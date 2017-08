Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Sie brauchen eine Auszeit? Dann haben wir genau das richtige für Sie. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnen Sie tolle Reisen. Rufen Sie von Samstag, 26.08. bis Freitag 01.09., 23:59 Uhr, an.

Fünf-Sterne-Luxus in den Alpen

Wir verlosen eine Woche Wellness-Urlaub im Grandhotel Lienz in Osttirol inklusive Wellness-Gutscheine im Wert von 800 Euro

+ Ankommen, aufatmen und genießen: Das Grandhotel Lienz verwöhnt seine Gäste mit Fünf-Sterne-Komfort und exquisitem Service. © Wolfgang Supper

Ankommen und aufatmen heißt es im Grandhotel Lienz in Osttirol. Das 5-Sterne- Wellness-Hotel verwöhnt seine Gäste mit exquisiten Komfort sowie ausgesuchtem Service und dient als perfekter Ausgangspunkt für die Erkundung der Bergwelt unweit der Felbertauernstraße. Wunderschön an der Isel gelegen punktet das Luxushaus mit einer Top-Ausgangslage inmitten der Sonnenstadt und in unmittelbarer Nähe der Lienzer Dolomiten. Am Morgen sollte man sich unbedingt genügend Zeit für das sehr reichhaltige Frühstücksbuffet nehmen, das auch auf der schönen Sonnenterrasse eingenommen werden kann. Frisch gestärkt locken dann zahlreiche Unternehmungen: Lienz lädt zu einem gemütlichen Bummel durch die Altstadt oder am Fluss ein, ausgiebige Wanderund Fahrradtouren können direkt vom Haus aus gestartet werden.

+ Mit allen Sinnen genießen: Unsere Gewinner erhalten zwei Gutscheine in Höhe von jeweils 400 Euro für Anwendungen im großzügigen Spa des Grandhotels. © Wolfgang Supper

Wellness im luxuriösen Ambiente

Wie wäre es mit einer Partie Golf? Nur zehn Autominuten entfernt befindet sich mit der GC Dolomitengolf eine der schönsten Golfanlagen Österreichs. Gäste profitieren von ermäßigten Green Fees und attraktiven Pauschalangeboten. Nach einem erlebnisreichen Tag verspricht der 1400 Quadratmeter große Spa-Bereich des Grandhotels Erholung pur mit wohltuenden Körperbehandlungen, Massagen, Dampfbädern, Saunen und ayurvedische Anwendungen. Ob St. Barth Chill-Out, tibetanische Klangschalenzeremonie, Lomi-Lomi-Nui oder Anwendungen mit der hoteleigenen Spa- Marke „Gold der Dolomiten“ – für jeden Geschmack gibt es das richtige Verwöhn- und Pflegeprogramm. Als besonderen Service bietet das Grandhotel auch einen medizinischen Wellnessbereich. Das Angebot im „Medical Care“-Bereich setzt sich zusammen aus präventiven Maßnahmen, medizinischen Check-ups, individueller Gesundheitsberatung und gezielten Therapien. Zudem werden zahlreiche professionelle Anwendungen aus den Bereichen TCM, Beauty, Gesundheit, Ernährung, Fitness und Well-Aging angeboten. Am Abend bleiben keine kulinarischen Wünsche offen, wenn Christian Flaschberger seine „2 Hauben Gault-Millau“-Küche kredenzt. Mit frischen saisonalen und regionalen Zutaten schlägt er den kulinarischen Bogen vom Karwendel bis zur Adria. Der hauseigene Weinkeller bietet die passenden Tropfen für die gehobenen Gourmetfreuden.

www.grandhotel-lienz.com

Eine Woche Urlaub im Grandhotel Lienz Gewinnen Sie sieben Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen sowie zwei Sekt zur Begrüßung und zwei Gutscheine in Höhe von insgesamt 800 Euro, die wahlweise im „Medical- Wellness & Care“-Bereich eingelöst werden können plus die freie Benutzung der Felbertauernstraße am Anreise- und Abreisetag. Tel. 0 13 78 / 80 66 72 | Stichwort: "Grandhotel Lienz"*

Rackmers Hof: Fein auf Föhr

Erleben Sie eine besondere Zeit auf der Nordseeinsel

+ Mit Liebe zum Detail: Rackmers Hof auf Föhr ist ein besonders schönes Hotel, in dem die Gäste sich rundum wohl und verwöhnt fühlen. Die selbst gemachten Marmeladen zum Langschläferfrühstück und die großzügigen Suiten sind nur zwei Beispiele für liebevolle Gastlichkeit. © Rackmers Hof

Als Friesische Karibik bezeichnet sich die Insel Föhr. Tatsächlich schützt sie ihre Lage im Windschatten von Sylt und Amrum vor den stürmischen Einflüssen der Nordsee und sorgt dafür, dass sich die Vegetation gut entwickeln kann. Mitten im beschaulichen Grün liegt Oevenum, einer der größeren Orte der Insel und Heimat von Rackmers Hof. Seit sieben Generationen ist das Anwesen, ein ehemaliges Kapitänshaus mit Scheune und traditionellem Reetdach, im Besitz der Familie. Seit 2007 betreibt Gastgeberin Marianne Roeloffs mit ihrem Mann den historischen Hof mit viel Liebe zum Detail. Das Besondere: Alle Zimmer sind Suiten. Alle 15 Private Suites verfügen über TV-Flachbildschirm mit Satelliten- Empfang, einen zweiten Fernseher im Schlafzimmer, Radio, DVD und CD Player, Telefon, kostenloses WLAN, Bademäntel, Fön, Kosmetikspiegel, Nespresso-Maschine, Spülmaschine, Mikrowelle, Herd und Backofen, einen Safe und eigenen Parkplatz. Wer ohne Auto kommt, wird den kostenlosen Hol- und Bring-Service von und zur Fähre zu schätzen wissen. Golfer freuen sich über die Greenfee- Ermäßigung von 15 Prozent beim Golfclub Föhr.

Friesenfrühstück für Langschläfer

Weitere Besonderheiten sind das extra lange Frühstück bis 12 Uhr, das Rackmers Fit und das Rackmers Spa. Hier haben die Gäste mit dem „Rackmers Refugium“ die Option, den Wellnessbereich ganz privat vier Stunden lang zu mieten – ein Glas Sekt, eine feine Auswahl an Getränken wie Tee mit Samowar oder Säfte und dazu ein frischer Obstkorb und erlesene Pralinen inklusive. Massagen sind auf Wunsch buchbar. Weitläufig grenzt der schön angelegte Garten an die Terrassen der Suiten in den einzelnen Reetdachhäusern, die den Rackmers Hof so besonders machen. Kleine gepflasterte Wege durchziehen die weitläufige Grünanlage, in die sich geschichtsträchtige und neue Gebäude harmonisch einfügen.

www.rackmers.de

„Zeit für uns“ auf der Nordseeinsel Föhr Wir verlosen das Arrangement „Zeit für uns“ für zwei Personen im Rackmers Hof auf der Nordseeinsel Föhr. Es beinhaltet drei Übernachtungen in einer Suite, 1 x Nutzung vom „Rackmers Refugium“ für vier Stunden, alle Rackmers-Besonders-Leistungen, kostenlose Nutzung von Rackmers Spa und Rackmers Fit (Fitnessstudio) und WLAN sowie der Abhol- und Bring-Service von und zur Fähre oder das kostenlose Parken des eigenen Autos. Tel. 0 13 78 / 80 66 74 | Stichwort: "Rackmers Hof"*

Neue Perle im Tannheimer Tal

Gehören Sie zu den ersten Gästen der

LA SOA Chalets & Eventlodge

+ Leben, inspirieren und feiern: Die neue LA SOA Chalets & Eventlodge ist ein besonderer Ort im Tannheimer Tal in Tirol. Mit hochwertigen, von der Natur inspirierten Materialien und Designs ist ein Ort entstanden, an dem man neue Kraft tanken und sich wunderbar erholen kann. © LA SOA Chalets & Eventlodge

Begegnung mit sich selbst und anderen: Gastgeberin Dr. Stephanie Swoboda, Juristin und Bergliebhaberin, hatte die Idee einen Ort zu schaffen, der Urlaubserlebnisse mit Arbeit und Feierlichkeiten vereint und dem heutigen Lebensstil entspricht. Im August 2017 ist es soweit und das LA SOA Chalets & Eventlodge im Tannheimer Tal in Tirol begrüßt seine ersten Gäste. Das Ensemble inmitten einer idyllischen Bergkulisse besteht aus neun Chalets für zwei bis acht Personen, zwei Lodge-Suiten und der Eventlodge mit drei Veranstaltungsräumen, Restaurant mit Showküche und Bar sowie einer Dachterrasse. Am Rand von Schattwald und direkt neben dem Skilift Wannjochbahn gelegen, bildet das LA SOA den idealen Ausgangspunkt für Exkursionen in die Natur und fasziniert Heiratswillige, Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen. „Das Tannheimer Tal ist durch seine Vielseitigkeit ein wunderbarer, einzigartiger Ort, der Ruhe mit Aktivität verbindet und Erholung mit Genuss“, erklärt Dr. Stephanie Swoboda.

Ihre Verbundenheit zur Natur zeigt sich in allen Details. So dominieren Holz, Glas, Sichtbeton und Stein die Architektur. Feine Stoffe, edle Möbel und zurückhaltende Farben lassen den Gast durchatmen und entspannen. Alle Chalets verfügen über große Fensterfronten, eine offene Küche mit Weinklimaschrank, Badewanne im Freien, Sauna und Kamin. Ob Garten, Grillplätze, freistehende Badewanne oder eine Sternegucker-Galerie – jeder Gast findet seinen Lieblingsplatz. Jeden Morgen wird ein liebevoll gefüllter Frühstückskorb mit regionalen Produkten in das Chalet geliefert. Für das kulinarische Vergnügen am Abend stehen verschiedene Möglichkeiten offen. So können Genießer wählen, ob sie sich von ausgewählten Köchen im Chalet verwöhnen lassen, sich mit ausgesuchten Zutaten selbst bekochen oder eines der bodenständigen Wirtshäuser oder Gourmetrestaurants der Gegend besuchen. Selbst ein romantisches Abendessen zu zweit oder das Barbecue mit Freunden wird auf höchstem Niveau umgesetzt.

www.la-soa.at

Genuss und Inspiration im Tannheimer Tal Gehören Sie zu den ersten Gästen in der LA SOA Chalets & Eventlodge: Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inkl. täglichem Frühstückskorb und zweimal Abendessen (einmal Tiroler Jausenbrett und einmal Fondue Idee Hutessen). Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Stichwort: "Tannheimer Tal"*

Die Glückstelefone sind vom 26. August bis zum 1. September freigeschaltet.

*Kostenhinweis: Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia Interactive GmbH. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, Reisetermine nach Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotel. Anund Abreisekosten gehen zulasten der Gewinner. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner vom 12. August: Bernd Steinke aus Steinfeld (Strandhaus) und Mechthild Perl aus Wietmarschen (Willingen).

Herzlichen Glückwunsch!

Rubriklistenbild: © Wolfgang Supper