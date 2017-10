Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Perfekte Wohlfühlatmosphäre Wir verlosen einen Urlaub im „Grosslehen Hotel & Chalets“

Das „Grosslehen Hotel & Chalets“ liegt im Pillerseetal auf einem Sonnenplateau über dem malerischen Ort Fieberbrunn. Hier empfängt Familie Geisl ihre Gäste und sorgt schon bei der Ankunft für perfekte Wohlfühlatmosphäre. Die Zimmer, Suiten und Appartements des Vier-Sterne-Hauses wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und gestaltet. Den perfekten Start in den Tag verspricht das reichhaltige Frühstücksbuffet. Anschließend lockt das Pillerseetal mit seinen zahlreichen Naturabenteuern. Nach einem eindrucksvollen Tag entspannt man im großzügigen Wellnessbereich des Hotels. Abends serviert das Küchenteam heimische Spezialitäten und internationale Gerichte aus regionalen Zutaten und Produkten aus der eigenen Landwirtschaft. Zum Abschluss eines perfekten Urlaubstages im Pillerseetal in den Kitzbüheler Alpen lässt man die schönen Momente bei einem Glas Wein Revue passieren.

Wohlfühlen ist im Hotel Grosslehen Programm: Neu in diesem Winter sind die Chalets Grosslehen. Die sechs luxuriösen Häuser wurden im modernen Tiroler Stil errichtet, verfügen über eine hochwertige Einrichtung, mehrere Schlaf- und Badezimmer, eine private Sauna sowie einen wunderschönen Blick auf die Kitzbüheler Alpen.

www.grosslehen.at | www.pillerseetal.at

Gesundheit und Erholung pur Erholsame Tage in „Göbel´s Hotel Quellenhof“ zu gewinnen

+ Erholung garantiert: In Göbel's Hotel Quellenhof in Bad Wildungen kann man sich ganz wunderbar entspannen. © Foto: Göbel Hotels

Mitten im schönen Waldecker Land ganz in der Nähe des Edersees und Nationalparks Kellerwald liegt eines der bedeutendsten Heilbäder Deutschlands, der Kurort Bad Wildungen. Der beliebte Urlaubsort bietet neben seinem malerischen Stadtbild, heilenden Quellen und gepflegten Parks das ganze Jahr über ein vielfältiges Freizeit-, Kultur- und Gesundheitsprogramm. Für einen Gesundheitsurlaub in Bad Wildungen ist das Vier-Sterne Göbel´s Hotel Quellenhof mit modernen Zimmern und geschmackvollem Restaurant das perfekte Zuhause. Es zeichnet sich vor allem durch die Größe, Ausstattung und prächtige Jugendstil- Fassade aus, die jedem Aufenthalt eine ganz besondere Note verleiht. Der hauseigene Wellness- und Medical-Spa-Bereich „Quisisana SPA“ mit Schwimmbad, verschiedenen Saunen und Ruhebereichen, Sonnengarten, Fitnessbereich und Beauty-Lounge bietet eine Vielzahl an Wellness-, Gesundheits-, Fitness- und Präventionsprogrammen. Ein Team aus qualifizierten Beauty- und Wellnessmitarbeitern sowie Physiotherapeuten steht für die individuellen Wünsche des Gastes zur Verfügung.