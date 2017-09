Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Wellness-Tage in Willingen

+ Einfach mal abschalten: Die Wellness-Oase „Mountain SPA“ lädt zum Ruhen und Entspannen ein. Auf 1000 Quadratmetern findet man alles für Schönheit, Fitness und tiefe Entspannung. © Fotos: Göbel Hotels

Zu Gast im Ferien- und Wanderparadies in den Bergen des Sauerlandes – da darf eines nach einem aktiven Tag in der Natur nicht fehlen: Die Auszeit in der Beauty- und Spa-Landschaft, um Energie zu tanken und sich zu erholen. In Göbel´s Landhotel in Willingen genießt man exzellente Speisen, fühlt sich in unseren gemütlichen Zimmern wohl und lässt sich in der großzügigen Wellness-Oase, dem „Mountain SPA“ auf 1000 Quadratmetern, verwöhnen. Die Gäste erwartet ein Hallenbad und Sprudelbecken, fünf Saunen, exquisite Ruheräume mit Wellnessbetten und Schwebeliegen, ein Wassertretbecken, Erlebnisduschen und ein Fitnessraum mit modernsten Trainingsgeräten. In der Beauty-Lounge kann man bei vielfältigen und wohltuenden Anwendungen so richtig entspannen. Zu den Besonderheiten gehören außerdem eine Partnerwanne für entspannende Momente zu zweit, Anwendungen in der Softpack-Liege, Gesichtshautstraffung und Liftingm durch Radiofrequenz und Ultraschall sowie Wellness-Specials für werdende Mütter.

