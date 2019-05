Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 31. Mai 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Aktiv in den Alpen – FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld

Aktiven Urlaubern, insbesondere sportlichen Familien, steht direkt bei der Talstation des Millennium-Express am Kärntner Nassfeld ein schickes Outdoor-Hotel offen: Das FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld präsentiert sich als urbaner Anker in den Bergen, städtisch und regional zugleich. Das Hotel ist ein Refugium für Freundesrunden, sportliche Paare und die ganze Familie, das Kindern als naturnaher Abenteuerspielplatz zum Herumtoben und Eltern als Basis fürs Aktivsein, aber auch fürs aktive Erholen, dient. Kurz gesagt: das FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld ist ein schickes Designhotel für aktive Urlauber. Das Hotel bietet 144 Zimmer an, davon 60 Familienzimmer mit extra viel Platz. Neben Flat-TV-Screen und kostenfreiem WLAN gibt es in jedem Zimmer einen großzügigen Sport Space, in dem die gesamte Sportausrüstung praktisch verstaut werden kann. Das reichhaltige kulinarische Angebot mit regionalen Spezialitäten aus dem Alpe Adria Raum und vitaminreichem Superfood sowie der Lounge-Bereich mit Bar und offenem Kamin machen das FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld zu einem Ort der Begegnung. Für sportliche Höhepunkte wird gesorgt: Mit einer 16 Meter hohen Kletterwand bietet das Aktivhotel einen der höchsten Klettertürme Österreichs in einer Hotellobby. Auch die Entspannung kommt nicht zu kurz – ob beim Sonnenbad auf der Terrasse oder nach einem Aktivtag in der Sauna und im Dampfbad.

www.franz-ferdinand.at, www.nassfeld.at

Mit Blick auf das Ulmer Münster – Kurzurlaub im Ulmer Dichterviertel im Leonardo Royal Hotel

Das Leonardo Royal Hotel Ulm liegt am Rande des historischen Zentrums der Donaustadt, direkt an einem attraktiven Standort, dem neu entstehenden Ulmer Dichterviertel und nahe zum Hauptbahnhof. Der sechsgeschossige, lichtdurchflutete Neubau ist perfekter Ausgangsort, um das nur einen Kilometer entfernte berühmte Ulmer Münster, das Ulmer Museum und das malerische Zentrum zu besuchen. 148 komfortable, farbenfrohe und mit bodentiefer Verglasung ausgestattete Zimmer inklusive vier Junior-Suiten versprechen einen angenehmen Aufenthalt. Ein Highlight ist die Dachterrasse im fünften Stock mit imposantem Blick über die Stadt auf das Ulmer Münster. Im Restaurant „Vitruv“ mit seinen 120 Sitzplätzen werden die Gäste mit erlesenen Küchenkreationen verwöhnt. In der „Leo“-Lounge mit Bar können sie in gemütlicher Atmosphäre Drinks und Snacks genießen oder einfach entspannen. Ein kleiner Fitness- und Saunabereich rundet das Angebot ab.

www.leonardo-hotels.de

Wohlfühl-Hotel im Sauerland – Kurzurlaub im Landhotel Grimmeblick in der Ferienwelt Winterberg

Umgeben von den höchsten Bergen Westdeutschlands bietet ein Urlaub im Vier-Sterne Landhotel Grimmeblick sagenhafte, ursprüngliche Natur, fantastische Panoramen und eine Vielfalt an Freizeitangeboten. Das klimaneutrale Erlebnishotel nahe Winterberg empfängt seine Gäste in individuell gestalteten Themenzimmern von Brasilien bis Thailand. Das 460 Kilometer lange Wanderwegenetz mit hochwertigen Routen wie dem Rothaarsteig und der Winterberger Hochtour liegt direkt vor der Tür. Dazu lassen 1140 Kilometer ausgeschilderte Radwege und der Bikepark Radler-Herzen höherschlagen. Das hauseigene Heimatmuseum und der Palmenstrand mit beheiztem Meerwasserschwimmbad im 1300 Quadratmeter großen Außenbereich sorgen im Hotel für Abwechslung und Entspannung. Weitere Highlights sind die finnische „Jolle Tolle“, die zu einem heißen Bad unter freiem Himmel einlädt, der große Innen-Wellness- und Massagebereich mit Saunawelt und Sauerstoff-Vital- Bad sowie der Fitnessbereich.

www.grimmeblick.de

