Secret Escapes X Black Friday Sale – Traumhaft günstige Luxusreisen

Modernes Lifestyle-Hotel in den Tiroler Alpen

+ © Secret Escapes Das NIDUM Casual Luxury Hotel begrüßt Sie auf über 1.250 Höhenmetern an der südlichen Spitze des Seefelder Plateaus. Von hier aus genießen Sie einen traumhaften Blick auf den Ort Mösern und die umliegenden Alpengipfel. Die ruhige Lage am Waldrand, nur einen kurzen Spaziergang vom idyllischen Möserer See entfernt, macht das Hotel zu einer idealen Location für Aktivurlauber und Erholungssuchende. Im Winter haben Sie direkten Zugang zum Loipennetz. Das familienfreundliche Skigebiet Seefeld Gschwandtkopf liegt ebenfalls nur ca. 1 km entfernt. Im rund 4 km entfernten Skiort Seefeld finden Sie zahlreiche weitere Wintersportmöglichkeiten.

Tropenträume auf La Réunion & Mauritius

+ © Secret Escapes Auf der Suche nach einem wahr gewordenen Garten Eden, sollen Sie sich östlich von Madagaskar in den Indischen Ozean begeben. Denn dort warten mit La Réunion und Mauritius gleich zwei Destinationen, die diesem Anspruch mehr als gerecht werden. Wahrhaft paradiesisch kommen die üppigen Dschungelkulissen am Fuße imposanter Vulkankegel daher. Ganz nebenbei das Zuhause seltener wie schillernder Tiergattungen, welche Sie auf dieser knapp zweiwöchigen Kombireise begleiten – insbesondere auf dem ersten Teil der Tour, wenn sie mit dem Mietwagen in Eigenregie die eindrucksvollsten Etappen La Réunions aufspüren. Herausragend ist dabei das Zusammenspiel aus europäischer, afrikanischer und asiatischer Traditionen, das Ihnen nachdrücklich die Geschichte La Réunions als bedeutsames Handels- und Seefahrerzentrum zwischen den Kontinenten berichtet. Hinter dieser Erlebnisvielfalt brauchen sich die Facetten Mauritius’ keineswegs zu verstecken. In Flic en Flac verleitet Sie der überaus lange Feinsandstrand zu zeitvergessenem Badeglück, während günstige Wind- und Wellengänge die Gegend als einen der Top-Surf-Spots der Maskarenen auszeichnen.

Klassischer 5*-Luxus am Kölner Dom

+ © Secret Escapes Direkt gegenüber dem berühmten Kölner Dom, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, liegt das 5*-Excelsior Hotel Ernst. Damit bietet es nicht nur einen grandiosen Ausblick auf den Dom, sondern ist zudem nicht weit von den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt entfernt. Ob das Museum Ludwig oder die schicken Boutiquen der Stadt – die meisten Orte können Sie entspannt zu Fuß erreichen. Planen Sie auch unbedingt Zeit für einen Spaziergang durch das Belgische Viertel mit seinen schönen Cafés und kleinen Galerien ein. Mit rund 200 m nur einen Katzensprung entfernt ist der Kölner Hauptbahnhof; vom Flughafen Köln/Bonn trennen das Hotel rund 15 km oder etwa 25 min Bahnfahrt. Vom 26. November bis 23. Dezember 2018 ist zudem der Besuch des Weihnachtsmarktes am Kölner Dom ein Muss.

