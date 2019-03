Grüne Oase im unberührten Umbrien

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie besten Country Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im bezaubernden Relais Villa Monte Solare mit umwerfender Kulisse im Herzen Italiens.

Das Paradies hautnah erleben war noch nie so einfach wie in der umwerfenden Schönheit Umbriens im sommerlichen Italien. Dort vereint sich ein prächtiges Panorama mit einer spannenden Historie und Kultur der mittelalterlichen Ära. Vergessen Sie Secret Escapes den Stress und die Hektik unserer modernen Zeit und entschleunigen Sie bei einem Ausflug in das pittoreske Dörfchen Panicale mit beeindruckenden Attraktionen aus dem 14. Jahrhundert. Nicht weit entfernt besticht die Kunststadt Perugia, umgeben von etruskischen Mauern, mit einzigartigen Kulturschätzen. Auf den zartgrünen Wiesen zwischen Olivenhainen und Weinbergen können Sie Ihren Partner mit einem romantischen und delikaten Picknick überraschen oder sich in der Sonne von einer spannenden Lektüre in sanfte Tagträume treiben lassen.

Im Relais Villa Monte Solare residieren Sie in einem komfortablen Prestige-Zimmer, elegant und klassisch möbliert und mit feinen Pastelltönen veredelt. Abends können Sie bei Kerzenlicht den Tag in einer geräumigen Badewanne Revue passieren lassen.

Die italienische Küche ist bekannt für deliziöse und aromatisch gewürzte Köstlichkeiten. Im Restaurant Dolium werden Ihre Geschmacksknospen verwöhnt mit raffinierten Delikatessen und Gerichten, häufig mit einer Note regionalen, exquisiten Trüffels. Bei einem Gläschen erlesenen Weins wird das kulinarische Erlebnis komplettiert. Durch die atemberaubende Landschaft ist ein Restaurantbesuch ein Abenteuer für alle Sinne.

Die Le Muse Wellness & Beauty Farm empfängt Sie mit idyllischer Ruhe und luxuriöser Erholung für Ihren Körper. Professionelle Behandlungen lösen die Anspannung und den Stress aus Ihren Muskeln. Die Wohlfühloase ist ein Tempel der Besinnlichkeit mit einem Angebot bestehend aus einer dampfenden Sauna sowie einem Hamam und Tempidarium. Mit warmem Sonnenlicht auf Ihrem Körper, den Beinen im erfrischenden Außenpool und dem Blick auf die malerische, unberührte Natur Umbriens können Sie allen Sorgen und Nöten entfliehen und sich dem Urlaubsgenuss hingeben.

Verzauberte Sommertage im italienischen Umbrien – mit Rabatten bis zu -60% bei Secret Escapes Mehr erfahren!

Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.