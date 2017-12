Secret Escapes Advents-Specials!

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie im Advent jeden Tag etwas Neues bei Secret Escapes, z.B. einen Trip ins winterliche Amsterdam bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Mitten in Amsterdams Altstadt, am belebten Leidseplein und dem romantischen Grachtengürtel, liegt das Hampshire Hotel – Amsterdam American. In einem historischen Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1902 erwarten Sie elegante Zimmer, die legendäre Bar Americain und das gleichnamige Café. Schon um die letzte Jahrhundertwende trafen sich hier Schriftsteller, Künstler und Schauspieler zu einem Drink oder einem koffie verkeerd, dem landestypischen Milchkaffee.

Spazieren Sie tagsüber vorbei an Theatern und durch den Vondelpark. Im nahe gelegenen Van Gogh Museum ist die umfangreichste Sammlung des berühmten Künstlers zu sehen, darunter auch jene Sonnenblumen, die er für Paul Gauguin malte. Das Stedelijk Museum gilt als das MoMA Amsterdams. Einige der berühmtesten Werke sind The Beanery von Edward Kienholz wie auch Arbeiten von Malevich oder Matisse. Im Rijksmuseum hängen Die Nachtwache von Rembrandt sowie Meisterwerke von Vermeer und Frans Hals. Zudem erstrahlt die Stadt im Rahmen des Amsterdam Light Festivals zur Weihnachtszeit in besonderem Glanz: Die romantischen Grachten werden von Lichtinstallationen internationaler Künstler in Szene gesetzt und auch die Straßen und Häuser werden festlich geschmückt. Nahe Ihres Hotels befindet sich der Winter Plaza am Leidseplein. Hier können Sie sich nach dem Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn frischgebackene Waffeln und Würstchen vom Grill gönnen.

