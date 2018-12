Doppelter Alpengenuss: Grandiose Gewinn-Combo!

HNA undSecret Escapes verlosen eine exklusive Winter-Combo für 2 Nächte für 2 Personen im traumhaften Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof inklusive 2 Paar der beliebten Freeride Ski SOUL 7 von Rossignol mit Bindung im Gesamtwert von 2.600€!

Jetzt hier am Gewinnspiel teilnehmen und die Luxuskombi des Jahres gewinnen.

Auf einem Sonnenplateau im kleinen Örtchen Kirchberg in den Kitzbüheler Alpen begrüßt die Familie Schwaiger-Koidl mit Team ihre Gäste zu einem genussvollen Alpenaufenthalt in Ihrem Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof. Das komfortable Domizil ist ein ideales Reiseziel für Naturliebhaber, Freizeitsportler sowie Wanderer – und in der Skisaison besonders für Wintersportler. In direkter Nähe zum hochmodernen Skigebiet Kirchberg – Kitzbühel kommen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten. In den geräumigen Zimmern mit urigem Ambiente und Ausblick auf die Kitzbüheler Alpenlandschaft ist der Alltag schnell vergessen.

Nach anspruchsvollen Pistentagen haben Sportler die Möglichkeit, den neu gestalteten Spa-Bereich des Kirchberger Hofs mit Dampfbad, Innenpool und Naturterrasse zu nutzen und neue Energie zu tanken.

Abends erwarten die Gäste des Kirchberger Hofs kulinarische Glücksmomente der internationalen und regionalen Küche am fünf Gänge umfassenden Buffet des Hotelrestaurants. Anschließend laden die gemütliche Jägerstube mit Kamin und die Hotelbar mit Zigarrenlounge zu entspanntem Beisammensein.

Zusätzlich erhält die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner 2 Paar Freeride Ski SOUL 7 inklusive der passenden Bindungen Look SPX 12 der Marke Rossignol. Rossignols Vision vom Sporterlebnis ist von der intensiven Freude des Skifahrens und Snowboardens geprägt, die durch einzigartige und gemeinsame Erlebnisse entsteht. Die Top-Marke verspricht allen Bergbegeisterten „Another Best Day“ zu schenken und die Zeit in den Bergen mit Spaß und Freude zu füllen. Rossignol bietet seit 1907 das ganze Jahr über eine große Auswahl an Equipment und Kleidung für den eleganten und fortgeschrittenen Sportler. Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie doppelt! Bei uns ist jeder ein Gewinner: Nach der Anmeldung zum Gewinnspiel erhalten Sie außerdem per Email eine kostenlose Einladung zu Secret Escapes. Die Reiseexperten liefern Ihnen regelmäßig neue Traumreisen zu traumhaft günstigen Preisen. Finden Sie mit Secret Escapes Ihre persönliche Reiseinspiration, sparen Sie bis zu 60% und fühlen Sie sich jede Woche wie ein Gewinner! Damit Sie kein Angebot mehr verpassen, erhalten Sie regelmäßige Inspiration per Email.