Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Eine Reise zu den Germanen

Wir verlosen einen Urlaub im Alfsee Ferien- & Erholungspark

Am Rande des Natur- und Geoparks TERRA.vita liegt der Alfsee Ferien- und Erholungspark im Osnabrücker Land. Neben vielen Freizeitmöglichkeiten genießen Gäste das Alfen Saunaland mit Schwimmhaus, Salzgrotte und wohltuende Massagen. Den Jüngsten erfüllt Clown Ati und sein Team täglich in der Kinderwelt „Kuddel-Muddel-Land“ oder bei der Kinderanimation Kinderträume. Das absolut sagenhafte neue Erlebnis am Alfsee ist die AbenteuerWelt im Germanenland, die ab 2018 zu einer Zeitreise einlädt. Eine Ferienhaussiedlung im Germanenstil, Bachläufe, Wasserstellen, kniffelige Tricks und Geschichten, Kletterstämme, Wasserspiele, Orakel, Labyrinth und vieles mehr warten darauf von der ganzen Familie entdeckt zu werden. www.alfsee.de

Entspannen am Alfsee Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Hotel am Alfsee, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison.

Ruhe und Gelassenheit im Überfluss

Schwarzwälder Herzlichkeit in der „Schönen Aussicht“

+ Ländliche Idylle: Rund um das Hotel Schöne Aussicht gibt es nur Wald und Wiesen. Ruhesuchende sind hier perfekt aufgehoben. © Foto: Schöne Aussicht

Im 4-Sterne Hotel Schöne Aussicht in Hornberg-Niederwasser ist abschalten garantiert. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Gäste werden in der Schönen Aussicht liebevoll mit herzlicher Schwarzwälder Gastlichkeit umsorgt. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster- Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Gäste genießen zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser. Das Hotel Schöne Aussicht bietet für jeden etwas: Wellness und Entspannung, Wanderwege in alle Himmelsrichtungen, Mountainbike Strecken und vieles mehr.

