Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Eintauchen in die Rhein-Nahe-Region – Kurzurlaub in Bad Kreuznach

+ Neues Hotel in Bad Kreuznach: Das Leonardo Hotel Bad Kreuznach ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Rhein-Nahe-Region.FOTO: LEONARDO HOTELS

Beliebt und bekannt ist die Kurstadt Bad Kreuznach auch als pulsierendes Zentrum der Rhein-Nahe-Region. Nur 30 Fahrminuten von Mainz entfernt, lockt das romantische Nahetal mit einem großzügigen Landschaftspark, dem mit einer Gesamtlänge von 1,1 Kilometern größten Freiluftinhalatorium Europas, aber auch mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Kreuznacher „Neustadt“. Das Leonardo Hotel Bad Kreuznach ist dabei auch ein idealer Ausgangspunkt für Exkursionen in das Rheintal, die Pfalz oder den Hunsrück. Das neue Haus verfügt über 91 Zimmer, die modern mit allem Komfort ausgestattet sind. Ein großzügiger und offener Lobbybereich mit Bar lädt zum Verweilen ein. Das Angebot wird durch einen Wellnessbereich mit Fitnessraum ergänzt. Highlight des Hauses ist das Restaurant „Thielemanns“: Ob zum Lunch oder Abendessen, das Konzept von Chefkoch und Restaurantleiter Thomas Thielemann überzeugt mit regionalen und saisonalen Gerichten, die aus hochwertigen Bioprodukten zubereitet werden. Eine umfassende Weinkarte mit erlesenen Weinen aus der Region sowie Frankreich und Italien runden das vielfältige Angebot ab.

www.leonardo-hotels.de

Mittendrin statt nur zu Gast – Urlaub im schönen Harmersbachtal im Schwarzwald

+ BU: Weite Ausblicke sind im Mittleren Schwarzwald garantiert.FOTO: PRIVAT

Im Herzen des Schwarzwalds liegen die Urlaubsorte Gengenbach, Berghaupten, Biberach, Nordrach, Zell am Harmersbach und Oberharmersbach. Hier entdeckt man den echten Schwarzwald, typische Schwarzwaldhöfe, Aussichtspunkte mit Rundumsicht und Blick über die Rheinebene bis hin zu den Vogesen. Wanderer erkunden die herrliche Schwarzwälder Landschaft auf Themenwegen und Erlebnis- und Genießerpfaden. Nach einem aktiven Wandertag laden zahlreiche Gaststätten und Vesperstuben zur Einkehr ein. Im Vier-Sterne-Schwarzwald-Hotel Gengenbach erleben Gäste entspannte Tage in friedvoller Natur mit bester Schwarzwaldluft und Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der historisch-romantischen Altstadt entfernt. Im gemütlichen Restaurant schlemmt man badisch regional, während die Hotelbar zum gemütlichen Tagesausklang einlädt. Körper, Geist und Seele kommen auf im auf rund 400 Quadratmeter großzügig angelegten Wellness-Bereich mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad zur Ruhe.

www.mittlererschwarzwald.de

www.schwarzwaldhotel-gengenbach.de

Schöne Aussichten im Schwarzwald – Hotel Schöne Aussicht in Hornberg-Niederwasser

+ Im Hotel Schöne Aussicht findet man Ruhe in der wunderbaren Natur. FOTO: PRIVAT

Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man im Hotel Schöne Aussicht in Hornberg-Niederwasser nichts als den bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Gäste werden in der Schönen Aussicht liebevoll mit herzlicher Schwarzwälder Gastlichkeit umsorgt. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster-Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Wer badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser mag, ist hier genau richtig. Auch das reichhaltige Frühstücksbuffet sowie der Nachmittagskaffee mit leckerer Schwarzwälder Kirschtorte aus eigener Konditorei begeistert die Gäste. Das Hotel Schöne Aussicht bietet für jeden etwas: Wellness & Entspannung, Wanderwege in alle Himmelsrichtungen, Mountainbike Strecken und vieles mehr.

www.schoeneaussicht.com

