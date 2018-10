Die schönsten Reiseziele 2019: Deutschland räumt Spitzenposition ab

Sonnenschein an der Nordseeküste: Deutschland ist im Jahr 2019 in den Top 10 der besten Reiseziele vertreten.

Der Lonely Planet veröffentlicht jährlich die Top-Auswahl an Reisedestinationen, Trends und Abenteuer für das kommende Jahr. Das sind die besten Reiseziele 2019.

Die Lonely-Planet-Reiseexperten haben in Lonely Planets Best in Travel die Top 10 der Länder, Regionen, Städte sowie Tipps, die Ihr Geld wert sind, gekürt.

Reiseziele 2019: Das sind die schönsten Länder

+ Am 23. Oktober 2018 erschien der neue Lonely Planet "Best in Travel". © Lonely Planet Der vielschichtige Inselstaat Sri Lanka beansprucht den begehrten ersten Platz in der Länder-Kategorie für sich. Direkt dahinter, auf Platz zwei, befindet sich Deutschland. Der Grund dafür: Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum und der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Auch die spannende Mischung aus Tradition und Vision macht Deutschland für Lonely Planet so interessant und sehenswert. Jedes Bundesland hat andere Highlights zu bieten und diese kann man zu jeder Jahreszeit entdecken. Der dritte Platz der Top 10 Länder geht an Simbabwe.

Lesen Sie hier: Welt- und deutschlandweit: Das sind die beliebtesten Reiseziele.

Reiseziele 2019: Das sind die schönsten Städte

Dänemarks hippe Hauptstadt Kopenhagen rangiert auf Platz 1 der Top 10 Städte. Dies hat sie sich vor allem durch die aufregende und abwechslungsreiche Food-Kultur und die Müllverbrennungsanlage Amager Bakke verdient. Darauf folgen das "Silicon Valley" Chinas – Shēnzhèn – und Serbiens zweitgrößte Stadt Novi Sad.

Reiseziele 2019: Das sind die schönsten Regionen

Die nordwestliche Binnenregion Italiens – Piemont – ergattert den ersten Platz der Top 10 Regionen. Die Heimatregion von Leonardo da Vinci bietet kunst- und genussbegeisterten Reisenden alles, was das Herz begehrt. Die pittoresken Catskills sichern sich zum 50. Geburtstag von Woodstock Platz zwei, gefolgt von Nord-Peru.

Zu den Top Tipps, die Ihr Geld wert sind, zählen im kommenden Jahr Ägyptens südliches Nil-Tal, Łódź in Polen und der Great-Smoky-Mountains-Nationalpark in den USA.

Lesen Sie hier: Das sind die 15 besten Wellnesshotels in Europa für 2019.

Reiseziele 2019: Lonely Planets Best in Travel

Jedes Jahr beginnt Lonely Planets Best-in-Travel-Liste mit den Vorschlägen von Lonely Planets großer, bunt gemischter Community aus Redakteuren, Scouts, Einheimischen und Influencern. Diese werden von einer Jury bewertet.

Das Ergebnis ist eine vielfältige Liste von Reisezielen mit einzigartigen, überzeugenden und aktuellen Gründen, die aufzeigen, warum sich ein Besuch dieser Destinationen im kommenden Jahr lohnt. Die Lonely-Planet-Experten wählen außerdem die besten Neueröffnungen, Unterkünfte, kulinarischen Erlebnisse und Familien-Attraktionen.

Lesen Sie hier: So kurios gibt ein Reiseführer Tipps für Touristen in Deutschland.

"Das sind die Orte, die 2019 besucht werden sollten", sagt Uta Niederstraßer, Director Public Relations von Lonely Planet Deutschland. "Jeder Ort, jede Region, jedes Land steht für sich selbst, feiert etwas Einmaliges oder wurde einfach zu lange übersehen – ganz gleich aus welchem Grund, jetzt ist es an der Zeit, einen Trip zu planen."

TOP 10 Länder TOP 10 Städte TOP 10 Regionen 1. Sri Lanka 1. Kopenhagen, Dänemark 1. Piemont, Italien 2. Deutschland 2. Shēnzhèn, China 2. The Catskills, USA 3. Simbabwe 3. Novi Sad, Serbien 3. Nord-Peru 4. Panama 4. Miami, USA 4. The Red Centre, Australien 5. Kirgistan 5. Kathmandu, Nepal 5. Schottische Highlands und Inseln 6. Jordanien 6. Mexico City, Mexico 6. Ferner Osten, Russland 7. Indonesien 7. Dakar, Senegal 7. Gujarat, Indien 8. Weißrussland 8. Seattle, USA 8. Manitoba, Kanada 9. São Tomé und Príncipe 9. Zadar, Kroatien 9. Normandie, Frankreich 10. Belize 10. Meknès, Marokko 10. Elqui Valley, Chile

Quelle: Lonely Planet Best in Travel 2019

Auch interessant: Lonely Planet: Das waren die besten Reiseziele für 2018.

sca