volksmusik in der Drei-Flüsse-Stadt. Termine: Maidult 27. April bis 6. Mai, Herbstdult 7. bis 16. September. Besonders urig wird es bei der „Oidn Dult“ von 13. bis 17. Juni mit historischen Fahrgeschäften und Tanzboden. Das 4-Sterne-Hotel „Passauer Wolf“, im Herzen der Altstadt, bietet modernsten Komfort in historischem Ambiente mit hellen, freundlichen Zimmern mit Mobiliar aus Birke und indischem Apfel. Zum gemütlichen Ausklingen und Relaxen laden die Hotelbar und Wohlfühloase ein. Auf der herrlichen Dachterrasse können Gäste den Blick über Passau schweifen lassen und entspannen.

www.tourismus.passau.de

www.hotel-passauer-wolf.de

Feste feiern in Passau

Genießen Sie fröhliche Tage in der Drei-Flüsse-Stadt: Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück im Hotel Passauer Wolf. Einlösbar nach Absprache und Verfügbarkeit. Tel. 0 13 78 / 80 66 71 | Stichwort: Passau

Die Gewinner vom 3. März: Marianne Kolb aus Driedorf (Bad Mergentheim), Christel Michler aus Mengerskirchen (Bad Füssing), Gerda Kratz aus Bad Arolsen (Harz) und Angelika Schäfer aus Beselich (Schweden). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub.



Kostenhinweis: Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia Interactive GmbH. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.