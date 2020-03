Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Vom 28. März bis 3. April anrufen und gewinnen: Alle Hotelgutscheine sind mindestens ein Jahr gültig.

Abgedrehter Fahrspaß für Familien: Kurzurlaub im LEGOLAND in Bayern zu gewinnen

Genießen Sie Zeit mit Ihrer Familie und entdecken Sie den neuen Fahrspaß „Lloyds Spinjitzu Spinner“ im Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg. Mit der neuen, turbulenten Fahrattraktion geht’s rund im Themenbereich „Lego Ninjago World“ – und auf Knopfdruck sogar in die 360° Luftrolle.

Überall in den zehn Themenwelten begegnen die Besucher des Freizeitparks den LEGO Helden und erleben rasante Fahrten auf dem Feuerdrachen, gehen auf Safari zu Lego-Löwen und -Elefanten oder begeben sich auf Schatzjagd ins „Land der Pharaonen“.

Über 60 Attraktionen, darunter auch ein 4D-Kino, Live-Shows und Lego-Workshops, versprechen ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie. Am Abend sorgt das Legoland Feriendorf für strahlende Augen: Direkt neben dem Freizeitpark übernachten Sie in zauberhaft gestalteten, großzügigen Themenzimmern im einzigartigen Lego-Look.

Mehr unter legoland.de

+ © legoland deutschland resort

Viel Spaß im Legoland: Die Gewinner dieser Reise fahren mit vier Personen ins Legoland, entdecken die tollen Attraktionen wie die „Lego Ninjago World“ und übernachten in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf.

Wir verlosen einen dreitägigen Familienaufenthalt für vier Personen im LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf.

T 0 13 78 / 80 66 73, Lösungswort: Legoland

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Sommerurlaub in der Eifel: Endlich wieder unterwegs – Wohlfühlzeit im Vier-Sterne Hotel Augustiner Kloster

Wer gerne Ausflüge und Erkundungen in der Natur unternimmt, wandert oder einfach nur die Seele baumeln lassen möchte, ist in der kleinen Stadt Hillesheim mitten in der Vulkaneifel genau richtig. Hier kann man ein Stück auf dem Eifelsteig wandern, eine Fahrradtour unternehmen, das kleine Städtchen mit seiner historischen Altstadt erkunden oder in die Augen der Eifel, die Maare, schauen.

Das Hotel Augustiner Kloster ist genau der richtige Ausgangspunkt, um neue Eindrücke zu sammeln. Mit persönlichem Service, Wellness und 57 gemütlichen Zimmern ist das historische Klosterhotel direkt im Zentrum von Hillesheim das perfekte Zuhause auf Zeit. Gäste genießen den Vier--Sterne-Komfort bei einem ausgiebigen Frühstück für einen guten Start in den Tag, beim köstlichen Dinner unter der eindrucksvollen Glaskuppel des Atriums oder bei einem guten Glas Wein in der stilvollen Lounge Scenario. Im Kloster SPA mit Schwimmbad und Saunen ist dazu Entspannung garantiert.

hotel-augustiner-kloster.com

+ Erholung pur: Mitten im Zentrum von Hillesheim bietet das Hotel die ideale Mischung aus Entspannung, Natur und Genuss. © Augustiner Kloster

Wohlfühlzeit im Vier-Sterne Hotel Augustiner Kloster: Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel Augustiner Kloster.

Wir verlosen einen dreitägigen Familienaufenthalt für vier Personen im LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf.

T 0 13 78 / 80 66 74, Lösungswort: Augustiner Kloster

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Kriminell gut! – Urlaub im Krimihotel: Spannende Tage in der Krimiwelt der Vulkaneifel

Der Osterurlaub ist ausgefallen, Veranstaltungen werden massenweise abgesagt und das ganze Land denkt sehnsüchtig an die Zeit nach Corona. Da ist die Gelegenheit ideal, um schon jetzt, vor dem großen Ansturm, das passende Hotel für den Sommerurlaub zu suchen.

Wer mal etwas ganz anderes erleben will, wird in der Vulkaneifel fündig. Autoren wie Jacques Berndorf und Ralf Kramp haben die malerische Region als „Krimiland“ berühmt gemacht.

Für Fans der spannenden Unterhaltung führt der Weg direkt nach Hillesheim, denn hier liegt Deutschlands erstes „Krimihotel“. Und der Name ist Programm: Gäste nächtigen in Krimizimmern im stilvollen Ambiente, unter der Obhut von Miss Marple, James Bond, Sherlock Holmes & Co.

Inmitten rustikaler Chesterfieldmöbel wird bei „Mordsstimmung“ zum Original Five o’clock Tea geladen und im gemütlichen Restaurant mit wechselnder „Krimi-Karte“ lässt es sich vorzüglich speisen.

Wer gern aktiv miträtselt, der hat dazu die Wahl aus spannenden Angeboten, wie dem „Mitspiel-Krimi-Dinner“.

krimihotel.de

+ Spannende Erholung: Mitspiel-Krimi-Dinner, Tatort Tour, Escape Room oder Five o´clock Tea im Clubraum – im Krimihotel wird es nie langweilig. © krimihotel

Spannende Tage im Krimihotel:

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Krimihotel in der Vulkaneifel.

T 0 13 78 / 80 66 75, Lösungswort: Krimihotel

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Entspannung und Idylle pur am Diemelsee: Jetzt vom nächsten Urlaub in Göbel's Seehotel träumen

Mitten in den Bergen des Sauerlandes liegt die wunderschöne Natur- und Freizeitregion Diemelsee – ein Eldorado für Naturgenießer, Wellness-Gäste, Familien und Aktiv-Urlauber.

Direkt am Ufer des Sees trifft man auf eine wahre Perle: Das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel besticht durch seine wunderschöne Lage und den traumhaften Ausblick auf den See. Hier kann man herrlich entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Dafür sorgen nicht nur die geräumigen und komfortablen Zimmer, sondern auch das Restaurant mit frischen, ideenreichen Gerichten. Den Abend lässt man in der gemütlichen Hotelbar oder bei schönem Wetter auf der zum See gelegenen Sonnenterrasse ausklingen.

+ Herrliche Lage: Das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel besticht durch seinen traumhaften Ausblick auf den See. © Björn Luelf

Entspannung im Seehotel am Diemelsee:

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer zur Seeseite mit Genießer-Frühstücksbuffet, Verwöhnmenü oder -buffet am Abend sowie die freie Nutzung der Spa- und Wellnesslandschaft in Göbel's Seehotel Diemelsee.

T 0 13 78 / 80 66 76, Lösungswort: Göbel's Seehotel

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 14. März: Sabine Belle aus Dassel (Landidyll), Michael Müller aus Miltenberg (Biohotel) und Ulrike Giese aus Meinerzhagen (Schokoladenhotel). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die Gewinngutscheine sind mindestens ein Jahr nach Ausstellung gültig. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz