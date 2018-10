Gewinnen Sie eine Woche Urlaub in der Türkei

Entdecken Sie die Trendmetropole Istanbul

Fünf Übernachtungen für zwei Personen im „Mövenpick Hotel Istanbul“ inklusive Flug mit Turkish Airlines

+ Luxus pur: Das Superior Doppelzimmer. © Mövenpick Hotels

Istanbul, die wohl einzige Stadt auf zwei Kontinenten, hat eine überwältigende Wirkung auf ihre Besucher – egal zu welcher Jahreszeit.

Insbesondere im Herbst und Frühling verzaubert die Metropole mit ihrer wunderbaren Mischung aus Meer, Stadt, Kunst, Kultur und dem modernen Lebensgefühl. Goldener Horn, Großer Basar, Galatabrücke oder Hagia Sofia und Blaue Moschee sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die bei einem Besuch in Istanbul nicht fehlen dürfen.

Aber auch die einzigartige Fahrt auf dem Meer zwischen Europa und Asien in einem typischen Bosporus-Boot. In keiner anderen Stadt ist die Möglichkeit, günstig und vielfältig einzukaufen und die kulinarischen Einflüsse aus Jahrtausenden kennenzulernen, so bemerkenswert. Neben den zahlreichen Ausgehmöglichkeiten und dem quirligen Nachtleben bietet Istanbul aber auch Ruhe pur, an besonderen Strandabschnitten wenige Kilometer außerhalb der Stadt. Auf den Prinzeninseln zum Beispiel, die man per Boot erreichen kann.



Ein Abstecher in die 35 Kilometer entfernte Schwarzmeerküste im Norden lohnt ebenso. Hier gibt es flache Küsten mit wenig Wellengang und Natur pur. Gewinnen Sie mit den Top-Partnern Mövenpick Hotel Istanbul und Turkish Airlines eine zauberhafte Reise nach Istanbul.

Der Gutschein beinhaltet fünf Übernachtungen im Superior Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet im AzzuR Restaurant des Hotels sowie zwei Flüge mit Turkish Airlines ab Deutschland in der Economy-Class. Der Gutschein ist nach Ausstellung ein Jahr gültig, frei nach Verfügbarkeit, ausgeschlossen sind Ferien und Feiertage. (nh)