Auszeit gewinnen: Jetzt anrufen und in den Urlaub starten

Tapetenwechsel nur für Frauen Sommerfrische-Feeling im la pura women’s health resort kamptal

Nie war die Lust größer: Raus in die pure, sommerfrische Natur des österreichischen Waldviertels am glitzernden Flüsschen Kamp! Schließlich waren die letzten Wochen und Monate extrem fordernd - gerade für Frauen. Zu Job, Partnerschaft und Familie kamen da noch hinzu: Home-Schooling, Einkaufen für ältere Familienmitglieder und das tägliche Kochen für die ganze Familie. Jetzt brauchen Körper wie Psyche neue Kicks. Damit Frauen schneller wieder auf Touren kommen und maximale Widerstandskraft entwickeln können, hat Dr. Sabine Fröhlich, Chefärztin im la pura in Gars am Kamp, ein hoch effektives Immunpower-Konzept erdacht. Wie immer auf Basis der unverwechselbaren gendermedizinischen Kompetenz des wohl einzigen women’s health resort in Europa. Im Hideaway nur für Frauen, das Wohlfühlen und Gesundheit auf einzigartige Weise verbindet, gibt es zur Stärkung des Immunsystems neben medizinischen Komponenten ein Sport- und Bewegungsprogramm, die biologisch-pflanzenbetonte „GourMed“-Cuisine – und die Kraft purer Natur rund ums la pura. Alternativ rückt ein Detox-Programm mit intelligentem Gewichtsmanagement dem „Corona-Speck“ zu Leibe. Alles was frau jetzt braucht, um topfit oder ein wenig „leichter“ zu werden – gern allein oder endlich mal wieder mit der besten Freundin.

lapura.at

+ Hideaway im österreichischen Waldviertel: Mit Abstand das Beste für Gesundheit & Sommerfrische im la pura women’s health resort kamptal. © la pura womens health resort

Gesundheit & Sommerfrische für Frauen im Waldviertel

Wir verlosen vier Nächte für zwei Freundinnen inklusive Vollpension sowie die Teilnahme am Sportprogramm und die Nutzung des Spa-Bereichs im la pura women’s health resort kamptal in Österreich.

Nachhaltigkeit und Regionalität sind entscheidend Im Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen Munich South kommt vieles aus der Region

Das Mitte 2018 neu eröffnete Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen Munich South liegt südlich der Landeshauptstadt inmitten der grünen Landschaft der Region Starnberg-Ammersee. Die Nähe zur Natur macht sich das Haus zunutze, denn Regionalität und Nachhaltigkeit spielen eine wichtige Rolle. Daher verarbeiten die Köche des Hotel-Restaurants fahrwerk Bavarian Kitchen & Bar hauptsächlich Produkte aus dem Umland. So kommen die Molkereiprodukte beispielsweise von der Andechser Molkerei GmbH, das Fleisch von einer lokalen Metzgerei, die Säfte von den Obstplantagen der Firma Natürlich Ammersee und der Honig direkt vom Hoteldach. Kurz nach Eröffnung des Hotels zogen sechs Bienenvölker in ihre Beuten ein. Eine lokale Imkerei betreut die „fleißigen Hotelmitarbeiter“ und verarbeitet deren Honig. Kaffee, Zucker und Kakaopulver werden bei Transfair e.V. bezogen, einer unabhängigen Initiative zur Förderung des fairen Handels und offizielle Vertretung von Fairtrade in Deutschland. Ein Tipp für Gäste des Hauses: Ein Besuch des bekannten Kloster Andechs mit Brauerei und Gaststube. Deren frisch gebrautes Bier wird auch im Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen ausgeschenkt, schließlich zählt die Andechser Brauerei zu den Lieferanten des Hauses.

marriott.de

+ Das Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen Munich South bietet 154 komfortable Zimmer und 20 Appartements, sechs Tagungsräume sowie einen Fitnessbereich mit Sauna inklusive Alpenpanorama. © Stukhard photography

Nachhaltige Erholung vor den Toren von München

Wir verlosen zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und ein Abendessen für zwei Personen im Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen Munich South.

Auszeit im schönen Schwarzwald Im Hotel Schöne Aussicht ist der Name Programm

Auf 935 Metern über dem Meer ist man nicht nur der Sonne näher, die Aussicht ist weiter und die Luft ist sauberer. Auch die bekannte badische Gastlichkeit möchte Ihnen mit gutbürgerlicher Küche, Weinkeller und gemütlichem Ambiente zeigen, wie Ihre Tage in der „Schönen Aussicht“ zu den herrlichsten Höhepunkten Ihres Urlaubes werden. Mit schönen Sonnenbalkons, satten Wiesen und Wäldern soll es Ihnen an nichts fehlen. Das Hotel erwartet Sie mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Durch die Schaufenster-Passage gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich.

schoeneaussicht.com

+ Alleinlage in der Natur: Rund um das Hotel Schöne Aussicht im Schwarzwald gibt es nichts außer Wald und Wiesen – der perfekte Ort für Ruhesuchende. © Hotel schöne aussicht Schöne Aussichten im Schwarzwald

Wir verlosen fünf Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Hotel Schöne Aussicht in Hornberg-Niederwasser im Schwarzwald. (Einlösbar in der Vor- und Nachsaison.)

Auszeit vom Alltag in Bad Mergentheim Gesunde Erholung und Wellness-Moment im Hotel Bundschu

Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf ca. 200 Quadratmetern können die Gäste in der Finnischen Sauna beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen oder im Sole-Dampfbad ganz tief durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten dort verschiedene Anwendungen an.

+ Urlaub in Bad Mergentheim: Für Wellness und beste Erholung ist das Hotel Bundschu die richtige Adresse. © Hotel Bundschu hotel-bundschu.de

Auszeit in Bad Mergentheim

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Bundschu in Bad Mergentheim. (Einlösbar in der Vor- und Nachsaison.)

