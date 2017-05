San Francisco feiert 50. Jubiläum seines "Summer of Love"

Flower Power

© Rory Merry Frieden und Liebe - in buntem Gewand. Foto: Rory Merry/ZUMA Wire

"If you're going to San Francisco/Be sure to wear some flowers in your hair", sang Scott McKenzie vor 50 Jahren in seinem Flower-Power-Hit "San Francisco". In diesem Jahr gehören die Blumen ganz besonders ins Haar.