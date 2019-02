Märchenhafter Mailand-Trip

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie besten City Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im opulenten Stadtschloss mitten in Mailand.

Im Kloster Santa Maria delle Grazie Da Vincis berühmtes Gemälde Das Abendmahl bestaunen, in den mit rotem Samt ausgekleideten Logen der Scala bewegenden Opernklängen lauschen oder unter dem gläsernen Kuppeldach der Galleria Vittorio Emanuele durch die Luxusboutiquen stöbern – fast scheint es so, als sei die Liebe zu den schönen Dingen in Mailand erfunden worden. Genießen Sie mit Secret Escapes einen Aufenthalt in der norditalienischen Fashion-Metropole und gestalten Sie jeden Tag ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Sie möchten hoch hinaus? Erklimmen Sie die Stufen des Mailänder Doms und lassen Sie Ihren Blick über die Dächer der Stadt und bei guter Sicht sogar bis zu den nicht allzu fernen Alpen schweifen. Auch im etwa 50 km entfernten Bergamo können Sie das beeindruckende Gebirgspanorama genießen – perfekt für eine erholsame Tagestour.

+ Nach ihrer Rückkehr verwöhnt Sie das Chateau Monfort. Es liegt nur einen Spaziergang von den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Altstadt entfernt.

Jedes der 77 Zimmer dieses luxuriösen 5*-Hotels ist von Legenden und Märchen inspiriert und von einem neo-romantischen Stil geprägt. Mit elegantem Parkettboden und charmanter Retro-Atmosphäre gelingt ein raffinierter Mix aus antiken Details und moderner Ausstattung. So erleben Sie einen absolut einzigartigen Aufenthalt. Das Restaurant Rubacuori bietet klassisch-italienische Küche, die Sie durch kreative Neuinterpretationen in ihren Bann ziehen wird. Die Mezzanotte Lounge Bar ist bis spät nachts geöffnet und der Weinkeller Cella Di Bacco vereint eine beeindruckende Weinauswahl in charmant-rustikalem Ambiente.

Ein modernes Hotel in der Mailänder Innenstadt genießen – mit Rabatten bis zu -30% bei Secret Escapes Mehr erfahren!

Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.