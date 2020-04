Auszeit gewinnen: Jetzt anrufen und später in den Urlaub starten

GLÜCKSTELEFON vom 25. bis 30. April anrufen und gewinnen*

Oberbayern wie im Bilderbuch: Tradition, Genuss und faszinierende Natur im Bichlerhof

Das Obere Isartal mit seiner naturbelassenen Wildflusslandschaft wird von Kennern gerne auch „Grand Canyon Bayerns“ genannt.

Die alpine Bergwelt lässt sich bei einem Wohlfühl-Urlaub im Bichlerhof in Mittenwald besonders gut genießen. Das „Gästehaus mit Herz“ ist der ideale Ort, um die oberbayerische Lebensart kennenzulernen. Idyllisch eingebettet in einen großen Garten, direkt im historischen Zentrum des Ortes, erleben Gäste Kultur, Brauchtum und die einzigartige Natur im Rad- und Wanderparadies der Alpenwelt Karwendel.

Das Hotel begeistert mit viel Gemütlichkeit, alpenländischem Charme und familiärer Atmosphäre. Die komfortablen Zimmer mit Terrasse oder Balkon bieten dazu einen fantastischen Blick auf die umliegenden Gipfel. Verschiedene Saunen, ein Schwimmbad sowie ein Katalog an wohltuenden Anwendungen und Massagen garantieren Entspannung pur und in der behaglichen Atmosphäre der urigen Gaststube wird der Gaumen mit regionalen Köstlichkeiten und bayerischen Bierspezialitäten verwöhnt.

bichlerhof-mittenwald.de

+ Der Bichlerhof – nicht nur „Gästehaus mit Herz“, sondern auch mit fantastischem Bergblick. © Hotel Bichlerhof

Vom Urlaub träumen ist erlaubt: Wellness und Genuss in Göbel's Vital Hotel in Bad Sachsa im Harz

Herzlich Willkommen im Harz, der höchsten Mittelgebirgslandschaft in Norddeutschland. Zahlreiche geschmackvolle Orte, spannende Sehenswürdigkeiten und charmante Berg- und Waldgebiete fügen sich in das schöne Landschaftsbild ein und locken Aktiv-Urlauber, Naturliebhaber sowie Wellness-Gäste und Familien.

Das Vier-Sterne-Superior Göbel’s Vital Hotel ist der ideale Ort für die kleinen Fluchten aus dem Alltag. Atraktiv im eleganten Jugendstil liegt es direkt am Kurpark im charmanten Städtchen Bad Sachsa im südlichen Harz und strahlt mit seiner Kombination aus Tradition und Moderne eine besondere Wohlfühlatmosphäre aus. Es besticht durch sein TOP-Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner SPA- und Wellnesswelt; nur um ein paar Highlights zu nennen, die im Hotel auf die Gäste warten.

Im „Vitalis“ SPA mit großzügiger und moderner Spa-, Sauna- und Wellnesslandschaft, genießt man Erholung pur im traumhaften Schwimmbad, den gemütlichen Ruhezonen, dem sonnenverwöhnten Außenliegebereich oder Fitnessraum. Hier kann man sich auf Verwöhnmomente freuen und bei vielseitigen Kosmetik- und Wellness-Anwendungen rundum entspannen.

vitalhotel.de

+ Eine wahre Wohlfühl-Oase: Im „Vitalis“ SPA mit großzügiger und moderner Spa-, Sauna- und Wellnesslandschaft, genießt man Erholung pur. © göbel hotels

Die Alternative zu Ihrem Urlaub: Residieren in der ASLAN Kurpark Villa Olsberg im Sauerland

In dieser harten Zeit der Isolation finden Schmerz- und Stressgeplagte in der Kurpark Villa in Olsberg die perfekte Gesundheitsoase für aktive Erholung. Großzügige Zimmer, ein Restaurant, das sich durch seine leichte und gesunde Küche auszeichnet, sowie ein moderner Kneipp- und Spa-Garten fördern Gesundheit und absolutes Wohlbefinden.

Durch die Zusammenarbeit mit der ans Hotel angrenzenden Aslan-Klinik liegt der Fokus auf Vorbeugung und Regeneration. Die individuell ausgerichteten Therapien aus Schul- und Alternativmedizin werden von erfahrenen Ärzten und Therapeuten betreut. Vitalstoffe zur Stärkung des Abwehrsystems, individuell ausgerichtete Schmerztherapie, Physiotherapie, Bewegungs- und Entspannungsprogramme sowie ein Ernährungscoaching ergänzen die Behandlung und helfen Gästen, sich wieder rundum fit zu fühlen. Die Physiotherapie ist von allen Krankenkassen zugelassen. Fern der Ballungszentren ist Olsberg mit seiner zentralen Lage im Sauerland ein idealer Ort, sich mit Abstand in der Natur zu bewegen.

kurparkvilla.info

aslan.info

+ Raus aus den vier Wänden: Körper, Geist und Seele stärken in der Aslan Kurpark Villa. © Aslan

