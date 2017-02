Rotes Meer nur bei 20 Grad - Badewerte im Indischen Ozean

Der Winter lässt viele Deutsche vom Badeurlaub träumen. In Europa ist er noch nicht möglich. Wer im warmen Wasser planschen will, muss schon weiter fliegen.

Hamburg (dpa/tmn) - Badewetter herrscht in Europa derzeit nicht. Und auch das Rote Meer vor Ägypten kommt derzeit nur auf 20 Grad. Der Atlantik rund um die Kanarischen Inseln liegt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bei 17 bis 20 Grad.

Wärmer ist es im Indischen Ozean, wo die Malediven zum Beispiel 27 Grad melden. Thailand lockt mit 28 Grad. Und in der Karibik hat das Meer etwa in Puerto Plata in der Dominikanischen Republik 25 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 8-13 Algarve-Küste 16 Azoren 16 Kanarische Inseln 17-20 Französische Mittelmeerküste 13-14 Östliches Mittelmeer 16-17 Westliches Mittelmeer 13-16 Adria 8-14 Schwarzes Meer 2-8 Madeira 18 Ägäis 12-16 Zypern 17 Antalya 17 Korfu 15 Tunis 15 Mallorca 15 Valencia 14 Biarritz 12 Rimini 10 Las Palmas 19