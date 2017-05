Anrufen und gewinnen!

Tief durchatmen am Meer

Familienfreundliches Hotel Kachelot auf Borkum

+ Gastfreundschaft: Im inhabergeführten 3-Sterne-Superior-Aparthotel Kachelot erwartet die Gäste eine familienfreundliche Atmosphäre. © Foto: Kachelot/nh

Hochseeklima, endlose Sandstrände und ein reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigen kulturellen Angeboten. Die Insel Borkum und das Aparthotel Kachelot bieten ihren Gästen einen sorgenfreien Urlaub in einer grandiosen Umgebung. Für stressfreie Tage auf Borkum ist das 3-Sterne-Superior Aparthotel Kachelot wie gemacht. Komfortable Einbettoder Doppelzimmer, Einraumstudios oder Hotelapartments sorgen für viel Flexibilität bei der Planung. Der Genuss beginnt im Hotel bereits am Morgen, wenn nach der geruhsamen Nacht das reichhaltige Frühstücksbuffet à la Kachelot für einen gelungenen Auftakt sorgt. Nach einer ausgedehnten Wattwanderung lässt man sich am Besten im Restaurant mit leckeren Fisch- und Fleischgerichten oder vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

In dem inhabergeführten Hotel erwartet die Gäste eine familienfreundliche Atmosphäre und ein Angebot, das sich nach Renovierungsmaßnahmen in den meisten Bereichen auf 4-Sterne-Niveau bewegt.

www.kachelot.de