Moderner Ski- & Wellnessluxus in den Tiroler Alpen

Lage

Das NIDUM Casual Luxury Hotel begrüßt Sie auf über 1.250 Höhenmetern an der südlichen Spitze des Seefelder Plateaus. Von hier aus genießen Sie einen traumhaften Blick auf den Ort Mösern und die umliegenden Alpengipfel. Die ruhige Lage am Waldrand, nur einen kurzen Spaziergang vom idyllischen Möserer See entfernt, macht das Hotel zu einer idealen Location für Aktivurlauber und Erholungssuchende. Im Winter haben Sie direkten Zugang zum Loipennetz. Das familienfreundliche Skigebiet Seefeld Gschwandtkopf liegt ebenfalls nur ca. 1 km entfernt. Im rund 4 km entfernten Skiort Seefeld finden Sie zahlreiche weitere Wintersportmöglichkeiten. Von der Landeshauptstadt Innsbruck und dem dortigen Flughafen trennen Sie etwa 25-30 km.

Zimmer

Wandvertäfelungen, Möbel aus hellem Naturholz und Textilien in warmen, freundlichen Farbtönen wie Beige und Rosé sorgen in den geräumigen Zimmern des NIDUM Casual Luxury Hotel für ein harmonisches Wohlfühlambiente. Durch raumhohe Fenster genießen Sie einen traumhaften Blick auf das umliegende Gebirgspanorama. Sie übernachten in einem ca. 35 qm großen Casual-Zimmer oder einem ca. 36 qm großen Enjoy-Zimmer, beide ausgestattet mit Südbalkon. Hier stehen Ihnen unter anderem Annehmlichkeiten wie eine Illy-Kaffeemaschine und kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Gastronomie

Morgens erwartet Sie im NIDUM Casual Luxury Hotel ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalen Zutaten. Am Abend haben Sie die Möglichkeit, in den Genuss von Speisen aus frischen regionalen Produkten zu kommen und bei einem Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen.

Spa

Das moderne Spa verspricht exklusiven Wellnessgenuss: Entspannung für Körper und Geist bieten die Sauna, die Außensauna und das Dampfbad, im Whirlpool regenerieren Sie Ihre Muskeln und der Infinity-Pool lädt zu entspannten Runden mit tollem Ausblick ein. Darf es ein wenig mehr Luxus sein? Wählen Sie wohltuende Massagen und revitalisierende Beauty-Anwendungen aus einem breit gefächerten Angebot (gegen Gebühr).

