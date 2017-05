Lust auf einen Kurzurlaub?

Dann rufen Sie von Samstag, 06.05. bis Freitag, 12.05.2017, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie eine kurze Flucht aus dem Alltag an der Nordsee, der Mittelweser oder dem Starnberger See!

Für Golfer und Naturliebhaber Traumhotel am Starnberger See: Seehotel Leoni

+ Traumdomizil direkt am See: Das Vier-Sterne-Seehotel Leoni ist für aktive Gäste ideal. Entspannung nach einem ereignisreichen Tag finden Sie im Spa und in den Restaurants des Hotels. © Fotos: Seehotel Leoni Ans sonnige Ostufer des Starnberger Sees schmiegt sich das Vier-Sterne-Seehotel Leoni, das mit seinen modernen Designzimmern und Suiten höchsten Komfort bietet – Balkon, WLAN, Sat-TV, Bademantel, Handtücher und Slipper für den SPA-Besuch gehören zur Grundausstattung aller Zimmer. Die einzigartige Wohlfühlatmosphäre schafft vor allem der See, der zweitgrößte und wasserreichste Bayerns. Schon beim Frühstück auf der Sonnenterrasse sehen ihn die Gäste im Morgenlicht glitzern, am Abend beim Sun-Downer in der „Seh-Bar“ beobachten sie, wie die Sonne hinterm Westufer versinkt. Und dazwischen ist viel Zeit, um das schöne Starnberger Fünf-Seen-Land zu erkunden. Wie wäre es mit einer Dampferfahrt nach Tutzing ans andere Ufer oder nach Starnberg im Norden? Direkt vor dem Seehotel Leoni befindet sich der Anlegesteg. Wer lieber baden möchte, spaziert einfach von der Liegewiese ins Wasser. Das Seehotel verfügt als eines von wenigen Hotels über einen Privatzugang zum See. Besucher mit einem Faible für Golf kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Immerhin ist das Starnberger Fünf-Seen-Land die Region mit der höchsten Golfplatzdichte Deutschlands.

Unser Tipp: Das Golfturnier „Fünf-Seen-Land-Open“ im Golfclub Hohenpähl am 4. Juni steht allen Golfern offen.



Starnberger See

Gutshofsidylle an der Ostsee - Auszeit im Hotel Ole Liese auf Gut Panker

+ Ostsee-Auszeit mit Flair: Birthe und Oliver Domnick begrüßen ihre Gäste im Hotel-Restaurant Ole Liese. © Foto: Klaus Knuffmann "Hier will ich nie wieder weg“, schrieb einst Loriot in das Gästebuch des historischen Hotel-Restaurants Ole Liese. Im kleinen romantischen Gut Panker der Familie von Hessen, nahe der Sailingcity Kiel, werden viele Urlauber verzaubert. Gut Panker in der Holsteinischen Schweiz ist über 500 Jahre alt und gehört zweifellos zu den schönsten Plätzen im Osten von Schleswig-Holstein. Hier wandeln Gäste in Ruhe auf den Spuren des Adels: Neben dem von der Familie von Hessen privat bewohnten barocken Herrenhaus können Schlosskapelle, Torhaus, alte Wirtschafts- und Wohngebäude, das Trakehnergestüt Panker sowie kleine Ladengalerien mit Antiquitäten, Designobjekten und -möbeln sowie Kunsthandwerk und Literatur besichtigt werden. Das Hotel-Restaurant Ole Liese verbindet gekonnt Tradition mit Moderne. 23 individuell eingerichtete Landhauszimmer und großzügige Suiten versüßen den Aufenthalt. Dazu eine rustikale Gaststube mit bodenständiger deutscher Küche und das Gourmet-Restaurant „1797“ – da bleiben keine Wünsche offen.

Auszeit an der Ostsee

Natürlich urlauben an der Mittelweser - Gewinnen Sie Ihr kleines Glück im Landgasthof Okelmann’s

+ Für Urlauber, die Wert auf Individualität, Ursprünglichkeit sowie Nachhaltigkeit legen, ist das Landgasthaus Okelmann eine attraktive Adresse. © Foto: Landgasthof Okelmann’s Pünktlich zur Saison ist die Neuausrichtung geschafft und das Geheimnis um den neuen Namen und das neue Motto des Landgasthofes Okelmann’s gelüftet: Das Traditionshaus mitten in Niedersachsen, mit Hofladen und Café Heimatliebe, heißt ab sofort „Okelmann’s – natürlich.echt.von Herzen“. Maren und Kristin sowie die Eltern Helmut und Annegret präsentieren stolz die Umgestaltung der öffentlichen Bereiche, insbesondere den modernisierten Saal. Außerdem wurden sechs Zimmer im Gästehaus renoviert und eine Sauna in Gestalt eines Schäferwagens, passend zum neuen natürlichen Motto, angeschafft. Bereits 1879 – und somit seit über 130 Jahren – besteht an der Stelle des Landgasthauses Okelmann eine Wirtschaft. Heute ist das Hotel im 4-Sterne Standard weit über die Grenzen des kleinen Ortes Warpe als Oase der Ruhe und für Liebhaber einer unkomplizierten Hoteltradition bekannt.



