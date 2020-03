Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Vom 21. bis 27. März anrufen und gewinnen (alle Hotelgutscheine sind mindestens ein Jahr gültig):

Willingen – da will ich hin: Wellness- und Aktiv-Urlaub in Göbel's Landhotel

Willingen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Urlaubsorten Nordhessens. Ob Wintersport, Radfahren, Wandern, Urlauben und Feiern – alles ist möglich. Durch sein vielfältiges touristisches Angebot und die herrliche Lage ist der Weltcup-Ort Willingen sehr beliebt.

In zentraler Lage mitten in Willingen liegt das Göbel’s Landhotel, ein elegantes stilvolles Vier-Sterne-Haus mit exzellenter Küche und vielseitigem Verwöhn- und Wellnessprogramm. Es ist eines der ersten Häuser am Platz im Ferien- und Wanderparadies in den Bergen des Sauerlandes.

Das Hotel besticht durch sein TOP-Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner Wellnesswelt. Die Wellness-, Sauna- und Beautylandschaft „Mountain SPA“ ist eine wahre Wohlfühl-Oase auf 1000 Quadratmeter – mit Schwimmbad, Saunen, exquisiten Ruheräumen und vielfältigem Wellness-Angebot. Hier genießt man die Ruhe und den herrlichen Ausblick auf die beschauliche Berglandschaft, die ein Gefühl von purer Entspannung auslöst.

goebels-landhotel.de

+ Das Göbel’s Landhotel und Willingen sind die perfekten Empfehlungen für Verwöhn-Momente zu zweit, Wellness-Genuss, Aktiv-Urlaub oder Familien-Auszeit. © Bjoern Luelf

Auszeit im Urlaubsparadies Willingen

Wir verlosen Wohlfühltage für zwei Personen in Göbels's Landhotel in Willingen mit zwei Übernachtungen, Halbpension und einer Anti-Stress-Massage pro Person.

T 0 13 78 / 80 66 70, Lösungswort: Landhotel

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Urlaub mit Fellnasen: Kurzreise an die Nordsee in den Pharisäerhof – und der Hund darf mit

Vierbeiner sind im Pharisäerhof so gern gesehene Gäste wie Zweibeiner, denn Gastgeber Kirsten und Detlef Scheler haben sich mit ihren eigenen Fellnasen auf Urlaub mit Hund spezialisiert. Es ist an alles gedacht, damit nicht nur der Urlaub für Herrchen und Frauchen zum reinsten Vergnügen wird: Das „Dog-Package“ mit Fressnapf, Hundedecke, „Leckerlis“, kleiner Überraschung als auch die Trinkstation im Eingangsbereich sorgen für zufriedene Hunde.

Der Höhepunkt ist ein Besuch im 16 Quadratmeter großen Hunde-SPA-Bereich. Der Wohlfühlbereich verfügt über eine Wanne mit warmem und kaltem Wasser, einem Schlauch zum Abduschen, einem Hundefön und eine Wärmelampe. Die Fußbodenheizung sorgt für gleichbleibend wohlige Wärme. Und nach dem Spa geht es für die Fellnase auf den 6000 Quadratmeter großen Hundeauslauf.

pharisaeerhof.de

+ Urlaub für den Hund und seine Menschen – dafür ist der Pharisäerhof in Nordstrand ideal. © pharisäerhof

Kurzurlaub für Mensch und Hund an der Nordsee

Wir verlosen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück und „Rundum-Sorglos Paket“ für den Hund im Pharisäerhof in Nordstrand, buchbar frei nach Verfügbarkeit.

T 0 13 78 / 80 66 71, Lösungswort: Pharisäerhof

(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 7. März: Bernd Kraft aus Witzenhausen (Bad Merngentheim), Josef Pütz aus Bad Laasphe (Gengenbach) und Rainer Schaub aus Hohenahr (Urlaub mit Hund). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die Gewinngutscheine sind mindestens ein Jahr nach Ausstellung gültig. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz

Rubriklistenbild: © Bjoern Luelf