Rufen Sie an und gewinnen Sie eine kurze Auszeit

Ganzheitliches Wohlergehen

Urlaub und Thermenlandschaft im Griesbacher Hof genießen

+ Tut gut: Entspannen in der Bad Griesbacher Wohlfühltherme. © Foto: Griesbacher Hof

In Bad Griesbach finden Sie alles für ganzheitliches Wohlergehen. Maßgeschneiderte Heil-und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die Wohlfühltherme. Zukunftsorientierte Behandlungsmethoden und die Annehmlichkeiten eines modernen Bades werden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Appartementhotel Griesbacher Hof ist Ihr charmanter, gastfreundlicher Ausgangspunkt für all das, was einen Aufenthalt in Bad Griesbach zum Vergnügen macht. Lassen Sie sich in der Massagepraxis und im Beautystudio verwöhnen und erholen Sie sich in der 3300 Quadratmeter großen Thermenlandschaft.

www.griesbacher-hof.de